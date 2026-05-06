गायिका 'तुलसी कुमार' भी अपने पिता 'गुलशन कुमार' की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माता वैष्णो देवी में गहरी आस्था रखती हैं, और अक्सर वैष्णो देवी जाती रहती हैं. गायिका हाल ही में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंची. इस सफर की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने वहां चल रहे पारिवारिक भंडारे में खुद सेवा की और भक्तों को प्रसाद बांटा.

भंडारे में सेवा करते नजर आईं तुलसी

बुधवार को तुलसी कुमार ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में वो और उनका बेटा भक्तों को प्रसाद बांटते नजर आ रहे हैं. वीडियो शेयर करते हुए तुलसी ने अपनी इमोशनली शब्दों में लिखा. कि 'कटरा में, मां वैष्णो देवी का लंगर, जिसकी शुरुआत पापा ने लगभग 43 साल पहले की थी, आज भी उसी प्यार, आस्था और बिना स्वार्थ के साथ चल रहा है. सेवा की यह परंपरा आज भी जारी है. पापा के दिखाए रास्ते पर चलते हुए, दिल में केवल आभार है.'

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गुलशन कुमार की शुरू की गई सेवा परंपरा

बता दें, 'गुलशन कुमार' माता वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे. उन्होंने कई साल पहले कटरा में भक्तों के लिए भंडारे की शुरुआत की थी. पिता के निधन के बाद भी उनके बच्चों ने इस अच्छे काम को रुकने नहीं दिया. यह भंडारा कटरा आने वाले कई तीर्थ भक्तों के लिए बड़ा सहारा है, जहां पर हर किसी को खाना खिलाया जाता है.

भक्तों की सुविधा के लिए किए गए काम

बताया जाता है कि 'गुलशन कुमार' ने वैष्णो देवी में आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए कई इंतजाम करवाए थे. वो मां वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे. कहा जाता है कि जब अंडरवर्ल्ड की ओर से गुलशन कुमार से फिरौती मांगी गई, तो उन्होंने मना करते हुए कहा था, 'मैं 10 करोड़ पैसे से तो वैष्णो देवी मंदिर में भंडारा करवा दूंगा'

गुलशन कुमार की दर्दनाक मौत

टी-सीरीज की शुरुआत करने वाले 'गुलशन कुमार' की हत्या मुंबई में कई गोलियां चलाकर कर दी गई थी. यह हत्याकांड अंडरवर्ल्ड की जबरन वसूली और आपसी रंजिश से जुड़ा था.

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