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वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित, खराब मौसम के चलते फैसला
खराब मौसम के चलते माता वैष्णो देवी यात्रा को कुछ समय के लिए रोका दिया गया है. मौसम में सुधार होने के बाद ही श्रद्धालुओं को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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