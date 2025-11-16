जम्मू-कश्मीर: बडगाम में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, CM उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख

जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में शनिवार (15 नवंबर) रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा रात करीब 10:30 बजे बडगाम के पलार इलाके में तब हुआ जब एक टाटा सूमो एसयूवी और डंपर ट्रक आमने-सामने टकरा गए.

अधिकारियों के मुताबिक, टाटा सूमो और डंपर ट्रक दोनों तेज रफ्तार में थे. पलार के पास मोड़ पर दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया. बाकी 5 घायलों का इलाज जारी है. कुछ की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है. मृतकों की पहचान और उनके परिवारों को सूचना देने की प्रक्रिया चल रही है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख

हादसे पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गहरा शोक व्यक्त किया. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक्स पोस्ट में कहा गया, “मुख्यमंत्री ने बडगाम में हुए दुखद हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया है, जिसमें कई लोगों की जान जाने की आशंका है. उन्होंने प्रशासन को हर संभव मदद देने और घायलों के लिए तुरंत चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही दुर्घटना के कारणों की गहन जांच कराई जाएगी.”

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जताया शोक

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हादसे पर दुख जताते हुए कहा, “बडगाम में हुए दुखद सड़क हादसे में बहुमूल्य जानों के नुकसान से बेहद दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं, और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.”

प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार और खराब दृश्यता हादसे की वजह हो सकती है. पुलिस घटनास्थल से वाहनों को हटाकर सड़क को साफ कराने में जुटी है.