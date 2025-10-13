जम्मू-कश्मीर: कांग्रेस का इनकार, राज्यसभा की चौथी सीट पर भी NC ने उतारा उम्मीदवार

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान डार चौथी राज्यसभा सीट के लिए पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार होंगे. पार्टी ने एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी दी. इससे पहले तीन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही उम्मीदवारों का ऐलान किया था. जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है. कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले चौधरी मुहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबेरॉय को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किया था.

कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से क्यों किया इनकार?

बता दें कि जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने रविवार (12 अक्टूबर) को कहा कि उनकी पार्टी केंद्र शासित प्रदेश में चार सीट के लिए 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि गठबंधन सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें 'सुरक्षित सीट' देने से इनकार कर दिया. कर्रा ने कहा कि सर्वसम्मति से यह सहमति बनी है कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेगी.

JKNC State spokesperson @ImranNDar will be the official Party nominee for the 4th Rajya Sabha seat. — JKNC (@JKNC_) October 13, 2025

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यसभा की दो सीट में से एक की मांग की थी, जिन पर अलग-अलग चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी को उन दो सीटों में से एक की पेशकश की, जिन पर एक ही अधिसूचना के तहत चुनाव होने जा रहे हैं. कर्रा ने कहा, “इसे ध्यान में रखते हुए, बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों की राय थी कि सीट चार, सीट एक या दो की तरह सुरक्षित नहीं है. सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हम चौथी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे. हम यह निर्णय अपने गठबंधन सहयोगियों पर छोड़ेंगे कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं.” उन्होंने कहा, “चूंकि हमें सुरक्षित सीट की पेशकश नहीं की गई, इसलिए हम चौथी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते.”