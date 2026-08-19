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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू कश्मीर: BJP नेता एजाज अहमद की बढ़ीं मुश्किलें, धोखाधड़ी का आरोप, FIR

जम्मू कश्मीर: BJP नेता एजाज अहमद की बढ़ीं मुश्किलें, धोखाधड़ी का आरोप, FIR

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में बीजेपी किसान मोर्चा के नेता एजाज अहमद शाह के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी का एक नया मामला दर्ज हुआ है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 19 Aug 2026 03:27 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में बीजेपी के स्थानीय नेता पार्टी की किरकिरी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. एक तरफ जहां बीजेपी की राज्य इकाई 31 अगस्त को सिविल सचिवालय तक भ्रष्टाचार-विरोधी बड़ा मार्च निकालने की योजना बना रही है, तो वहीं, दूसरी तरफ पार्टी को कश्मीर घाटी में अपने सदस्यों के खिलाफ लगातार दर्ज हो रहे मामलों की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में बीजेपी किसान मोर्चा के नेता एजाज अहमद शाह के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी का एक नया मामला दर्ज हुआ है. घाटी में पार्टी नेताओं के खिलाफ हाल ही में दर्ज हुए कई आपराधिक मामलों के बाद, यह किसी क्षेत्रीय बीजेपी नेता से जुड़ी नवीनतम कानूनी कार्रवाई है.

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IPC तहत मामला दर्ज

दरअसल, यह मामला औपचारिक रूप से त्राल पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज किया गया. चूंकि कथित अपराध 2022 में हुआ था, इसलिए इस मामले की प्रक्रिया नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) के बजाय पुराने IPC ढांचे के तहत पूरी की गई.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शिकायतकर्ता का आरोप है कि शाह ने बीजेपी सदस्य के तौर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके स्थानीय पुलिस से किसी निजी मामले में मदद दिलाने का झूठा वादा किया था. इस बहाने उससे गैर-कानूनी तरीके से पैसे लिए.

शाह के खिलाफ अब तक तीन मामले दर्ज

शिकायतकर्ता जब आरोपी अपना वादा पूरा नहीं कर पाया और पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने उसे धमकाया. इसके बाद ही शिकायकर्ता को कानून का सहारा लेना पड़ा है. गौर करने वाली बात है कि अकेले इस साल एजाज अहमद शाह के खिलाफ दर्ज होने वाला यह तीसरा आपराधिक मामला है. शाह के खिलाफ यह पुलिस कार्रवाई क्षेत्रीय पार्टी के भीतर बढ़ते विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच हुई है.

बीजेपी के और भी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज

इससे कुछ दिन पहले, 11 अगस्त को पुलिस ने आपराधिक उगाही के आरोप में बीजेपी के पुलवामा जिला अध्यक्ष शौकत गयूर के खिलाफ एक गंभीर FIR दर्ज की थी. गयूर पर एक ठेकेदार से ₹5 लाख की रिश्वत मांगने और उसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत कार्रवाई की धमकी देने का आरोप था. इस घटना के बाद, बीजेपी आलाकमान ने गयूर को तुरंत सभी संगठनात्मक भूमिकाओं से निलंबित कर दिया.

बीजेपी नेता गुलाम कादिर के खिलाफ भी मामला दर्ज

इसी दौरान, कंगन पुलिस स्टेशन में नूनार के बीजेपी नेता गुलाम कादिर के खिलाफ भी एक मामला दर्ज किया गया. उन पर कब्रिस्तान में अनाधिकार प्रवेश (IPC की धारा 297) का आरोप लगाया गया; कहा जाता है कि उन्होंने PSO और भारी मशीनों का इस्तेमाल करके स्थानीय गाँव के कब्रिस्तान के बीचों-बीच जबरदस्ती रास्ता बनाया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और विरोध-प्रदर्शन हुए. 

बढ़ी बीजेपी नेताओं की मुश्किलें

हालांकि J&K BJP के प्रवक्ताओं ने इनमें से कुछ घटनाओं के लिए माफी मांगी है और आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई का वादा किया है, लेकिन लगातार सामने आ रहे ये आपराधिक मामले न सिर्फ J&K BJP नेताओं के लिए कानूनी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच उमर अब्दुल्ला की सरकार को BJP का मुकाबला करने के लिए मजबूत राजनीतिक हथियार भी दे रहे हैं.

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Published at : 19 Aug 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
IPC BJP JAMMU KASHMIR NEWS
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