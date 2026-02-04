पीर पांचाल पर बयान से भड़का सदन, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जमकर हुआ बवाल

जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज (4 फरवरी) पीर पांचाल प्रांत को लेकर जमकर बवाल हुआ. सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में तीखी बहस के बाद विधानसभा को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया है.

जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुधवार को जीरो होर शुरू होते ही कांग्रेस के राजौरी से विधायक इफ्तिखार अहमद ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष सुनील शर्मा और बीजेपी के कुछ विधायकों ने जम्मू संभाग के पीर पांचाल क्षेत्र पर जो टिप्पणी की है वह वहां के लोगों का अपमान है.

बीजेपी के कुछ विधायकों ने पांचाल प्रांत के अस्तित्व पर उठाए सवाल

जानकारी के अनुसार, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ विधायकों ने पांचाल प्रांत के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए थे. उन्होंने बीजेपी के विधायकों से अपने बयानों पर माफी मांगने की बात कही. कांग्रेस के विधायक के इस बयान से बीजेपी के विधायकों ने कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस का आरोप लगाए कि वह जम्मू कश्मीर को प्रांतों में बांटने की राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत में विश्वास करती है. ऐसी बात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में जमकर बहस हुई.

बीजेपी नेताओं ने सदन में लगाए भारत माता की जय के नारे

मामला इतना बढ़ गया कि विपक्ष के नेता बीजेपी के नेताओं की तरह बढ़ने लगे और पीर पांचाल जिंदाबाद किनारे लगने लगे. वहीं बीजेपी के नेता भी सदन में भारत माता की जय के नारे लगाने लग गए इसके बाद माहौल को बिगड़ता देख मार्शल बुलाए गए. इसी बहस के दौरान उमर सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने बीजेपी के विधायकों को माफी मांगने की बात कही. जिस पर बीजेपी विधायक शोरगुल करने लगे.

उपमुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप

वहीं जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के विधायकों के बयान पीर पांचाल और बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का अपमान है और बीजेपी के नेताओं को तुरंत माफी मांगनी चाहिए. वहीं बीजेपी के विधायक सुनील भारद्वाज ने कहा कि आम जनता का ध्यान जरूरी मुद्दों से हटाने के लिए सत्ता पक्ष के विधायक इस तरह के मुद्दे सदन में उठते हैं. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक है भारत एक है और इस तरह की जातिगत और प्रांतीय राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए. माहौल को बिगड़ता देख स्पीकर ने विधानसभा को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया.

