पहलगाम हमले की बरसी पर आदिल हुसैन के पिता हैदर शाह हुए भावुक, कहा- एकनाथ शिंदे ने हमारी मदद की
Pahalgam Attack Anniversary: पहलगाम हमले में मारे गए सैयद आदिल हुसैन के परिवार को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने घर दिया है. इस बीच आदिल के पिता और भाई की प्रतिक्रिया आई है.
पहलगाम आतंकी हमले को बुधवार (22 अप्रैल) को एक साल पूरा हो गया है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस हमले में जान गंवाने वाले कश्मीर के सैयद आदिल हुसैन के घर वालों को घर दिया है. इस घटना के समय उन्होंने 5 लाख रुपये का चेक दिया था. डिप्टी सीएम ने पिछले साल ही घर देने का ऐलान किया था. अब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए कार्यक्रम में जुड़कर उन्होंने पीड़ित परिवार का घर भी दे दिया है.
इस बीच आदिल हुसैन के पिता सईद हैदर शाह ने आभार जताया है. उन्होंने कहा कि हम एकनाथ शिंदे के बहुत शुक्रगुजार हैं. जब यह घटना हुई थी तब भी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के सारे लोग हमारे साथ खड़े रहे. एक साल पूरा हो चुका है वह लोग आज भी हमारे साथ खड़े हैं. पिता ने बताया कि उपमुख्यमंत्री की ओर से घर दिया गया है. साथ ही किचन से लेकर खाने-पीने का सामान भी दिया है.
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बेटे के शहीद होने पर क्या बोले पिता?
पहलगाम हमले में आदिल हुसैन के शहीद होने पर पिता ने कहा कि सबसे पहले उसने इंसानियत को कायम रखा. आदिल ने न हिंदू देखा, न मुस्लिम देखा और न सिख देखा. उसने अपनी जान गंवा दी. उसने अपने परिवार की चिंता न करते हुए परिवार को छोड़कर अपनी जान दे दी.
उन्होंने कहा कि इसी को देखते हुए एकनाथ शिंदे ने हमारी मदद की. उन्होंने आगे कहा कि हर कोई इंसानियत को जिंदा रखे और एकजुट होकर रहें. हिंदू-मुस्लिम और सिख सब एक हैं और सभी की रगों में एक ही खून है.
आदिल हुसैन के भाई ने क्या कहा?
आदिल हुसैन के भाई नौशाद ने बताया कि आज भी उनकी बहुत याद आती है. मेरी मां और बाप आज भी रोते रहते हैं. हम बहन-भाई भी छिप-छिपकर रोते रहते हैं. नौशाद ने कहा कि बहुत दुख होता है यह सोचकर कि वह हमारे बीच में नहीं हैं. लेकिन दूसरी तरफ वह जो काम करके इस दुनिया से गए हैं उससे थोड़ी तसल्ली मिल जाती है.
उन्होंने कहा कि मेरी मां जब रोती हैं तो मैं उन्हें सिर्फ यही समझाता हूं कि हर किसी को इस दुनिया से जाना है, लेकिन इंसान कोई अच्छा काम कर के जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है. आदिल हुसैन का शहादत का दर्जा मिला है वो बहुत बड़ी बात है. नौशाद ने आगे कहा कि किसी भी मां से उसका जवान बेटा छिन जाना उसके लिए बहुत ही दुख की बात होती है.
डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा मदद किए जाने पर उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं था. आदिल ही हमारे घर का सहारा थे. उनके जाने के बाद हमारी लोकल सरकार ने भी हमारी मदद की. उन्होंने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे को हमसे कोई लालच नहीं था, लेकिन उन्होंने इंसानियत को कायम रखा.
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Source: IOCL