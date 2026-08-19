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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirश्रीनगर: 'CM उमर अब्दुल्ला ने BJP को दे दी क्लीन चिट', इल्तिजा मुफ्ती का तंज

श्रीनगर: 'CM उमर अब्दुल्ला ने BJP को दे दी क्लीन चिट', इल्तिजा मुफ्ती का तंज

Jammu Kashmir Politics: जम्मू-कश्मीर में इल्तिजा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर सियासी हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि उमर ने अनुच्छेद 370 पर सरेंडर कर BJP को क्लीनचिट दे दी है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 19 Aug 2026 04:09 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है. पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की वरिष्ठ नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बुधवार ( 19 अगस्त) को प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर जोरदार सियासी हमला बोला. इल्तिजा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर जम्मू-कश्मीर के मुख्य संघर्षों और अधिकारों की लड़ाई को बीच में छोड़ने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने केंद्र की सत्ताधारी 'बीजेपी (BJP) को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है'.

यह पूरा सियासी घमासान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस सार्वजनिक बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर के आंतरिक मुद्दों को किसी विदेशी मध्यस्थता या अमेरिकी राजदूत से शिकायत करने के बजाय पूरी तरह से नई दिल्ली (केंद्र सरकार) द्वारा ही हल किया जाना चाहिए.

इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर लिखा, "मैंने आज तक किसी भी भारतीय मुख्यमंत्री को अमेरिकी राजदूत के साथ एक साधारण सी बैठक को लेकर इतना सफाई देने वाला रवैया अपनाते नहीं देखा. उन्हें पहले से ही यह घोषणा करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है कि वह क्या चर्चा करेंगे और क्या नहीं? बैठक तो बैठक होती है. सार्वजनिक रूप से पहले से ही बचाव की मुद्रा में क्यों आना?"

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अनुच्छेद 370 और चुनावी वादों से मुकरने का आरोप

पीडीपी नेता ने सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) पर तीखा प्रहार करते हुए तर्क दिया कि विधानसभा चुनावों के दौरान वोट हासिल करने के लिए उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी ने रोजाना अनुच्छेद 370 और प्रदेश के विशेष दर्जे को बहाल करने की बड़ी-बड़ी बातें की थीं. लेकिन अब जब उन्होंने सत्ता संभाल ली है, तो अपने राजनीतिक रुख से पूरी तरह समझौता कर लिया है. इल्तिजा ने आरोप लगाया कि अब उमर अब्दुल्ला के लिए "बीजेपी के खिलाफ बोलने के बजाय पीडीपी को निशाना बनाना ज्यादा आसान हो गया है." उन्होंने कहा कि सीएम ने जम्मू-कश्मीर के 2019 से पहले के दर्जे, झंडे और विधायी शक्तियों की बहाली के लिए कोई ठोस योजना पेश नहीं की है.

'फिक्स्ड मैच' के तंज का इल्तिजा ने दिया करारा जवाब

दरअसल, इन दोनों नेताओं के बीच बीते कुछ समय से राजनीतिक तल्खी काफी बढ़ गई है. पिछले ही हफ्ते जब पुलिस ने अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान एक अधिकारी को कथित तौर पर काटने के आरोप में इल्तिजा मुफ्ती पर FIR दर्ज की थी, तब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनका सार्वजनिक मजाक उड़ाया था. उमर ने पीडीपी के उस प्रदर्शन को केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा रचा गया एक "फिक्स्ड मैच" करार दिया था.

इसी तंज का पलटवार करते हुए अब इल्तिजा ने अमेरिकी राजदूत के दौरे का इस्तेमाल करते हुए एनसी सरकार को वैचारिक रूप से कमजोर, नई दिल्ली के सामने घुटने टेकने वाली और अपने ही चुनावी वादों से कोसों दूर भागने वाली पार्टी करार दिया है.

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Published at : 19 Aug 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Iltija Mufti Jammu Kashmir Politics JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
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