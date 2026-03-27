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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर में कई साल बाद लौटेगा कुंभ मेला, 10 दिन के आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद

कश्मीर में कई साल बाद लौटेगा कुंभ मेला, 10 दिन के आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद

Srinagar News In Hindi: कश्मीर के बांदीपोरा में 15 से 24 जुलाई तक 10 दिन का कुंभ मेला आयोजित होगा. इस आयोजन में 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 27 Mar 2026 12:57 PM (IST)
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कश्मीर में कई साल बाद कुंभ मेला का आयोजन होने वाला है. श्रीनगर में स्वामी कालिकानंद सरस्वती ने घोषणा की है कि कश्मीर के बांदीपोरा जिले में 15 से 24 जुलाई तक 10 दिवसीय कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा. इस आयोजन में दो से तीन लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है. मेला शादीपोरा क्षेत्र में आयोजित होगा.

स्वामी कालिकानंद सरस्वती के मुताबिक यह कुंभ मेला 15 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा और इसमें देशभर से श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. आयोजन को भव्य बनाने के लिए विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे जाएंगे.

पहले भी हो चुका है आयोजन, लेकिन लंबे समय से था बंद

उन्होंने पीटीआई को बयान देते हुए बताया, "कश्मीर कुंभ इससे पहले भी होता था, हमारी पौरानिक ग्रंथों में इसका जिक्र है, कलहन सी राज तरंगिणी, आईन-ए-अखबरी जैसी किताबों में भी इनकी चर्चाएं मिलती है."

उन्होंने कहा कि इससे पहले 1941 तक कश्मीर में कुंभ मेला हर साल आयोजित होता था, लेकिन बाद में कई कारणों जैसे इस्लामिक आक्रांताओं के कारण यह परंपरा बंद हो गई. उसके बाद फिर  मिलिटेंसी के दौर के कारण यह आयोजन बंद हो गई थी, 2016 में कश्मीर में एक दिन का कुंभ मेला आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 35 हजार श्रद्धालुओं ने भाग लिया था. हालांकि, उस समय के राजनीतिक हालात के चलते इस परंपरा को आगे जारी नहीं रखा जा सका था. अब एक बार फिर इसे शुरू करने की कोशिश की जा रही है.

उन्होंने कहा कि कुंभ के आयोजन से लोगों में इसे लेकर जागृति हो और कोशिश करें कि हर साल यह आयोजन हो पाए.

सर्वधर्म सम्मेलन भी होगा, सभी समुदायों की भागीदारी

इस बार के कुंभ मेले में सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि सर्वधर्म सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा. इसमें सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश दिया जा सके. आयोजकों का कहना है कि इस पहल से कश्मीर में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी और विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और समझ को भी बढ़ावा मिलेगा.

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Published at : 27 Mar 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Srinagar News JAMMU KASHMIR NEWS
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