विधानसभा में CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, '370 अभी भी संविधान में है, जिस दिन...'

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हम अपनी उन बातों पर कायम हैं जो हमने लोगों के साथ वादा किया है. इनमें सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा वापस लाना है. मैंने 370 का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वह अभी भी संविधान में है. हम अपना स्पेशल स्टेटस दोबारा बहाल करेंगे. उप राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम अब्दुल्ला विधानसभा में बोल रहे थे.

उन्होंने कहा, ''आप जिस दिन धारा 370 संविधान से हटाएंगे, हम उस दिन 370 वापस करने की मांग करेंगे. आपका लोगों से सबसे बड़ा वादा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का था. किस चीज के लिए आप इंतजार करवा रहे हैं. आपने लोकसभा के चुनाव में लोगों को वोट देने की बात कही, उसके बाद विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया, अब जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की बात आती है तो इसमें एक नया मोड़ आया और बीजेपी के विधायक ने जम्मू को अलग राज्य देने की मांग की.

आप जम्मू को अलग राज्य बनाने की बात कर रहे- उमर अब्दुल्ला

उप राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में बोलते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, ''हम जम्मू कश्मीर के लिए अलग दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं और आप जम्मू को अलग राज्य बनाने की बात कर रहे हैं. आप कश्मीरी पर भरोसा न करने की बात करते हैं जो अफसोसजनक है. कश्मीर के लोगों ने क्या खता की है? हम कश्मीर में कहां मुल्क के खिलाफ आंदोलन किया. कहा गया कश्मीरी नहीं है जिन्होंने पहलगाम में जान दी. कितने मुस्लिम पुलिस अफसर ने देश के लिए जान दी है.''

हम आज भी 15 लाख रुपए ढूंढ रहे हैं- उमर अब्दुल्ला

उन्होंने आगे कहा कि हमें इस बहस का नाम बदलना चाहिए क्योंकि यह बहस जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर कम और नेशनल कांफ्रेंस के घोषणा पत्र पर अधिक होता है. मैं सोचता हूं कि अगली बार चुनाव में मैं चुनाव घोषणा पत्र नहीं बनाऊंगा. सीएम ने कहा, ''कोई भी सरकार अपनी किए गए वादे पहले साल में पूरे नहीं करती. हमें सरकार बने डेढ़ साल हुए हैं लेकिन कुछ सरकार को 12 साल हो गए हैं. हम आज भी 15 लाख रुपए ढूंढ रहे हैं.

बाढ़ से नुकसान पर क्या बोले सीएम उमर अब्दुल्ला?

उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि बाढ़ के लिए यहां कई बातें सामने आई. मैंने सभी विधायकों को यह कहा है कि बाढ़ से हुए नुकसान को राजनीतिक तौर पर नहीं बांटा जाएगा. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किश्तवाड़ के लोगों से वादा किया गया था कि किश्तवाड़ सागर बीजेपी जीतती है तो वहां पानी की किल्लत को दूर करने के लिए टनल बनाया जाएगा. अब तो हम पाइप जोड़कर वहां पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं. जहां आप हमें वादे याद करवाते हैं, वहीं आपको भी लोगों से किए गए वादों को याद करना चाहिए.