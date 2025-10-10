RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा राज्यसभा की सभी चार सीटों पर जीत का दावा करते हुए वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम ने चार रिक्त राज्यसभा सीटों में से तीन पार्टी नेताओं की उम्मीदवारी की घोषणा की. चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू और शमी ओबरॉय के नाम की घोषणा की गई है. फारूक अब्दुल्ला के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, माना जा रहा है कि अब वो राज्यसभा नहीं जाएंगे.

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ये फैसला पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली कार्यसमिति द्वारा आज दोपहर लिया गया, जिसमें वरिष्ठ नेताओं और पूर्व विधायकों चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू और पार्टी कोषाध्यक्ष शमी सिंह ओबेरियो को उम्मीदवार बनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया.

चौथी सीट पर एक दो दिन में फैसला- अली मोहम्मद

महासचिव अली मोहम्मद सागर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की, "कार्यसमिति ने तीन सीटों के लिए उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, जबकि चौथी सीट पर फैसला एक-दो दिन में लिया जाएगा क्योंकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है." हालांकि, पार्टी ने चौथी सीट के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है कि चौथी सीट को लेकर कांग्रेस के साथ किसी प्रकार की सहमति है या नहीं.

किस पार्टी के पास कितने विधायक?

नासिर असलम वानी ने कहा, "हमें पूरा यकीन है कि हम चारों सीटें जीतेंगे और इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ तीन-चार दौर की बातचीत हो चुकी है. राज्यसभा के लिए मतदान अलग होता है और आप देखेंगे कि हम चारों सीटें जीतेंगे." मौजूदा स्थिति के अनुसार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 विधायक हैं, बीजेपी के 28 विधायक हैं और कांग्रेस के 6, पीडीपी के 3 और अन्य के पास 7 सीटें हैं.

एक राजनीतिक विश्लेषक ने इस जटिल मतदान पैटर्न को समझाते हुए कहा, "अगर चौथी सीट पर आम सहमति बन जाती है और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार को वोट देने का फैसला करते हैं, जबकि दो अन्य निर्दलीय विधायक पहले से ही सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तो हमें आश्चर्य होगा."

नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा उमीदवारो को तीन सीटों के लिए सुरक्षित उम्मीदवार बनाया गया है और चौथी प्रतिद्वंद्वी वाली सीट के लिए उनके उम्मीदवार कौन होंगे, जहां एलायंस के पास बीजेपी के 28 सीटों की तुलना में 24 अतिरिक्त वोट हैं, यह अगले 48 घंटों में हो जाएगा.