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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू: दिल्ली अग्निकांड के बाद अलर्ट, अमरनाथ यात्रा से पहले सभी होटलों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट

जम्मू: दिल्ली अग्निकांड के बाद अलर्ट, अमरनाथ यात्रा से पहले सभी होटलों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट

Amarnath Yatra 2026: आगामी 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू के सभी 10 जिलों में होटलों और गेस्ट हाउसों का जम्मू प्रशासन फायर सेफ्टी ऑडिट करेगी.

By : अजय बाचलू | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 07 Jun 2026 11:58 AM (IST)
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दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग की घटना के बाद जम्मू प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है. इस अग्निकांड से सबक लेते हुए, जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में मौजूद होटलों और गेस्ट हाउसों का सघन सुरक्षा ऑडिट (Fire Safety Audit) कराने का बड़ा फैसला लिया गया है. यह पूरी प्रक्रिया आगामी अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले पूरी कर ली जाएगी.

भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है. यात्रा शुरू होने से कई दिन पहले ही देशभर से हजारों श्रद्धालु जम्मू पहुंचना शुरू कर देते हैं. देशभर से आने वाले इन शिवभक्तों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ही जम्मू संभाग के हर होटल और गेस्ट हाउस की जांच का यह अहम फैसला लिया गया है.

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रोजाना रिपोर्ट देगी 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी

जम्मू के मंडल आयुक्त (Divisional Commissioner) रमेश कुमार ने इस बाबत सभी जिलों के उपायुक्तों (DC) को सख्त आदेश जारी किए हैं. आदेश के तहत हर जिले में एक उच्च स्तरीय 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जो रोजाना अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी. इस कमेटी में निम्नलिखित विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे:

  • एक मजिस्ट्रेट
  • पर्यटन विभाग का प्रतिनिधि
  • अग्निशमन (Fire) विभाग का प्रतिनिधि
  • लोक निर्माण विभाग (PWD) का प्रतिनिधि

तंग गलियों में बने होटलों पर रहेगी खास नजर

गौरतलब है कि मालवीय नगर की ही तर्ज पर जम्मू के कई इलाकों में ऐसे दर्जनों होटल और गेस्ट हाउस चल रहे हैं, जो बेहद संकरी और तंग गलियों में बने हुए हैं. सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति या आग लगने जैसी घटना से निपटने के लिए इन होटलों में सुरक्षा और बचाव के प्रबंध ना के बराबर हैं. प्रशासन की इस नई कवायद से ऐसे होटलों पर शिकंजा कसा जा सकेगा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुख्ता हो सकेगी.

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Published at : 07 Jun 2026 11:58 AM (IST)
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Amarnath Yatra JAMMU KASHMIR NEWS
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