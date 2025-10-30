जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी के 17953 पद खाली, उमर सरकार पर भड़के PDP विधायक

जम्मू और कश्मीर सरकार ने बताया है कि यूनियन टेरिटरी में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में कुल 17,953 पद खाली हैं, जिनमें 2,960 गैजेटेड और 14,993 नॉन-गैजेटेड पद शामिल हैं, जबकि 3.21 लाख से ज़्यादा बेरोजगार युवा सरकारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं. जम्मू और कश्मीर विधानसभा के चल रहे सेशन के दौरान पीडीपी विधायक वहीद-उर-रहमान पारा के एक लिखित सवाल के जवाब में, सरकार ने कहा कि डिपार्टमेंट-वाइज खाली पदों की डिटेल्स के अनुसार, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा 1,985 गैजेटेड और 5,300 नॉन-गैजेटेड पद खाली हैं, इसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट है जिसमें 104 गैजेटेड और 1,457 नॉन-गैजेटेड पद खाली हैं.

सरकार के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए वहीद ने ट्वीट किया, "अकेले हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में 7,285 पद खाली हैं, इसके बाद फाइनेंस, पावर और इंडस्ट्रीज़ हैं. ये सिर्फ़ नंबर नहीं हैं, ये उन हज़ारों पढ़े-लिखे युवाओं के लिए खोए हुए मौके हैं जो ऐसी भर्ती ड्राइव का इंतज़ार कर रहे हैं जो कभी नहीं आती."

किस डेवलपमेंट में कितना पद है खाली

आंकड़ों के अनुसार, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 61 गैजेटेड और 1,436 नॉन-गैजेटेड पद खाली हैं, जबकि इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में 45 गैजेटेड और 1,130 नॉन-गैजेटेड पद खाली पड़े हैं. पब्लिक वर्क्स (R&B) डिपार्टमेंट में 1,099 नॉन-गैजेटेड पद खाली हैं. हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 475 गैजेटेड और 214 नॉन-गैजेटेड पद खाली हैं.

एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 गैजेटेड और 322 नॉन-गैजेटेड पद खाली हैं, जबकि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 109 नॉन-गैजेटेड पद खाली हैं. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 105 गैजेटेड और 167 नॉन-गैजेटेड पद खाली हैं, जबकि ARI डिपार्टमेंट में 1 गैजेटेड और 158 नॉन-गैजेटेड पद खाली हैं.

कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में 26 गैजेटेड और 187 नॉन-गैजेटेड पद खाली हैं. फूड, सिविल सप्लाइज़ एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में 378 नॉन-गैजेटेड पद खाली हैं. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 130 नॉन-गैजेटेड वैकेंसी हैं, जबकि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में 40 हैं. इलेक्शन डिपार्टमेंट में 69, एस्टेट्स डिपार्टमेंट में 19, और कल्चर डिपार्टमेंट में 100 नॉन-गैजेटेड वैकेंसी हैं.

हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट में 18 नॉन-गैजेटेड वैकेंसी हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 14 गैजेटेड और 128 नॉन-गैजेटेड वैकेंसी हैं. जल शक्ति डिपार्टमेंट में 987 नॉन-गैजेटेड वैकेंसी हैं, जबकि लॉ डिपार्टमेंट में 3 गैजेटेड और 21 नॉन-गैजेटेड वैकेंसी हैं.

माइनिंग डिपार्टमेंट में 2 गैजेटेड और 91 नॉन-गैजेटेड पद खाली हैं, और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 61 गैजेटेड और 1,436 नॉन-गैजेटेड वैकेंसी रिपोर्ट की गई हैं. PD&M डिपार्टमेंट में 119 गैजेटेड और 131 नॉन-गैजेटेड पद खाली हैं. पब्लिक वर्क्स (R&B) डिपार्टमेंट में 1,099 नॉन-गैजेटेड वैकेंसी हैं, और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 109 हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 गैजेटेड और 12 नॉन-गैजेटेड पद खाली हैं.

स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 727 नॉन-गैजेटेड वैकेंसी रिपोर्ट की गई हैं. स्किल डिपार्टमेंट में 4 गैजेटेड और 48 नॉन-गैजेटेड पद खाली हैं, जबकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 181 नॉन-गैजेटेड वैकेंसी हैं. टूरिज्म डिपार्टमेंट में 31 नॉन-गैजेटेड वैकेंसी हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 198, और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में 88.

वहीद उ रहमान पर्रा ने इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की और कहा कि इतनी सारी नौकरियां होने के बावजूद युवाओं का बेरोजगार रहना बहुत गलत है.

"जम्मू-कश्मीर सरकार जो बेरोजगारों को 1 लाख नौकरियां देने का वादा करके सत्ता में आई थी, वह अपने युवाओं को पूरी तरह से फेल कर चुकी है. आज बेरोजगारी 32% के चौंकाने वाले स्तर पर है - जो भारत में सबसे ज़्यादा है. हर आंकड़े के पीछे एक टूटा हुआ वादा, एक अधूरा भविष्य, और निराशा में धकेली गई एक पीढ़ी है."

वहीद ने कहा और जोड़ा कि जब सरकार हजारों स्वीकृत पद खाली रहने पर भी चुप रहती है, तो यह अक्षमता नहीं, बल्कि धोखा है. सरकार के जवाब में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन (JKPSC) और जम्मू और कश्मीर सर्विसेज़ सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) को भेजी गई खाली जगहों की डिटेल्स, साथ ही मौजूदा रिक्रूटमेंट स्टेटस भी साथ में अटैच किया गया है.