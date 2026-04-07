हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirसऊदी में कश्मीरी युवक अमजद खामेनेई के लिए पोस्ट के चलते गिरफ्तार, JKSA ने विदेश मंत्री से लगाई गुहार

सऊदी में कश्मीरी युवक अमजद खामेनेई के लिए पोस्ट के चलते गिरफ्तार, JKSA ने विदेश मंत्री से लगाई गुहार

Jammu- Kashmir News In Hindi: विदेश मंत्री को लिखे एक पत्र में JKSA संघ ने युवक की पहचान अमजद अली भट के रूप में की है, जो बारामूला जिले के पट्टन इलाके के गुंड इब्राहिम गाँव का निवासी है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 07 Apr 2026 02:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ईरान-इज़रायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच जम्मू-कश्मीर के एक शिया प्रवासी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली हुसैनी खामेनेई को श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट किया. इस पोस्ट के चलते उसे सऊदी अरब में जेल जाना पड़ा है. जहां एक ओर परिवार और कंपनी के अधिकारियों ने 25 मार्च को उसकी गिरफ्तारी के बाद से उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी न होने का दावा किया है, वहीं तनाव के इस माहौल में सऊदी में किसी भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी का यह पहला मामला है.

जम्मू-कश्मीर छात्र संघ (JKSA) ने विदेश मंत्री डॉ  एस जयशंकर से आग्रह किया है कि वो सऊदी अरब में हिरासत में लिए गए एक कश्मीरी युवक की रिहाई के लिए तत्काल हस्तक्षेप करें. संघ ने युवक की सुरक्षा और उसे कानूनी सहायता न मिल पाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है. विदेश मंत्री को लिखे एक पत्र में संघ ने युवक की पहचान अमजद अली भट के रूप में की है, जो बारामूला जिले के पट्टन इलाके के गुंड इब्राहिम गाँव का निवासी है. भट पेशे से नर्स स्पेशलिस्ट हौ और दम्मम में 'सऊदी रिस्पॉन्स प्लस मेडिकल' के साथ काम कर रहा था. उसके पोस्ट के बाद कथित तौर पर 25 मार्च, 2026 को सऊदी सिविल डिफेंस फोर्सेज ने उसे हिरासत में ले लिया.

JKSA के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी के अनुसार, माना जा रहा है  कि यह हिरासत एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी है, जिसमें ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामेनेई को श्रद्धांजलि दी गई थी. हालांकि, अब तक भट के परिवार या उसके नियोक्ता को कोई औपचारिक आरोप या आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है. खुएहामी ने कहा कि हिरासत में लिए जाने के बाद से भट से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, जिससे उसका परिवार 'अत्यधिक चिंता और परेशानी' में है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि युवक का किसी भी तरह की गैर-कानूनी या सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का कोई ज्ञात इतिहास नहीं है. इसके साथ ही एक स्वास्थ्यकर्मी के तौर पर उसका पेशेवर रिकॉर्ड भी बेदाग रहा है.

संघ ने मांग की है कि विदेश मंत्रालय इस मामले को सऊदी अधिकारियों के साथ उच्चतम कूटनीतिक स्तर पर उठाए. संघ ने यह भी अनुरोध किया कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भारतीय दूतावास और दम्मम में वाणिज्य दूतावास को निर्देश दिया जाए कि वे भट से तत्काल संपर्क स्थापित करें, उसे कानूनी सहायता सुनिश्चित करें और आवश्यक कानूनी मदद प्रदान करें.

खुएहामी ने कहा, "यदि कोई ठोस आरोप साबित नहीं होते हैं, तो उसकी जल्द रिहाई के लिए प्रयास किए जाने चाहिए." उन्होंने उम्मीद जताई कि जयशंकर विदेश में रह रहे एक भारतीय नागरिक के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे.  हालांकि, सूत्रों का कहना है कि भारतीय दूतावास के स्थानीय अधिकारी अमजद अली भट की रिहाई सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमजद की सोशल मीडिया गतिविधियां इस काम में मददगार साबित नहीं हो रही हैं.  अमजद पाकिस्तान सरकार के मुखर आलोचक रहा है और वे नियमित रूप से पाकिस्तान के खिलाफ, तथा पाकिस्तान सरकार द्वारा शिया मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरुद्ध पोस्ट करता रहा है.

और पढ़ें
Published at : 07 Apr 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Baramulla Saudi Arab Arrested MEA Social Media JAMMU KASHMIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
सऊदी में कश्मीरी युवक अमजद खामेनेई के लिए पोस्ट के चलते गिरफ्तार, JKSA ने विदेश मंत्री से लगाई गुहार
सऊदी में कश्मीरी युवक अमजद खामेनेई के लिए पोस्ट के चलते गिरफ्तार, JKSA ने विदेश मंत्री से लगाई गुहार
जम्मू और कश्मीर
Kashmir News: ईरान के लिए लद्दाख और कश्मीर से उठे मदद के हाथ, अब तक जुटाए गए 600 करोड़
ईरान के लिए लद्दाख और कश्मीर से उठे मदद के हाथ, अब तक जुटाए गए 600 करोड़
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर से अर्धसैनिक बलों की 150 कंपनियों को अस्थाई रूप से वापस बुलाने का फैसला, जानें वजह
जम्मू-कश्मीर से अर्धसैनिक बलों की 150 कंपनियों को अस्थाई रूप से वापस बुलाने का फैसला, जानें वजह
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir News: जल्द दौड़ेगी जम्मू-श्रीनगर डायरेक्ट ट्रेन, मई तक पटरियों पर पूरी तरह लौटेगी जिंदगी!
जल्द दौड़ेगी जम्मू-श्रीनगर डायरेक्ट ट्रेन, मई तक पटरियों पर पूरी तरह लौटेगी जिंदगी!
Advertisement

वीडियोज

US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Iran Israel War Updates: ट्रंप की Non Stop धमकी..24 घंटे में ईरान खत्म? | Iran Israel War Ceasefire
Iran-Israel War:12 शहरों पर बरसे बम, मची भारी तबाही!, Trump का अल्टीमेटम खत्म? |
Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War LIVE: ईरान में एक के बाद एक कई धमाके, खोर्रमाबाद एयरपोर्ट पर US-इजरायल ने बरसाए बम, तेहरान में दिखे फाइटर जेट
LIVE: ईरान में एक के बाद एक कई धमाके, खोर्रमाबाद एयरपोर्ट पर US-इजरायल ने बरसाए बम
दिल्ली NCR
दिल्ली के 45 लाख लोगों के लिए आई राहत भरी खबर, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान
दिल्ली के 45 लाख लोगों के लिए आई राहत भरी खबर, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान
इंडिया
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
आईपीएल 2026
IPL 2026 Point Table में बड़ा बदलाव, पहले स्थान पर पंजाब किंग्स, जानिए अन्य का हाल
IPL 2026 Point Table में बड़ा बदलाव, पहले स्थान पर पंजाब किंग्स, जानिए अन्य का हाल
ऐस्ट्रो
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान आप भी रह जाएंगे हैरान!
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान आप भी रह जाएंगे हैरान!
इंडिया
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
नौकरी
Jobs 2026: चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका
चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका
Home Tips
Electric Kettle Uses: अंडे उबालने से लेकर चावल बनाने तक, सिर्फ पानी गर्म करने में नहीं होता इलेक्ट्रिक केटल का यूज
अंडे उबालने से लेकर चावल बनाने तक, सिर्फ पानी गर्म करने में नहीं होता इलेक्ट्रिक केटल का यूज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget