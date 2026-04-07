ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई बेहोश? ट्रंप की धमकी के बाद आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की हेल्थ से जुड़ी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है. टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई बेहोश हैं. ईरान से कोम शहर के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.

अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से युद्ध की शुरुआत हुई थी. जंग के पहले दिन ही ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी. यूएस-इजरायल के हमले में मुज्तबा खामेनेई भी घायल हुए थे. टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कोम शहर में उनका इलाज चल रहा है.

अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मुज्तबा को देश की कमान सौंपी गई थी. हालांकि सत्ता संभालने के बाद से खामेनेई को आज तक सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है, जिसके बाद से उनकी हेल्थ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. इससे पहले खबरें सामने आई थीं कि रूस की राजधानी मास्को में उनका इलाज चल रहा है. हालांकि बाद में रूसी राजदूत ने साफ किया था कि वह ईरान में ही हैं. अब ब्रिटिश अखबार द टाइम् ने भी इसकी पुष्टि की है.

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