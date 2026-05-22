हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirश्रीनगर: मीरवाइज उमर फारूक का ऐलान, 27 मई को ईदगाह में होगी बकरीद की नमाज

श्रीनगर: मीरवाइज उमर फारूक का ऐलान, 27 मई को ईदगाह में होगी बकरीद की नमाज

Eid ul Adha 2026: मीरवाइज उमर ने 27 मई को श्रीनगर ईदगाह में ईद-उल-अजहा की नमाज का ऐलान किया. साथ ही उन्होंने अपनी नजरबंदी की निंदा करते हुए भारत-पाक के बीच शांति संवाद की वकालत की.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 22 May 2026 09:59 PM (IST)
Preferred Sources

मीरवाइज़-ए-कश्मीर मौलवी मुहम्मद उमर फारूक ने घोषणा की है कि इस वर्ष ईद-उल-अज़हा की नमाज़ बुधवार, 27 मई 2026 को श्रीनगर के ऐतिहासिक ईदगाह में अदा की जाएगी. कार्यक्रम का विस्तृत ब्योरा जल्द जारी किया जाएगा. हालांकि, इस घोषणा के बावजूद यह अभी अनिश्चित है कि प्रशासन इसकी अनुमति देगा या नहीं, क्योंकि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पिछले कई वर्षों से ईदगाह में नमाज अदा करने पर रोक लगी हुई है. शुक्रवार (22 मई) को श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में नमाज के दौरान अपने संबोधन में मीरवाइज ने कई अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी.

नजरबंदी और प्रशासन पर कड़ा प्रहार

मीरवाइज उमर ने 21 मई को उन्हें नजरबंद किए जाने को लेकर प्रशासन की कड़ी आलोचना की. उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "आज हमारे दिल दर्द से भरे हुए हैं क्योंकि हमें एक बार फिर अपने प्रिय नेताओं और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 'मज़ार-ए-शुहदा' (शहीदों के कब्रिस्तान) जाने की अनुमति नहीं दी गई."

मंहगाई का बकरीद की खरीददारी पर असर, श्रीनगर में पशुओं का बाजार सूना, व्यापारी परेशान

उन्होंने याद दिलाया कि 'शहीद-ए-मिल्लत' मीरवाइज मौलवी मुहम्मद फ़ारूक की शहादत और 21 मई 1990 के हवाल नरसंहार को 36 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन कश्मीरियों के दिलों में वे ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं.

कश्मीर मुद्दे पर भारत-पाकिस्तान संवाद पर जोर

कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में मीरवाइज़ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सार्थक बातचीत की पुरज़ोर वकालत की. उन्होंने कहा कि कश्मीर संघर्ष, जो दोनों देशों के लिए प्रभुत्व का मसला बना हुआ है, अंततः कश्मीर के लोगों की कीमत पर लड़ा जा रहा है.

अपने संघर्ष का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, ''उनका राजनीतिक संघर्ष कश्मीरियों की आवाज़ सुने जाने के लिए है. वे चाहते हैं कि कश्मीरियों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का सम्मान हो और उनकी गरिमा स्थापित हो. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए वादे कभी पूरे नहीं हुए और पड़ोसी देशों के बीच हुए युद्धों से कोई भी ठोस समाधान नहीं निकल सका.

पिता के पदचिह्नों पर चलने का संकल्प

अपने पिता के विचारों को याद करते हुए मीरवाइज़ ने कहा कि उनके पिता शांति के प्रबल समर्थक थे और हिंसा या बल-प्रयोग को कमज़ोरी की निशानी मानते थे. उन्होंने कहा, "मेरे पिता ने हमेशा देशों, समुदायों और संप्रदायों के बीच बातचीत को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सबसे बेहतरीन ज़रिया माना था. आज मैं भी उसी समाधान, शांति, भाईचारे और संयम के रास्ते पर चल रहा हूँ. मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं अपने शहीद पिता के उन सपनों को पूरा कर सकूं, जो उन्होंने अपने लोगों के लिए देखे थे—एक ऐसा समाज जो शांति, खुशहाली और सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत फले-फूले.

