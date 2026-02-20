रमजान के दौरान चैरिटी डोनेशन के रेगुलेशन पर बोले CM उमर अब्दुल्ला, 'फैसला मनमाना नहीं'

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार (20 फरवरी) को विधानसभा में साफ किया कि रमजान के दौरान चैरिटी डोनेशन के रेगुलेशन के बारे में किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर का हाल ही में जारी किया गया ऑर्डर मनमाना नहीं था, बल्कि लोकल धार्मिक नेताओं और कमेटियों से मिली जानकारी पर आधारित था. सदन में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि कल की कार्यवाही के दौरान, MLA बांदीपोरा और MLA बशीर वीरी ने आपत्ति जताई थी, और आरोप लगाया था कि DC के ऑर्डर के बाद सरकार धार्मिक मामलों में दखल दे रही है.

DC ने अपनी मर्जी से ऑर्डर जारी नहीं किया- उमर अब्दुल्ला

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "मैंने मामले की जांच की और पाया कि DC ने अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर जारी नहीं किया था." उन्होंने बताया कि रमज़ान से पहले, एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सभी डिप्टी कमिश्नरों को लोकल स्टेकहोल्डर्स के साथ को-ऑर्डिनेट करने और पवित्र महीने के लिए जरूरी तैयारी करने का निर्देश दिया गया था.

कई NGO मरीजों के नाम पर पैसे करते इकट्ठा- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा, ''किश्तवाड़ में मीटिंग के दौरान, धार्मिक नेताओं ने प्रशासन को बताया कि कई NGO सिर्फ रमजान के दौरान डोनेशन इकट्ठा करने के लिए सामने आते हैं. वे मरीजों या चैरिटी के नाम पर पैसे इकट्ठा करते हैं, लेकिन इस बात की कोई जवाबदेही नहीं है कि फंड का इस्तेमाल कहां किया जाता है. कभी-कभी तो यह भी पता नहीं चलता कि जिस मरीज के नाम पर पैसे इकट्ठा किए जाते हैं, वह ज़िंदा है या नहीं.”

फंड का होता है गलत इस्तेमाल- उमर अब्दुल्ला

उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के कामों से न सिर्फ़ फंड का गलत इस्तेमाल होता है, बल्कि उन असली NGOs को भी नुकसान होता है जो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हैं. उनके मुताबिक, लोकल धार्मिक संस्थाओं और कमेटियों ने खुद DC से फ्रॉड रोकने और जवाबदेही पक्का करने के लिए प्रोसेस को रेगुलेट करने की रिक्वेस्ट की थी. सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, “उनकी राय लेने के बाद, DC ने ऑर्डर जारी किया, जिसका लोकल संस्थाओं और धार्मिक नेताओं ने भी स्वागत किया है.”

विधायकों से हर मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हमें धर्म को पॉलिटिक्स के साथ नहीं मिलाना चाहिए. कुछ मामलों में लोकल लेवल पर पॉलिटिकल टकराव के बजाय बातचीत और समझ की जरूरत होती है.” उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑर्डर के पीछे का मकसद ट्रांसपेरेंसी पक्का करना और रमजान के दौरान चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन की पवित्रता की रक्षा करना था.