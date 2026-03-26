Srinagar: 36 साल बाद खुला ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर, मुस्लिम पड़ोसियों ने दिया पूजा का सामान

जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के फतेह कदल (डाउनटाउन इलाके) में स्थित ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर को 36 साल से अधिक समय के बाद आम जनता के लिए फिर से खोल दिया गया है.

राम नवमी के पावन अवसर पर मंदिर परिसर एक बार फिर वैदिक मंत्रों के उच्चारण और भक्तों की भीड़ से गूंज उठा. इस ऐतिहासिक क्षण को कश्मीर घाटी में सांस्कृतिक और धार्मिक सह-अस्तित्व की वापसी का एक बड़ा प्रतीक माना जा रहा है.

मुस्लिम परिवारों ने जुटाई पूजा सामग्री

रघुनाथ मंदिर समिति ने राम नवमी पर एक भव्य समारोह और विशेष "शुद्धिकरण" पूजा का आयोजन किया. इस आयोजन की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि पूजा के लिए जरूरी सामग्री— जैसे चावल, लकड़ियाँ और फूल— मंदिर के आस-पास रहने वाले स्थानीय मुस्लिम परिवारों द्वारा ही जुटाई गई थी. उद्घाटन समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कश्मीरी पंडितों के साथ-साथ बड़ी संख्या में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए, जो आपसी अपनेपन और एकता को दर्शाता है.

एक करोड़ की लागत से हुआ जीर्णोद्धार

झेलम नदी के किनारे स्थित इस भव्य रघुनाथ मंदिर का निर्माण 1835 में महाराजा गुलाब सिंह ने करवाया था. जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राज्य के पूंजीगत व्यय (CAPEX) से 1 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर फरवरी 2025 में इसका जीर्णोद्धार (Renovation) कराया था.

रघुनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भरत रैना ने प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि मंदिर की मूर्तियों को कोलकाता से मंगवा लिया गया है और आने वाले महीनों में उन्हें हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार स्थापित किया जाएगा.

15 अन्य मंदिरों का भी हो रहा रेनोवेशन

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कश्मीर घाटी में कुल 952 मंदिर हैं, जिनमें से केवल 212 ही चालू अवस्था में थे. अब सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और 'विश्वास बहाली' (Confidence Building) के उपाय के तहत घाटी के 15 अन्य पुराने मंदिरों का भी रेनोवेशन कर रही है, ताकि विस्थापित कश्मीरी पंडित अपनी मातृभूमि लौट सकें.

'सिर्फ मंदिर नहीं, सुरक्षित पुनर्वास भी हो'

मंदिर के जीर्णोद्धार से कश्मीरी पंडित समुदाय बेहद खुश है, लेकिन वापसी को लेकर उनके मन में अब भी कुछ आशंकाएं हैं. मंदिर समिति के महासचिव सुनील कुमार ने कहा कि ज्यादातर कश्मीरी पंडित अपने पुराने घर बेच चुके हैं. उसी इलाके में वापस लौटने से नए तनाव पैदा हो सकते हैं.

उन्होंने स्पष्ट किया कि कश्मीरी पंडित अपनी मातृभूमि लौटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को उनके सुरक्षित और स्थायी पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाने होंगे.