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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirमंहगाई का बकरीद की खरीददारी पर असर, श्रीनगर में पशुओं का बाजार सूना, व्यापारी परेशान

मंहगाई का बकरीद की खरीददारी पर असर, श्रीनगर में पशुओं का बाजार सूना, व्यापारी परेशान

Jammu Kashmir News: श्रीनगर के ईदगाह मैदान में जहां कुर्बानी के जानवरों की बिक्री के लिए सबसे बड़ा पशु बाज़ार लगता है. यहां भी बहुत कम खरीदार नजर आ रहे हैं. व्यापारी परेशान दिख रहे हैं.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: अजीत | Updated at : 21 May 2026 05:21 PM (IST)
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ईरान और US के बीच पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने कश्मीर में ईद की खरीदारी को भी प्रभावित किया है. इस साल ग्राहक खरीदारी पर बहुत कम खर्च कर रहे हैं. जहां एक तरफ, ईद के जश्न से एक महीना पहले बाजार गुलजार रहते थे, वहीं अब ईद से ठीक एक हफ्ता पहले वे एकदम सुनसान नजर आ रहे हैं. जम्मू-कश्मीर में बकरीद 27 मई को मनाई जाएगी. 

कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवरों (भेड़ और बकरियों) की बिक्री में गिरावट देखी जा रही है. पहले लोग बिना किसी हिचकिचाहट के ऊंची कीमतें चुका देते थे, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं.

श्रीनगर के ईदगाह मैदान में पशुओं का बाजार पड़ा सुना!

श्रीनगर के ईदगाह मैदान में जहां बलि के जानवरों की बिक्री के लिए सबसे बड़ा पशु बाज़ार लगता है. यहां बहुत कम खरीदार नजर आ रहे हैं. व्यापारियों को ग्राहकों के साथ मोलभाव करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. एक पशु व्यापारी बिलाल अहमद कहते हैं, "हमारी बिक्री लगभग ठप हो गई है. तेल की कीमतें बढ़ने से जानवरों के दाम भी बढ़ गए हैं. फिर भी हमें उम्मीद है कि ईद से पहले के कुछ दिनों में खरीदार जरूर आएंगे, इंशा अल्लाह."

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कुर्बानी के लिए जानवरों के दाम बढ़ने से खरीदार परेशान

दूसरी तरफ यही बात खरीदार भी कह रहे हैं, जिन्हें कीमतों में हुई बढ़ोतरी की मार झेलनी पड़ रही है. बलि का जानवर खरीदने आए बशीर अहमद खान ने कहा, "हर जानवर की कीमत 5 हजार रुपये से ज्यादा बढ़ गई है और खरीदारों के लिए यह बहुत मुश्किल है. ईद पर मुसलमानों के लिए कुर्बानी देना जरूरी होता है और हमें यह करना ही है, लेकिन बढ़ी हुई कीमतें हमारी जेब पर बहुत भारी पड़ रही हैं."

ईरान-US युद्ध ने व्यापारियों को किया प्रभावित

ईरान युद्ध ने व्यापारिक समुदाय को बुरी तरह प्रभावित किया है. युद्ध के असर ने स्थानीय निर्यात-आधारित हस्तशिल्प अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है. खासकर कालीन और पश्मीना उत्पादों के क्षेत्र में. मध्य-पूर्व और यूरोप से मिलने वाले सैकड़ों वैश्विक ऑर्डर और वहां होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी रद्द हो गई हैं, जिससे हजारों कारीगरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.

एक बेकरी मालिक रफ़ाकत अहमद ने कहा, "पहले लोग बेकरी के सामान और नए कपड़े थोक में खरीदते थे, लेकिन अब तो वे बच्चों के कपड़ों पर भी खर्च करने को तैयार नहीं हैं. युद्ध के कारण पैदा हुई अनिश्चित स्थिति ने लोगों को ईद की खरीदारी पर खर्च करने के बजाय पैसे बचाने पर मजबूर कर दिया है."

बढ़ती महंगाई से हर आदमी परेशान

तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बढ़ती महंगाई से पैदा हुए आर्थिक दबाव ने स्थानीय ग्राहकों के खर्च करने के तरीके में बदलाव ला दिया है, जिससे त्योहारों के दौरान आमतौर पर दिखने वाली रौनक काफी कम हो गई है. महंगाई, सप्लाई चेन में रुकावटें और बागवानी उत्पादों की धीमी मांग के चलते, अब परिवार मुख्य रूप से सिर्फ जरूरी चीजों पर ही निर्भर रह गए हैं. 

कपड़ा व्यापारी की भी बढ़ी परेशानी

कपड़ा व्यापारी अब्दुल रफिया ने कहा, "जिन परिवारों के पास खर्च करने लायक अतिरिक्त पैसा है, वे अब विलासिता या अपनी मर्जी से की जाने वाली खरीदारी के बजाय निवेश और बचत को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे कपड़ों और गारमेंट्स की बिक्री में भारी गिरावट आई है."

स्थानीय लोगों का कहना है कि आर्थिक मंदी के इस दौर में, कई कश्मीरी परिवार अपने उत्सवों के बजट को मानवीय एकजुटता की ओर मोड़ रहे हैं. पिछले तीन महीनों के दौरान, मध्य-पूर्व संकट से प्रभावित लोगों की मदद के लिए दान और गुल्लक में जमा की गई बचत भेजी जा रही है.

लाल चौक स्थित बाजारों में भी नहीं है रौनक

वहीं, लाल चौक और गोनीखान जैसे व्यापारिक केंद्रों में स्थित बाजारों में, जहां महिलाओं और बच्चों के उत्पाद बिकते हैं, भीड़ केवल कभी-कभार ही देखने को मिलती है, और तब भी व्यापार की कुल मात्रा सीमित ही रहती है. एक अन्य खरीदार इरफान अहमद ने कहा, "अगर सरकार मितव्ययिता (खर्च में कटौती) के उपायों का अपील कर रही है और अर्थशास्त्री आने वाले दिनों में महंगाई के और बढ़ने का अनुमान लगा रहे हैं, तो उपभोक्ताओं में घबराहट साफ दिखाई दे रही है और यही बात कश्मीर में ईद की खरीदारी पर होने वाले खर्च में आई गिरावट के रूप में भी झलक रही है."

व्यापारिक संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्षों की तुलना में बिक्री में 50-70% तक की गिरावट आई है; यहाँ तक कि कश्मीर चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (KCCI) और अन्य व्यापारिक संगठन भी अब सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील कर रहे हैं.

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Published at : 21 May 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Srinagar JAMMU KASHMIR NEWS Iran US War Bakrid 2026
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