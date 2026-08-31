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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirश्रीनगर में सिविल सचिवालय समेत 21 कार्यालय होंगे शिफ्ट, जानें क्यों

श्रीनगर में सिविल सचिवालय समेत 21 कार्यालय होंगे शिफ्ट, जानें क्यों

J&K सरकार 'श्रीनगर मास्टर प्लान-2035' के तहत श्रीनगर में बड़ा बदलाव करने जा रही है. इसके तहत सिविल सचिवालय समेत 21 सरकारी दफ्तरों को शिफ्ट किया जाएगा और खाली जमीनों पर पुनर्विकास का काम होगा.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 31 Aug 2026 12:26 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में बड़े बदलाव की तैयारी है. इस बदलाव का उद्देश्य शहर की भीड़ कम करना और आवाजाही को सुगम बनाना है.  इसके साथ ही शहर की अहम जमीन का इस्तेमाल दूसरे सार्वजनिक कामों के लिए किया जाएगा. सरकार 'श्रीनगर मास्टर प्लान-2035' के तहत ही ये बदलाव करेगी, जिसमें शहर के बीचों-बीच मौजूद 21 बड़े सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक संस्थानों को शहर के बाहरी इलाकों में ले जाने का प्रस्ताव है.

अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो इस प्रस्ताव के तहत कई प्रशासनिक, सुरक्षा और सार्वजनिक संस्थान शामिल होंगे, जो अभी शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में हैं. इन संस्थानों की मौजूदा जगहों को पर्यटन सुविधाओं, सार्वजनिक जगहों, पार्किंग एरिया और दूसरी सामुदायिक सुविधाओं के तौर पर फिर से विकसित करने के लिए चुना गया है.

क्या है 'श्रीनगर मास्टर प्लान-2035'?

ये प्रस्तावित बदलाव श्रीनगर के भविष्य में होने वाले शहरी विकास के लिए तैयार करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं. मास्टर प्लान के मुताबिक, 2035 तक शहर का बना हुआ इलाका (built-up area) बढ़कर लगभग 766 वर्ग किलोमीटर हो सकता है, जबकि आबादी के लगभग 12 लाख से बढ़कर 30 लाख होने का अनुमान है.

'श्रीनगर मास्टर प्लान-2035' को 'टाउन प्लानिंग ऑर्गनाइजेशन कश्मीर' ने तैयार किया था और 13 फरवरी 2019 को तत्कालीन राज्य प्रशासनिक परिषद ने इसे मंज़ूरी दी थी. इसके बाद, उसी साल अगस्त में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन से पहले, 7 मार्च 2019 को आवास और शहरी विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की थी.

सिविल सचिवालय की भी बदलेगी जगह

सबसे अहम प्रस्तावों में से एक है सिविल सचिवालय को मौजूदा जगह से लगभग 10 किलोमीटर दूर, नेशनल हाईवे बाईपास पर नौगाम ले जाना. जब तक इस कॉम्प्लेक्स को ले जाने पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा सचिवालय परिसर काम करता रहेगा.

प्रस्तावित स्थानांतरण योजना में वन विभाग, पुराना विधानसभा परिसर, पुराना सचिवालय परिसर, डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर, स्कूल शिक्षा निदेशालय (कश्मीर) और कृषि व बागवानी विभाग भी शामिल हैं, जो अभी मध्य श्रीनगर के लाल मंडी इलाके से काम कर रहे हैं.

इन दफ्तरों को बटामालू में एक मिनी-सचिवालय में ले जाने का प्रस्ताव है, लेकिन फंड की कमी के कारण यह प्रस्ताव अभी अधूरा है. इस प्रोजेक्ट की आधारशिला 2018 में रखी गई थी और इसकी अनुमानित लागत 80.26 करोड़ रुपये है.

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और किन परिसरों का बदलेगा एड्रेस?

इस योजना में सूचना निदेशालय और DIG ट्रैफिक के दफ्तर को पोलो व्यू से बेमिना ले जाने, और करण नगर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स व मैसूमा में वेटनरी हॉस्पिटल को ईदगाह इलाके में नूरबाग ले जाने का प्रस्ताव भी शामिल है. स्थानांतरण के लिए चुने गए स्वास्थ्य संस्थानों में डलगेट का चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल भी है, जिसे श्रीनगर के बाहरी इलाके जेवान ले जाने का प्रस्ताव है. इसकी मौजूदा जगह को कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर में बदलने के लिए चुना गया है.

सेंट्रल जेल भी होगा शिफ्ट?

बादामवारी की सेंट्रल जेल और इलाके के सरकारी पोल्ट्री फार्म को भी खुनमोह में शिफ्ट करने का प्रस्ताव है. उनकी मौजूदा जगहों को बाद में क्रमशः एक क्राफ़्ट सेंटर और एक डिज़ास्टर सेल के तौर पर विकसित किया जा सकता है.

लालबाज़ार में मौजूद लेपर हॉस्पिटल और लेपर कॉलोनी को भी खिंबर, शुहामा या हुमची सैदपोरा में शिफ्ट करने का प्रस्ताव है.  लालबाज़ार की मौजूदा जगह को टूरिज़्म से जुड़े विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है.

 गोदामों वाली जमीन का होगा पुनर्विकास

एक और प्रस्ताव में शहीद गंज के CAPD गोदामों को बडगाम के ड्राई पोर्ट में शिफ्ट करना शामिल है. इसके बाद गोदामों वाली ज़मीन को पब्लिक पार्क, प्लेग्राउंड, क्राफ़्ट सेंटर और मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधा के तौर पर फिर से विकसित किया जा सकता है.

श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मौजूद दूरदर्शन ऑफिस और कुछ अन्य सरकारी संस्थानों को भी शिफ्ट करने के लिए चुना गया है. सरकार पहले ही ज़िला कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बटामालू के टेंगपोरा में शिफ्ट कर चुकी है और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की श्रीनगर विंग के लिए एक नया कॉम्प्लेक्स बेमिना के राखी-ए-गुंड में बन रहा है.

शिफ्टिंग से बढ़ी बिजनेस कम्युनिटी की चिंता

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बार-बार श्रीनगर में भीड़ और ट्रैफिक के दबाव से निपटने की जरूरत पर जोर दिया है और कहा है कि सरकार शहर में भीड़ कम करने के लिए उपाय करेगी. हालांकि, शिफ्टिंग के इन प्रस्तावों ने कुछ निवासियों और बिजनेस कम्युनिटी के बीच चिंता पैदा कर दी है, खासकर उन इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर, जिन्हें अभी बड़े सरकारी संस्थानों की मौजूदगी से फ़ायदा होता है.

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Published at : 31 Aug 2026 12:26 PM (IST)
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