हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirक्या गर्मियों में जल संकट से जूझने की कगार पर है जम्मू-कश्मीर? इसलिए उठ रहे सवाल

क्या गर्मियों में जल संकट से जूझने की कगार पर है जम्मू-कश्मीर? इसलिए उठ रहे सवाल

Jammu Kashmir News In Hindi: जम्मू कश्मीर आने वाली गर्मियों में जल संकट से जूझने की कगार पर है. लगातार आ रहे बदलाव के चलते मौसम में आने वाले बदलाव प्रमुख कारण हैं.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 12 May 2026 09:42 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू कश्मीर आने वाली गर्मियों में जल संकट से जूझने की कगार पर है. यह सवाल इस लिए उठने लगे हैं क्योंकि अप्रैल और मई महीनो में सामान्य से ज्यादा तापमान, बारिश में कमी और जल-वायु के सामान्य पैटर्न में लगातार आ रहे बदलाव के चलते मौसम में आने वाले बदलाव प्रमुख कारण हैं. जिससे जम्मू और कश्मीर संभावित जल संकट की ओर बढ़ रहा है. और वह भी ऐसे समय जब धान का रुपाई का समय शुरू हो रहा है और सेब और अन्य फल लगने की अवस्था में है.

मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में पूरी सर्दियां लगभग बिना बर्फ वाली रही और पूरे जम्मू-कश्मीर में लगातार छह महीनों तक सामान्य से कम बारिश और बर्फबारी दर्ज होने के बाद बदलते मौसम के पैटर्न ने पीने के पानी की कमी, कृषि और बागवानी के लिए सिंचाई के तनाव और सबसे बढ़कर पनबिजली उत्पादन में गिरावट को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. 

'शराब पीने की समस्या का...', जम्मू कश्मीर सरकार के शराबबंदी वाले फैसले पर बोले फारूक अब्दुल्ला

मई में देखी गई तापमान में तेजी

अब मई के महीने में भी कश्मीर में दिन के तापमान में असामान्य रूप से तेजी देखी गई. जिसमें श्रीनगर में मौसम का सबसे ज्यादा तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह मई के पहले हफ्ते में भी सामान्य से 7.6 डिग्री ज्यादा था. घाटी के कई अन्य स्थानों पर भी तापमान मौसमी औसत से काफी ज्यादा दर्ज किया गया, जिससे पहले से ही चल रही शुष्क मौसम की स्थिति और भी बदतर हो गई.

श्रीनगर के कृषि निदेशालय के जिला अधिकारी फिरोज अहमद शापू ने कहा कि समस्या पिछले छह महीनों की कम बारिश नहीं है, बल्कि कई सालों से बारिश में लगातार आ रही कमी है, जो हिमालय क्षेत्र में उभर रहे जलवायु परिवर्तन के एक बड़े पैटर्न को दर्शाती है. और इस पैटर्न में कृषि और बागवानी, दोनों क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित करने की क्षमता है.

कृषि निदेशालय के अधिकारी ने क्या कहा?

श्रीनगर के कृषि निदेशालय के शापू ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता धान की खेती है और अभी तक सिंचित क्षेत्रों में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन निचले इलाकों (tail areas) में जहां पानी की कमी की समस्या पैदा हो सकती है. हम किसानों से जरूरत पड़ने पर दूसरी फसलें उगाने के लिए कह रहे हैं.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) केआंकड़ों के अनुसार जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों में से केवल पांच जिलों में ही पिछले तीन महीनों के दौरान औसत मौसमी बारिश की सामान्य सीमा 81 प्रतिशत से 119 प्रतिशत के भीतर बारिश हुई है.

शोपियां जिले में बारिश की सबसे ज्यादा कमी 67 प्रतिशत दर्ज की गई, उसके बाद कठुआ में 60 प्रतिशत और अनंतनाग में 46 प्रतिशत की कमी रही. असामान्य रूप से ज्यादा तापमान के साथ-साथ, अप्रैल महीने में पुलवामा, कुलगाम, बडगाम और श्रीनगर में भी बारिश की भारी कमी देखी गई.

अप्रैल के ताजा आंकड़ों पर एक नजर

अप्रैल के बारिश के ताजाआंकड़ों के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश में सामान्य 99.6 मिमी के मुकाबले केवल 86.5 मिमी बारिश हुई, जो 13 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है. हालाँकि, कश्मीर घाटी के कई जिलों में, खासकर दक्षिण कश्मीर में, यह कमी कहीं ज्यादा गंभीर रही है.

घाटी के शोपियां जिले और जम्मू के कठुआ में बारिश की भारी कमी देखी जा रही है; दक्षिण कश्मीर के इस जिले में 1 मार्च से 6 मई, 2026 के बीच सामान्य से 71 प्रतिशत कम बारिश हुई है. इसी अवधि में कठुआ में 63 प्रतिशत कम बारिश हुई है.

कुलगाम जिले में 53 प्रतिशत की कमी है, जिसके बाद अनंतनाग (46 प्रतिशत), बडगाम (40 प्रतिशत), किश्तवाड़ (36 प्रतिशत), उधमपुर (34 प्रतिशत), डोडा (31 प्रतिशत), पुलवामा (30 प्रतिशत), बांदीपोरा (29 प्रतिशत), रामबन (26 प्रतिशत) और श्रीनगर (22 प्रतिशत) का नंबर आता है. और जम्मू संभाग में पुंछ (41 प्रतिशत ज्यादा) और सांबा (49 प्रतिशत ज्यादा) दो ऐसे जिले हैं जहाँ इस 10 हफ्ते की अवधि में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है.

