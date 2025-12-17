बुर्का विवाद: नीतीश कुमार के बहाने उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को घेरा, PDP भड़की

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने बुधवार (17 दिसंबर) को जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला किया. उन पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया. पीडीपी का कहना है कि सीएम अब्दुल्ला अपने एनडीए सहयोगियों की भूमिका पर स्पष्ट रूप से चुप रहे जबकि हिजाब का मुद्दा 'मुस्लिम गरिमा पर शर्मनाक हमला' है.

पीडीपी के प्रवक्ता सैयद ताजमुल ने कहा, ''सीएम उमर अब्दुल्ला की महबूबा मुफ़्ती की आलोचना मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों के लिए खड़े होने के बजाय राजनीतिक रूप से प्रेरित, पाखंडी और नई दिल्ली को ख़ुश करने के उद्देश्य से थी.

'उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती पर हमले का आसान रास्ता चुना'

उन्होंने कहा, ''मुसलमानों के बार-बार अपमान के लिए जिम्मेदार बीजेपी और उसके सहयोगियों से सीधे सवाल करने का साहस दिखाने के बजाय, उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ़्ती पर हमला करने का आसान रास्ता चुना है, जिसने लगातार अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है."

उमर अब्दुल्ला के पास नैतिक साहस की कमी- PDP

PDP नेता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) नेतृत्व पर 'चयनात्मक आक्रोश' का अभ्यास करने का आरोप लगाया. यह कहते हुए कि उमर अब्दुल्ला पीडीपी के ख़िलाफ राजनीतिक अंक हासिल करने के लिए जल्दी में थे, लेकिन हिजाब से जुड़ी घटनाओं पर एनडीए नेतृत्व का सामना करने के लिए नैतिक साहस की कमी थी.''

'NC सिर्फ मुस्लिम हितों के रक्षक होने का दिखावा करती है'

उन्होंने आगे कहा, "यह एनसी के दोहरे मानकों को उजागर करता है. एक ओर वे कश्मीर में मुस्लिम हितों के रक्षक होने का दिखावा करते हैं और दूसरी ओर, वे उन ताकतों की रक्षा करते हैं जो देश भर में उनके अधिकारों को रौंद रही है."

कश्मीर के लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता- PDP

सैयद ताजमुल ने आगे कहा कि महबूबा मुफ़्ती ने हमेशा पहचान, गरिमा और संवैधानिक अधिकारों के मुद्दों पर सैद्धांतिक रुख़ अपनाया है, तब भी जब यह राजनीतिक कीमत पर आया हो. एनसी की विफलताओं और समझौतों को सफेद करने के लिए उन्हे टारगेट करके जम्मू और कश्मीर के लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता.''

पीडीपी ने NC को दी चेतावनी

पीडीपी ने चेतावनी दी कि नेशनल कॉन्फ़्रेंस द्वारा इस तरह की 'अवसरवादी राजनीति' सिर्फ सार्वजनिक अविश्वास को गहरा करेगी और इसकी विश्वसनीयता को और कम करेगी. लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन सिद्धांतों का त्याग करके सत्ता के गलियारों को खुश करने की कोशिश कर रहा है.

PDP नेता ने दोहराया कि उनकी पार्टी वह राजनीतिक दबाव या परिणामों की परवाह किए बिना धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने के किसी भी प्रयास के ख़िलाफ अपनी आवाज उठाना जारी रखेगी.

नीतीश कुमार के वीडियो पर क्या बोले CM उमर अब्दुल्ला?

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के वीडियो पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, “हमने इस तरह की घटना कई साल पहले भी देखी है. क्या आप भूल गए हैं कि महबूबा मुफ्ती ने मतदान केंद्र के अंदर एक वैध मतदाता का बुर्का कैसे हटाया था? वह कृत्य गलत था और नीतीश कुमार का यह कृत्य भी गलत है.”