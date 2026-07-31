रिश्वत की शिकायत पर अधिकारी सस्पेंड, जम्मू DC ने लिया बड़ा एक्शन

जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने रिश्वतखोरी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है. बुधवार (29 जुलाई) को डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और एक नागरिक ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें अपना आय प्रमाण पत्र (इनकम सर्टिफिकेट) बनवाने के लिए पैसे देने पड़े. शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने मामले की प्रारंभिक जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाया गया. इसके बाद संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उसे सेवा से निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

किसी भी राजस्व संबंधी दस्तावेज पर रिश्वत मांगना बर्दाश्त नहीं- डिप्टी कमिश्नर

डिप्टी कमिश्नर डॉ. राकेश मिन्हास ने स्पष्ट कहा कि आय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, फर्द और अन्य राजस्व संबंधी दस्तावेज प्रत्येक नागरिक का अधिकार हैं. इन सेवाओं के बदले किसी भी प्रकार की रिश्वत या अवैध राशि मांगना जनता के साथ धोखाधड़ी है और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम कर रहा है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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'पैसे न दें, समझौता न करें और इसे नजरअंदाज न करें', लोगों से अपील

जिला प्रशासन ने यह भी दोहराया कि हर शिकायत को गंभीरता से सुना जाएगा, शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और की गई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी. नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कोई अधिकारी किसी भी कानूनी सेवा के लिए पैसे या रिश्वत की मांग करता है तो उसकी तुरंत शिकायत करें. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि ऐसी शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई होगी. डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से कहा, 'पैसे न दें, समझौता न करें और इसे नजरअंदाज न करें.' उन्होंने कहा कि एक शिकायत पूरे सिस्टम को हिला दिया था और हर नागरिक की शिकायत ऐसा ही कर सकती है.

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