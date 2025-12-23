हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'कट्टरपंथियों से भरी इस दुनिया में...', बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और हिजाब विवाद पर बोलीं महबूबा मुफ्ती

'कट्टरपंथियों से भरी इस दुनिया में...', बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और हिजाब विवाद पर बोलीं महबूबा मुफ्ती

Mehbooba Mufti: बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार को लेकर बहस तेज है. इस मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती ने बयान और वीडियो साझा कर महिला अधिकारों व नैतिक जिम्मेदारी पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 23 Dec 2025 02:50 PM (IST)
देश में इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार का मुद्दा तेजी से तूल पकड़ रहा है. सोशल मीडिया पर लगातार बहस और विरोध दर्ज किया जा रहा है. भारत में इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ी है, लेकिन अब तक भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. 

बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के आरोपों के बीच भारत सरकार की चुप्पी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है. कई विपक्षी नेता इसे नैतिक असहजता से जोड़कर देख रहे हैं. उनका कहना है कि जब पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हों, तब भारत की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए. इसी क्रम में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है.

क्या है महबूबा मुफ्ती का बयान?

महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बांग्लादेश से आ रही खबरें बेहद चिंताजनक हैं. उन्होंने लिखा कि वहां हिंदू महिलाओं के सिंदूर लगाकर खुलेआम घूमने से डरने के आरोप गंभीर सवाल खड़े करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय नेतृत्व इस मुद्दे पर इसलिए नैतिक दुविधा में है क्योंकि भारत में ही कुछ असामाजिक तत्व मुस्लिम महिलाओं का हिजाब जबरन उतारते नजर आ रहे हैं.

साझा किया गया वीडियो 

महबूबा मुफ्ती ने अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया है. इस वीडियो में एक युवक को कथित तौर पर एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने सवाल उठाया कि कट्टरपंथ से भरी दुनिया में आखिर महिलाओं की गरिमा और अधिकारों के लिए कौन खड़ा होगा. उनका बयान इस बहस को और व्यापक बना रहा है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और महिला सम्मान से जुड़ी है.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 23 Dec 2025 02:50 PM (IST)
JAMMU KASHMIR NEWS MEHBOOBA MUFTI
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
स्पोर्ट्स
