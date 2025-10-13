हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर: कांग्रेस का इनकार, राज्यसभा की चौथी सीट पर भी NC ने उतारा उम्मीदवार

जम्मू-कश्मीर: कांग्रेस का इनकार, राज्यसभा की चौथी सीट पर भी NC ने उतारा उम्मीदवार

Rajya Sabha Election: जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने चौथी सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी. 24 अक्टूबर को राज्यसभा चुनाव होने हैं.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 13 Oct 2025 04:30 PM (IST)
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान डार चौथी राज्यसभा सीट के लिए पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार होंगे. पार्टी ने एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी दी. इससे पहले तीन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही उम्मीदवारों का ऐलान किया था. जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है. कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले चौधरी मुहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबेरॉय को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किया था.

कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से क्यों किया इनकार?

बता दें कि जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने रविवार (12 अक्टूबर) को कहा कि उनकी पार्टी केंद्र शासित प्रदेश में चार सीट के लिए 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि गठबंधन सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें 'सुरक्षित सीट' देने से इनकार कर दिया. कर्रा ने कहा कि सर्वसम्मति से यह सहमति बनी है कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेगी. 

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यसभा की दो सीट में से एक की मांग की थी, जिन पर अलग-अलग चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी को उन दो सीटों में से एक की पेशकश की, जिन पर एक ही अधिसूचना के तहत चुनाव होने जा रहे हैं.  कर्रा ने कहा, “इसे ध्यान में रखते हुए, बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों की राय थी कि सीट चार, सीट एक या दो की तरह सुरक्षित नहीं है. सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हम चौथी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे. हम यह निर्णय अपने गठबंधन सहयोगियों पर छोड़ेंगे कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं.”  उन्होंने कहा, “चूंकि हमें सुरक्षित सीट की पेशकश नहीं की गई, इसलिए हम चौथी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते.”  

Published at : 13 Oct 2025 04:22 PM (IST)