मौसम विज्ञान केंद्र कश्मीर के उप निदेशक ने क्या कहा?

मौसम विज्ञान केंद्र कश्मीर के उप निदेशक मलिक मुबीन ने कहा कि बर्फबारी और बारिश की कमी का गर्मियों के महीनों में नदियों के बहाव, पीने के पानी की उपलब्धता और पनबिजली उत्पादन पर काफी असर पड़ सकता है. मुबीन ने कहा कि नदियों और उनकी सहायक नदियों में पानी का स्तर गिरने से कई ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में चिंताएं बढ़ गई हैं, जहाँ के लोग पानी के लिए मुख्य रूप से प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं. अगर गर्मियों में भी सूखा जारी रहा, तो पानी के संसाधनों पर दबाव और बढ़ सकता है.
 
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक सूखे की स्थिति और पिछले लगभग सात सर्दियों से सामान्य से कम बर्फबारी होने के कारण, झेलम नदी के बेसिन को पानी देने वाले झरनों, नदियों और अन्य प्राकृतिक जल-पुनर्भरण (water recharge) प्रणालियों पर बुरा असर पड़ना शुरू हो गया है.

मौसम विभाग के अधिकारियों ने जताई चिंता

मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और बारिश के अनियमित पैटर्न हिमालयी क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालिक जलवायु चिंता के रूप में उभर रहे हैं. ग्लेशियरों, झरनों और भूजल के पुनर्भरण का चक्र हर साल बाधित हो रहा है.

हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं. हर साल कम बर्फबारी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति का सीधा असर न केवल ग्लेशियरों पर पड़ता है, बल्कि भूजल के पुनर्भरण और नदी प्रणालियों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है.

कश्मीर में सभी नदी नालों में जल सिट्र हर गुजरते दिन के साथ घाट रहा है और पहाड़ी नादियों में तेज गर्मी के चलते बर्फ पिगलने से समय से पहले जायदा पानी बह रहा है. जिस से संकंट और जायदा होने की आशंका है. कश्मीर की जल-प्रणाली बर्फ पर अत्यधिक निर्भर होने के कारण, वह इस तरह के बदलावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो जाता है.

इसलिए, कश्मीर को अब तत्काल एक दीर्घकालिक जल-प्रबंधन योजना की आवश्यकता है, जिसमें आर्द्रभूमियों (wetlands) का संरक्षण, झरनों की सुरक्षा और भूजल के दोहन की वैज्ञानिक निगरानी जैसे उपाय शामिल हों.

विशेषज्ञों ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे भीषण गर्मी के दौरान स्थिति और बिगड़ने से पहले, जल संरक्षण, आर्द्रभूमियों और झरनों की बहाली, वर्षा जल संचयन और भूजल के वैज्ञानिक प्रबंधन पर तत्काल ध्यान केंद्रित करें.

जम्मू-कश्मीर: सज्जाद लोन ने पीडीपी और NC पर बोला हमला, बीजेपी को तोहफा देने का लगाया आरोप

Published at : 12 May 2026 09:42 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Weather Srinagar News JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
क्या गर्मियों में जल संकट से जूझने की कगार पर है जम्मू-कश्मीर? इसलिए उठ रहे सवाल
क्या गर्मियों में जल संकट से जूझने की कगार पर है जम्मू-कश्मीर? इसलिए उठ रहे सवाल
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत बनी कश्मीर की नई लाइफलाइन! 10 दिन में 44 हजार यात्रियों ने किया सफर
जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत बनी कश्मीर की नई लाइफलाइन! 10 दिन में 44 हजार यात्रियों ने किया सफर
जम्मू और कश्मीर
'शराब पीने की समस्या का...', जम्मू कश्मीर सरकार के शराबबंदी वाले फैसले पर बोले फारूक अब्दुल्ला
'शराब पीने की समस्या का...', जम्मू कश्मीर सरकार के शराबबंदी वाले फैसले पर बोले फारूक अब्दुल्ला
जम्मू और कश्मीर
Amarnath Yatra: 3 जुलाई से शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, VIP दर्शन रोकने की उठी मांग, प्रशासन अलर्ट
3 जुलाई से शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, VIP दर्शन रोकने की उठी मांग, प्रशासन अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया Note of Dissent
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया Note of Dissent
राजस्थान
'हमारा मनोबल टूट गया, मेहनत पर पानी फिरा...', नीट परीक्षा रद्द होने पर छलका स्टूडेंट्स का दर्द
'हमारा मनोबल टूट गया, मेहनत पर पानी फिरा...', नीट परीक्षा रद्द होने पर छलका स्टूडेंट्स का दर्द
क्रिकेट
शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद
शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे से पहले US की बड़ी कार्रवाई, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर बैन
ट्रंप के बीजिंग दौरे से पहले US का एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियां बैन, भड़का ड्रैगन
इंडिया
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
बिजनेस
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां और खेती से लेकर GDP पर बड़ा असर
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां, खेती और GDP पर बड़ा असर
यूटिलिटी
LPG News: रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार
रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget