पुलवामा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, पिस्तौल-कारतूस के साथ आतंकी सहयोगी गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है. यहां आतंकवादियों को सहयोग देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. उसके पास से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए हैं.

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे आतंक विरोधी अभियान का हिस्सा मानी जा रही है.

आतंकवादियों के सहयोगी को सेना ने किया गिरफ्तार

अधिकारियों के अनुसार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और भारतीय सेना की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की. यह अभियान पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके के वुयान क्षेत्र में चलाया गया. सुरक्षा बलों को इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी. जिसके बाद पूरे क्षेत्र में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया.

तलाशी के दौरान जावेद अहमद हाजम नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया. जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्तौल और पांच कारतूस बरामद हुए. इसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. सुरक्षा बलों का कहना है कि बरामद हथियार किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं.

हथियार और गोला-बारूद की तस्करी करता था आरोपी

अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार व्यक्ति आतंकवादियों का सक्रिय सहयोगी था. वह पंपोर, त्राल और अवंतीपोरा जैसे इलाकों में आतंकियों को रसद से जुड़ी मदद करता था. इसके अलावा वह हथियार और गोला-बारूद की तस्करी में भी शामिल रहा है.

आरोपी से सेना कर रही पूछताछ

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से इलाके में आतंकवादी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके संपर्कों की भी जांच की जा रही है. अधिकारियों को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान आतंकियों से जुड़े अन्य अहम सुराग भी मिल सकते हैं.

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार सतर्कता बरत रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है. इस तरह की कार्रवाई से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

