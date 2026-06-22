जेल में बंद इंजीनियर रशीद छोड़ना चाहते हैं बारामूला सांसद का पद! पहले पार्टी लेगी जनता की राय
Engineer Rashid News: टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला लोकसभा क्षेत्र से सांसद इंजीनियर रशीद सांसद पद छोड़ना चाहते हैं. उन्होंने पार्टी के समक्ष अपने इस्तीफे की पेशकश की है.
- जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद इस्तीफा देना चाहते हैं.
- लोगों की सेवा न कर पाने के कारण वे चिंतित हैं.
- एआईपी उनके इस्तीफे पर कार्यकर्ताओं की राय जान रही है.
- पार्टी 18 विधानसभाओं के जनमत के बाद फैसला लेगी.
टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला लोकसभा क्षेत्र से सांसद इंजीनियर रशीद सांसद पद छोड़ना चाहते हैं. उन्होंने पार्टी के समक्ष अपने इस्तीफे की पेशकश की है. उनके इस निर्णय के बाद अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) को पार्टी प्रमुख के इस इरादे पर अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की राय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा रहा है. रशीद अगस्त 2019 से नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन पर गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत टेरर फंडिंग और साजिश रचने के आरोपों में मुकदमा चल रहा है.
इंजीनियर रशीद, जिन्होंने तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था. उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देने का इरादा जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि वो उन लोगों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने उन्हें भारी जनादेश के साथ चुना था.
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AIP ने कहा- चर्चा के बाद लिया जाएगा फैसला
AIP के मुख्य प्रवक्ता इनाम-उन-नबी ने अपने अक बयान में कहा कि पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा किया और बारामूला संसदीय क्षेत्र के सभी 18 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है.
इनाम ने कहा, "इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद राजनीतिक मामलों की समिति ने तय किया है कि विभिन्न स्तरों पर पार्टी पदाधिकारी दो दिवसीय परामर्श प्रक्रिया में भाग लेंगे ताकि इस बात पर चर्चा की जा सके कि क्या इंजीनियर रशीद को सांसद बने रहना चाहिए या यह पद छोड़ देना चाहिए."
रशीद के इस्तीफे पर जनता की ली जाएगी राय
उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बीच गुप्त मतदान भी करा सकती है, ताकि सदस्य बिना किसी दबाव के खुलकर अपनी राय रख सकें. प्रवक्ता के अनुसार, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पार्टी पदाधिकारी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया जानने के लिए आम जनता और समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत करेंगे. उनकी अंतिम राय परामर्श प्रक्रिया के दौरान लोगों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को दर्शाएगी.
रशीद के भविष्य का फैसला क्या होगा?
इनाम ने कहा, "इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सांसद के तौर पर इंजीनियर रशीद के भविष्य के बारे में कोई भी फैसला उन लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं के आधार पर हो, जिन्होंने उनमें और पार्टी में भरोसा जताया है." उन्होंने आगे कहा कि परामर्श और उसके बाद की किसी भी मतदान प्रक्रिया के नतीजों की जानकारी औपचारिक रूप से इंजीनियर रशीद को दी जाएगी, ताकि वो इस मामले पर सोच-समझकर फैसला ले सकें.
इनाम ने आंतरिक लोकतंत्र और जनता के प्रति जवाबदेही के प्रति AIP की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पार्टी का मानना है कि बड़े फैसले उसके कार्यकर्ताओं और जिन लोगों का वह प्रतिनिधित्व करती है, उनकी सामूहिक समझ से तय होने चाहिए.
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