बडगाम विधानसभा उपचुनाव: नेशनल कांफ्रेंस ने घोषित किया प्रत्याशी, आगा सैयद महमूद को दिया टिकट

सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस ने रविवार को जम्मू-कश्मीर की बडगाम विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता आगा सैयद महमूद को अपना उम्मीदवार घोषित किया. राज्य में इस उपचुनाव के लिए 11 नवंबर वोटिंग होगी. फिलहाल पार्टियों की तरफ से प्रचार का दौर जारी है.

वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आगा सैयद मोहसिन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने आगा मुंतजिर मेहदी को इस सीट के लिए मैदान में उतारा है. इस सीट पर पारंपरिक रूप से शिया नेताओं का दबदबा रहा है.

नेशनल कांफ्रेंस ने उतारा शिया प्रत्याशी

बता दें नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के उम्मीदवार महमूद एक वरिष्ठ शिया नेता हैं. नेकां ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर पोस्ट में लिखा, 'पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर, जेकेएनसी ने आगामी बडगाम विधानसभा चुनाव के लिए आगा सैयद महमूद को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है. पार्टी बडगाम के लोगों की सेवा में उनके सफल अभियान के लिए उन्हें शुभकामनाएं देती है.'

पीडीपी प्रत्याशी ने दी नामांकन की जानकारी

पीडीपी की ओर से रविवार (19 अक्टूबर) को कहा गया कि उसके उम्मीदवार आगा मुंतजिर मेहदी सोमवार (20 अक्टूबर) को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. विपक्षी दल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर मेहदी साहब कल दोपहर 12 बजे बडगाम विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे.'

अन्य दो उम्मीदवार भी सोमवार को करेंगे नामांकन

बडगाम विधानसभा सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी, क्योंकि उन्होंने दोनों सीटों से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ने के बाद गंदेरबल सीट को बरकरार रखने का फैसला किया था.

वहीं नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में भी 11 नवंबर को मतदान होगा. यह सीट पिछले साल चुनाव के बाद भाजपा विधायक देविंदर सिंह राणा के निधन के कारण खाली हुई थी. भाजपा की ओर से पहली बार इस सीट पर महिला प्रत्याशी को उतारा गया है. भाजपा की ओर से दिवंगत देवेंद्र राणा की बेटी देवयानी राणा को टिकट दिया गया है.