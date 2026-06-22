हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजेल में बंद इंजीनियर रशीद छोड़ना चाहते हैं बारामूला सांसद का पद! पहले पार्टी लेगी जनता की राय

जेल में बंद इंजीनियर रशीद छोड़ना चाहते हैं बारामूला सांसद का पद! पहले पार्टी लेगी जनता की राय

Engineer Rashid News: टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला लोकसभा क्षेत्र से सांसद इंजीनियर रशीद सांसद पद छोड़ना चाहते हैं. उन्होंने पार्टी के समक्ष अपने इस्तीफे की पेशकश की है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 22 Jun 2026 07:27 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद इस्तीफा देना चाहते हैं.
  • लोगों की सेवा न कर पाने के कारण वे चिंतित हैं.
  • एआईपी उनके इस्तीफे पर कार्यकर्ताओं की राय जान रही है.
  • पार्टी 18 विधानसभाओं के जनमत के बाद फैसला लेगी.

टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला लोकसभा क्षेत्र से सांसद इंजीनियर रशीद सांसद पद छोड़ना चाहते हैं. उन्होंने  पार्टी के समक्ष अपने इस्तीफे की पेशकश की है. उनके इस निर्णय के बाद अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) को पार्टी प्रमुख के इस इरादे पर अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की राय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा रहा है. रशीद अगस्त 2019 से नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन पर गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत टेरर फंडिंग और साजिश रचने के आरोपों में मुकदमा चल रहा है.

इंजीनियर रशीद, जिन्होंने तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था. उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देने का इरादा जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि वो उन लोगों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने उन्हें भारी जनादेश के साथ चुना था.

श्रीनगर की सीमेंट फैक्ट्री की चिमनी में लगी आग, 7 मजदूर झुलसे, सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

AIP ने कहा- चर्चा के बाद लिया जाएगा फैसला

AIP के मुख्य प्रवक्ता इनाम-उन-नबी ने अपने अक बयान में कहा कि पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा किया और बारामूला संसदीय क्षेत्र के सभी 18 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है.

इनाम ने कहा, "इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद राजनीतिक मामलों की समिति ने तय किया है कि विभिन्न स्तरों पर पार्टी पदाधिकारी दो दिवसीय परामर्श प्रक्रिया में भाग लेंगे ताकि इस बात पर चर्चा की जा सके कि क्या इंजीनियर रशीद को सांसद बने रहना चाहिए या यह पद छोड़ देना चाहिए."

रशीद के इस्तीफे पर जनता की ली जाएगी राय

उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बीच गुप्त मतदान भी करा सकती है, ताकि सदस्य बिना किसी दबाव के खुलकर अपनी राय रख सकें. प्रवक्ता के अनुसार, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पार्टी पदाधिकारी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया जानने के लिए आम जनता और समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत करेंगे. उनकी अंतिम राय परामर्श प्रक्रिया के दौरान लोगों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को दर्शाएगी.

 रशीद के भविष्य का फैसला क्या होगा?

इनाम ने कहा, "इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सांसद के तौर पर इंजीनियर रशीद के भविष्य के बारे में कोई भी फैसला उन लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं के आधार पर हो, जिन्होंने उनमें और पार्टी में भरोसा जताया है." उन्होंने आगे कहा कि परामर्श और उसके बाद की किसी भी मतदान प्रक्रिया के नतीजों की जानकारी औपचारिक रूप से इंजीनियर रशीद को दी जाएगी, ताकि वो इस मामले पर सोच-समझकर फैसला ले सकें.

इनाम ने आंतरिक लोकतंत्र और जनता के प्रति जवाबदेही के प्रति AIP की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पार्टी का मानना है कि बड़े फैसले उसके कार्यकर्ताओं और जिन लोगों का वह प्रतिनिधित्व करती है, उनकी सामूहिक समझ से तय होने चाहिए.

