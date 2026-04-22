पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर आतंकवाद और हिंसा से लड़ने का संकल्प, LG और CM ने दी श्रद्धांजलि
Pahalgam Attack Anniversary: पहलगाम आंतकी हमले की पहली बरसी पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देकर याद किया.
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर उसके पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद और हिंसा से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया.
एक्स (पूर्व ट्वीटर) पर एक पोस्ट में, LG सिन्हा ने कहा, "उन निर्दोष आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने 2025 में आज ही के दिन पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी. उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस गई है." उन्होंने कहा कि उनके विचार और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं, क्योंकि जम्मू-कश्मीर हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में हुए सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक को याद कर रहा है.
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सीएम अब्दुल्ला ने आतंकवाद और हिंसा से निपटने का दोहराया
इस बीच, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद और हिंसा से निपटने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है.
गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की खूबसूरत बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने कायरता पूर्ण तरीके से 25 निर्दोष पर्यटक और एक स्थानीय मुस्लिम की जान ली थी. इस कायराना हमले में 20 अन्य लोग भी घायल हो गए थे. हालांकि, इस हमले का देशभर में भारी विरोध देखने को मिला था. सर्व धर्म की ओर से आतंकियों की कायराना हरकतों का विरोध किया गया था. साथ ही सभी एक सुर में आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी.
पाक में बैठा मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार
हालांकि, इस हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के तीन हमलावरों—सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान भाई—को श्रीनगर के दाचीगाम इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए एक अभियान में मार गिराया गया था, लेकिन पाकिस्तान में बैठे इसके मुख्य साजिशकर्ता अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं.
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Source: IOCL