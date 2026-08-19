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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirवैष्णो देवी की यात्रा स्थगित, खराब मौसम के चलते फैसला

वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित, खराब मौसम के चलते फैसला

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 19 Aug 2026 03:56 PM (IST)
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खराब मौसम के चलते माता वैष्णो देवी यात्रा को कुछ समय के लिए रोका दिया गया है. मौसम में सुधार होने के बाद ही श्रद्धालुओं को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 19 Aug 2026 03:56 PM (IST)
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