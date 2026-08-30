एबीपी न्यूज की खबर का असर, कश्मीरी माइग्रेंट कैंपों को 82 करोड़ मंजूर

एबीपी न्यूज ने हाल ही में एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया था कि जम्मू में कश्मीरी विस्थापितों के लिए बनाए गए माइग्रेंट कैंपस में फ्लैट्स की हालत रहने लायक नहीं है. इन कैंपस में रह रहे कश्मीरी पंडित डर के मारे बिजली तक ऑन नहीं कर पाते क्योंकि ऐसे में गीली दीवारों और छत से करेंट लगने का खतरा रहता है.

जम्मू लगभग सभी माइग्रेंट कैंपस में बने क्वार्टर्स की जर्जर हालत पर सरकार ने बताया है कि जम्मू में माइग्रेंट कैंपों में 200 से ज़्यादा बिल्डिंग ब्लॉक और लगभग 5,000 फ्लैटों और कम्युनिटी हॉल की जल्द ही बड़ी मरम्मत और रेनोवेशन का काम शुरू होगा. इसके लिए जम्मू कश्मीरी सरकार ने 82.45 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं.

इंफ्रास्ट्रक्चर का लिया गया जायज़ा

जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से यह जानकारी प्रदेश के राहत और पुनर्वास (माइग्रेंट) कमिश्नर अरविंद कारवानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई. इस बैठक में जगती टाउनशिप, मुठी, पुरखू और मिश्रीवाला जैसे माइग्रेंट कैंपों में ज़रूरी सुविधाओं समेत इंफ्रास्ट्रक्चर का जायज़ा लेने के लिए यहाँ आए थे.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नहीं होगा SSR, अगले साल से शुरू हो सकता है SIR

विकास कार्यों और योजनाओं पर चर्चा

बैठक में मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए चल रहे डेवलपमेंट और प्रस्तावित मेंटेनेंस और मरम्मत के कामों पर भी चर्चा हुई. योग्य माइग्रेंट लाभार्थियों तक सोशल सेक्टर की योजनाओं के विस्तार की प्रगति पर भी बातचीत हुई.

पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (सड़क और भवन) के अधिकारियों ने बताया कि 200 से ज़्यादा बिल्डिंग ब्लॉक, लगभग 5,000 फ्लैटों, कम्युनिटी हॉल और कैंप के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत और रेनोवेशन का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा और टेंडर की प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में है.

अस्पताल और स्कूलों का कायाकल्प

सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने हाल ही में इन कामों के लिए 82.45 करोड़ रुपये के खर्च वाली प्रशासनिक मंज़ूरी दी है. बैठक में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किए जा रहे एक प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई. इस प्रोजेक्ट में अंदरूनी सड़कों और गलियों, पार्कों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट शामिल है, साथ ही माइग्रेंट स्कूलों, हेल्थ डिस्पेंसरी और जगती सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का कायाकल्प भी किया जाएगा.

निर्बाध आपूर्ति के लिए जल शक्ति विभाग को निर्देश

कैंपों में सुरक्षित पीने के पानी और बिजली सप्लाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का जायज़ा लेते हुए, राहत और पुनर्वास कमिश्नर ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बिना रुकावट पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएँ और पानी की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी के टैंकरों की व्यवस्था करें. प्रवक्ता ने बताया कि संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों ने जानकारी दी कि पानी की सप्लाई की समस्या को हल करने के लिए शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म, दोनों तरह के उपाय किए जा रहे हैं.

करवानी ने साफ़-सुथरे पीने के पानी की सप्लाई पक्की करने के लिए समय-समय पर क्वालिटी टेस्ट करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया.

11.5 करोड़ रुपये की नई मंज़ूरी

प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि नगरोटा, मुठी-बूटा नगर और पुरखू में माइग्रेंट कैंपों के लिए 11.5 करोड़ रुपये की लागत वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंज़ूरी दे दी गई है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा. सोशल सेक्टर की स्कीमों के विस्तार के बारे में बताया गया कि माइग्रेंट राशन कार्डों के डिजिटाइज़ेशन और नेशनल डेटाबेस से जोड़ने के बाद, लगभग 2,600 परिवारों ने इन स्कीमों का फ़ायदा उठाया है.

प्रवक्ता ने कहा कि यह भी तय किया गया कि कल्याणकारी स्कीमों और स्वरोज़गार वगैरह से जुड़े आवेदन भरने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सितंबर के दूसरे हफ़्ते से जम्मू में अलग-अलग जगहों पर कैंप लगाए जाएंगे. अफ़सरों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे कल्याणकारी स्कीमों के सभी संभावित हक़दार लोगों तक पहुँचने के लिए घर-घर जाकर चलाए जाने वाले अभियान की निगरानी करें और डॉक्यूमेंटेशन व ऑनलाइन आवेदन भरने में उनकी मदद करें.

जम्मू के इस बैंक पर RBI का एक्शन, अब नहीं निकाल सकेंगे सवा लाख से ज्यादा रुपये