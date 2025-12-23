देश में इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार का मुद्दा तेजी से तूल पकड़ रहा है. सोशल मीडिया पर लगातार बहस और विरोध दर्ज किया जा रहा है. भारत में इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ी है, लेकिन अब तक भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के आरोपों के बीच भारत सरकार की चुप्पी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है. कई विपक्षी नेता इसे नैतिक असहजता से जोड़कर देख रहे हैं. उनका कहना है कि जब पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हों, तब भारत की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए. इसी क्रम में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है.

क्या है महबूबा मुफ्ती का बयान?

महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बांग्लादेश से आ रही खबरें बेहद चिंताजनक हैं. उन्होंने लिखा कि वहां हिंदू महिलाओं के सिंदूर लगाकर खुलेआम घूमने से डरने के आरोप गंभीर सवाल खड़े करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय नेतृत्व इस मुद्दे पर इसलिए नैतिक दुविधा में है क्योंकि भारत में ही कुछ असामाजिक तत्व मुस्लिम महिलाओं का हिजाब जबरन उतारते नजर आ रहे हैं.

Reports from Bangladesh alleging that Hindu women fear moving freely while wearing sindoor are deeply disturbing. Sadly, the Indian leadership appears to face a moral dilemma in raising this grave issue with Bangladeshi authorities, as lumpen elements at home are themselves seen… pic.twitter.com/yqmKA1u3MH — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) December 23, 2025

साझा किया गया वीडियो

महबूबा मुफ्ती ने अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया है. इस वीडियो में एक युवक को कथित तौर पर एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने सवाल उठाया कि कट्टरपंथ से भरी दुनिया में आखिर महिलाओं की गरिमा और अधिकारों के लिए कौन खड़ा होगा. उनका बयान इस बहस को और व्यापक बना रहा है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और महिला सम्मान से जुड़ी है.