जम्मू-कश्मीर में PM स्वास्थ्य योजना में बड़ा घोटाला, 103 सर्जरी पाई गईं संदिग्ध; डॉक्टर सस्पेंड

 

और पढ़ें
Published at : 22 Jun 2026 07:27 AM (IST)
Tags :
Baramulla Engineer Rashid JAMMU KASHMIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जेल में बंद इंजीनियर रशीद छोड़ना चाहते हैं बारामूला सांसद का पद! पहले पार्टी लेगी जनता की राय
जेल में बंद इंजीनियर रशीद छोड़ना चाहते हैं बारामूला सांसद का पद! पहले पार्टी लेगी जनता की राय
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में PM स्वास्थ्य योजना में बड़ा घोटाला, 103 सर्जरी पाई गईं संदिग्ध; डॉक्टर सस्पेंड
जम्मू-कश्मीर में PM स्वास्थ्य योजना में बड़ा घोटाला, 103 सर्जरी पाई गईं संदिग्ध; डॉक्टर सस्पेंड
जम्मू और कश्मीर
Jammu-Kashmir: किश्तवाड़ में टेरर नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, सरकारी कर्मचारी समेत 2 मददगार गिरफ्तार
जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ में टेरर नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, सरकारी कर्मचारी समेत 2 मददगार गिरफ्तार
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर की सीमेंट फैक्ट्री की चिमनी में लगी आग, 7 मजदूर झुलसे, सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल
श्रीनगर की सीमेंट फैक्ट्री की चिमनी में लगी आग, 7 मजदूर झुलसे, सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
मेलोनी के बाद अब ट्रंप के निशाने पर इस देश के PM, कर दी चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बोले - 'वो बुरी तरह...'
अब ट्रंप के निशाने पर इस देश के पीएम, कर दी चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बोले - 'वो बुरी तरह...'
स्पोर्ट्स
इस इंडियन क्रिकेटर ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, कुछ दिनों बाद ही बदला फैसला, मगर अब इस देश के लिए खेलेगा क्रिकेट!
इस इंडियन क्रिकेटर ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, कुछ दिनों बाद ही बदला फैसला, मगर अब इस देश के लिए खेलेगा क्रिकेट!
दिल्ली NCR
'हिंदू बच्चों के कलावा पहनने पर भी रोक, बुर्के की इजाजत क्यों?' Re-NEET में धार्मिक भावनाएं आहत होने का दावा
'हिंदू बच्चों के कलावा पहनने पर भी रोक, हिजाब की इजाजत', Re-NEET में धार्मिक भावनाएं हुईं आहत?
बॉलीवुड
नीलम कोठारी का 30 साल पुराना बंगला है बेहद आलीशान, रुम से लेकर लिविंग एरिया तक, देखें घर की इनसाइ़ड फोटोज
नीलम कोठारी का 30 साल पुराना बंगला है बेहद आलीशान, देखें घर की इनसाइ़ड फोटोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 41 जिलों में भीषण लू का अलर्ट, लखनऊ से अयोध्या वाराणसी तक झुलसे लोग, जानें- मौसम का हाल
यूपी के 41 जिलों में भीषण लू का अलर्ट, लखनऊ से अयोध्या वाराणसी तक झुलसे लोग, जानें- मौसम का हाल
विश्व
'मेरी जिंदगी में दो अहम 'भारतीय-पाकिस्तानी' लोग हैं...', आसिम मुनीर का जिक्र कर क्या बोले जेडी वेंस
'मेरी जिंदगी में दो अहम 'भारतीय-पाकिस्तानी' लोग हैं...', आसिम मुनीर का जिक्र कर क्या बोले जेडी वेंस
ट्रेंडिंग
Video: 14 फीट लंबी मौत का रेस्क्यू, गांव वालों का लगा जमावड़ा- वीडियो देख दहला इंटरनेट
14 फीट लंबी मौत का रेस्क्यू, गांव वालों का लगा जमावड़ा- वीडियो देख दहला इंटरनेट
टेक्नोलॉजी
भारत में TikTok बैन का असर! युवाओं की जिंदगी में आया ऐसा बदलाव जिसकी किसी को नहीं थी उम्मीद
भारत में TikTok बैन का असर! युवाओं की जिंदगी में आया ऐसा बदलाव जिसकी किसी को नहीं थी उम्मीद
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget