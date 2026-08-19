जम्मू में बारिश का कहर! वैष्णो देवी हेली सेवा बंद, नदियां उफान पर

जम्मू-कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मंगलवार शाम से जम्मू संभाग के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है. वहीं, माता वैष्णो देवी यात्रा पर भी इसका असर देखने को मिला है. खराब मौसम के कारण कटरा में श्री माता वैष्णो देवी जी की हेलीकॉप्टर सेवा को फिलहाल रोक दिया गया है.

मौसम विभाग ने मंगलवार शाम से जम्मू-कश्मीर में मौसम खराब होने का अनुमान जताया था, जो सही साबित हुआ. जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में लगातार बारिश दर्ज की गई. बारिश के कारण प्रदेश की कई नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, खासकर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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जम्मू शहर में 88 MM बारिश रिकॉर्ड

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार शाम से हुई बारिश का सबसे ज्यादा असर जम्मू शहर में देखने को मिला. यहां करीब 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है. लगातार बारिश के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात प्रभावित हुआ है. वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और यात्रियों को सावधानी से सफर करने की सलाह दी गई है.

कटरा में मौसम खराब, वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित

माता वैष्णो देवी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी खराब मौसम का सामना करना पड़ रहा है. त्रिकूट पर्वत श्रृंखला और कटरा क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है. मौसम बिगड़ने के बाद सुरक्षा के लिहाज से श्री माता वैष्णो देवी जी की हेलीकॉप्टर सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. मौसम सामान्य होने के बाद ही सेवा दोबारा शुरू होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी, अगले दो दिन अलर्ट

मौसम विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है. साथ ही हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों को पहले सड़क की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही सफर करने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, जम्मू में अगले दो दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है. प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है.

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