कटरा में माता वैष्णो देवी हेलीपैड का उद्घाटन, श्रद्धालुओं के लिए बढ़ेगी हेलीकॉप्टर सेवा की क्षमता

Published at : 22 May 2026 09:59 PM (IST)
Tags :
Mirwaiz Umar Farooq Eid Ul Adha Srinagar News JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर: मीरवाइज उमर फारूक का ऐलान, 27 मई को ईदगाह में होगी बकरीद की नमाज
श्रीनगर: मीरवाइज उमर फारूक का ऐलान, 27 मई को ईदगाह में होगी बकरीद की नमाज
जम्मू और कश्मीर
कटरा में माता वैष्णो देवी हेलीपैड का उद्घाटन, श्रद्धालुओं के लिए बढ़ेगी हेलीकॉप्टर सेवा की क्षमता
कटरा में माता वैष्णो देवी हेलीपैड का उद्घाटन, श्रद्धालुओं के लिए बढ़ेगी हेलीकॉप्टर सेवा की क्षमता
जम्मू और कश्मीर
मंहगाई का बकरीद की खरीददारी पर असर, श्रीनगर में पशुओं का बाजार सूना, व्यापारी परेशान
मंहगाई का बकरीद की खरीददारी पर असर, श्रीनगर में पशुओं का बाजार सूना, व्यापारी परेशान
जम्मू और कश्मीर
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंक समर्थक OGW गिरफ्तार
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंक समर्थक OGW गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रश्मिका वर्सेस कृति! इंस्टाग्राम पर शुरू हुई जुबानी जंग, क्या है इसके पीछे का बड़ा सच? (22-05-26)
Vasudha: Chauhan parivaar में लौटी खुशियां! अब फैमिली ट्रिप पर करीब आएंगे Dev-Vasudha
Cocktail 2 Song ‘माशूका’ पर Copy विवाद, Trolls को Pritam ने बताया अपना “Unpaid PR Team”
कॉकरोच जनता पार्टी को मिला बॉलीवुड का Support, Instagram Followers में BJP-Congress को छोड़ा पीछे
Twisha Sharma Case: पुलिस स्टेशन में मीडिया पर भड़के वकील, Giribala ने साधी चुप्पी! | Breaking | MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दक्षिण अफ्रीकी देशों में जानलेवा इबोला वायरस का प्रकोप, WHO ने चेताया; अब तक 160 संदिग्ध मौतें
दक्षिण अफ्रीकी देशों में जानलेवा इबोला वायरस का प्रकोप, WHO ने चेताया; अब तक 160 संदिग्ध मौतें
बिहार
PM मोदी की अपील पर खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान, 'जितने भी आर्टिस्ट और उद्योगपति हैं, उनसे...'
PM मोदी की अपील पर खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान, 'जितने भी आर्टिस्ट और उद्योगपति हैं, उनसे...'
आईपीएल 2026
'करो या मरो' मैच से पहले KKR को 440 वोल्ट का झटका, टीम का सबसे बड़ा धुरंधर IPL 2026 से बाहर
'करो या मरो' मैच से पहले KKR को 440 वोल्ट का झटका, टीम का सबसे बड़ा धुरंधर IPL 2026 से बाहर
बॉलीवुड
Box Office: 11 साल पहले आई कंगना रनौत की इस फिल्म ने कमाया था 541% प्रॉफिट, शाहरुख खान को दी थी मात
11 साल पहले आई कंगना रनौत की इस फिल्म ने कमाया था 541% प्रॉफिट, शाहरुख खान को दी थी मात
इंडिया
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
क्रिकेट
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
एग्रीकल्चर
आपकी फसल के लिए काल बनकर आएगी गर्मी, नहीं रखे ये इंतजाम तो खाक हो जाएगा खेत
आपकी फसल के लिए काल बनकर आएगी गर्मी, नहीं रखे ये इंतजाम तो खाक हो जाएगा खेत
शिक्षा
जॉब मार्केट में नया ट्रेंड, AI से तैयार रिज्यूमे को मिल रहा ग्रीन सिग्नल
जॉब मार्केट में नया ट्रेंड, AI से तैयार रिज्यूमे को मिल रहा ग्रीन सिग्नल
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget