हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirफिर उठी जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, दिल्ली आकर CM उमर अब्दुल्ला उठाएंगे ये कदम

फिर उठी जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, दिल्ली आकर CM उमर अब्दुल्ला उठाएंगे ये कदम

Omar Abdullah Delhi Visit: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज अमित शाह से मिलने नई दिल्ली आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस दिलाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 11 May 2026 12:24 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा, सही समय पर होगा निर्णय.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने नई दिल्ली आ रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस दिलाना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा गलत रिजर्वेशन और बिजनेस नियमों को लागू करने में देरी का मुद्दा भी उनके एजेंडा का हिस्सा है.

अपनी दिल्ली यात्रा शुरू करने से पहले श्रीनगर में रिपोर्टरों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य का दर्जा वापस दिलाने का प्रक्रिया चल रही है. इसे एक दौर की बातचीत से हासिल नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार के साथ हर मीटिंग में उठाया जाता है और उम्मीद की जाती है कि लगातार बातचीत से यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

जम्मू कश्मीर में होने वाला है सियासी बदलाव? CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले- 'ईद के बाद...'

उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के दर्जे के अलावा, जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई दूसरे जरूरी मुद्दों पर भी गृह मंत्री के साथ चर्चा की जाएगी, जिसमें रिजर्वेशन से जुड़े मामले, बिजनेस नियम और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा केंद्र को भेजे गए मुद्दे शामिल हैं. उन्होंने कहा कि कुछ मामलों को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सीधी बातचीत से बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है और कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की सभी मुख्य चिंताएं दिल्ली मीटिंग के दौरान उनके सामने रखी जाएंगी.

टेलीकॉम पाबंदियों पर सीएम ने क्या कहा?

टेलीकॉम पाबंदियों से जुड़ी शक्तियों के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, उमर अब्दुल्ला ने आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि जब तक कानून-व्यवस्था और सुरक्षा LG एडमिनिस्ट्रेशन के तहत बनी रहेगी, तब तक इंटरनेट शटडाउन, मोबाइल सर्विस सस्पेंशन और टेलीफोन टैपिंग का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसी शक्तियां सीधे सुरक्षा और अंदरूनी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हैं, जो अभी होम डिपार्टमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में आती हैं. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चुनी हुई सरकार के लिए ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, जब तक सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां उसके कंट्रोल से बाहर हों.

पांच राज्यों के राजनीतिक घटनाक्रम पर क्या कहा?

पांच राज्यों में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए, उमर अब्दुल्ला ने BJP के नेतृत्व वाले गठबंधन को सरकार बनाने पर बधाई दी और कहा कि तमिलनाडु में कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार जरूरी संख्या हासिल हो गई. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, राज्यपाल को पहले सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए, और कहा कि बहुमत का आखिरकार विधानसभा में टेस्ट होता है.

कैबिनेट विस्तार या फेरबदल के बारे में अटकलों पर, मुख्यमंत्री ने चिंताओं को खारिज कर दिया और कहा कि शासन और विकास की गतिविधियां बिना किसी रुकावट के जारी हैं. उन्होंने कहा कि अगर किसी डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस में कमी पाई गई, तो उसके हिसाब से सुधार के कदम उठाए जाएंगे. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कैबिनेट में कोई भी फेरबदल या विस्तार पार्टी लीडरशिप से सलाह-मशविरा करने के बाद सही समय पर किया जाएगा.

जम्मू-कश्मीर के में शराब की दुकानों पर बवाल, CM उमर अब्दुल्ला बोले- 'मेरी ही गलती है कि...'

 

 

 


  

और पढ़ें
Published at : 11 May 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
National Conference Srinagar News JAMMU KASHMIR OMAR ABDULLAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
फिर उठी जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, दिल्ली आकर CM उमर अब्दुल्ला उठाएंगे ये कदम
फिर उठी जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, दिल्ली आकर CM उमर अब्दुल्ला उठाएंगे ये कदम
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर के में शराब की दुकानों पर बवाल, CM उमर अब्दुल्ला बोले- 'मेरी ही गलती है कि...'
जम्मू-कश्मीर के में शराब की दुकानों पर बवाल, CM उमर अब्दुल्ला बोले- 'मेरी ही गलती है कि...'
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर को फिल्म इंडस्ट्री की पहली पसंद बनाने के लिए CM उमर अब्दुल्ला की पहल, उठाए ये बड़े कदम
जम्मू-कश्मीर को फिल्म इंडस्ट्री की पहली पसंद बनाने के लिए CM उमर अब्दुल्ला की पहल, उठाए ये बड़े कदम
जम्मू और कश्मीर
बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना बोले- 'कांग्रेस की राजनीति लटकाना, अटकाना और मटकाना वाली रही'
बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना बोले- 'कांग्रेस की राजनीति लटकाना, अटकाना और मटकाना वाली रही'
Advertisement

वीडियोज

Iran US War: Narendra Modi की अपील पर क्या बोले एक्सपर्ट? | Oil Price Hike | Trump | PM Appeal
Suvendu Adhikari's PA Case Update: शपथ के बाद एक्शन मोड में CM शुभेंदु | TMC | BJP
Nepal में लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा, प्लेन के टायर में लगी आग | Tribhuvan International Airport
Iran US War: महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर! | Oil Price Hike | Trump | India Alert | PM Modi Appeal
PM Modi की देशवासियों को चेतावनी!| Middle East Crisis | Economy 2026 | Trump | India Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत या चीन किसके साथ बांग्लादेश? तारिक रहमान के करीबी हुमायूं कबीर ने कर दिया बड़ा ऐलान
भारत या चीन किसके साथ बांग्लादेश? तारिक रहमान के करीबी हुमायूं कबीर ने कर दिया बड़ा ऐलान
बिहार
सोना नहीं खरीदने वाली PM की अपील पर भड़के राहुल गांधी तो गिरिराज सिंह ने कही बड़ी बात, 'जब-जब…'
सोना नहीं खरीदने वाली PM की अपील पर भड़के राहुल गांधी तो गिरिराज सिंह ने कही बड़ी बात, 'जब-जब…'
इंडिया
Shashi Tharoor On SIR: बंगाल में कैसे हुई बंपर जीत? शशि थरूर ने बताया वो कारण राहुल गांधी, ममता बनर्जी दोनों हो जाएंगे खुश!
बंगाल में कैसे हुई बंपर जीत? शशि थरूर ने बताया वो कारण राहुल गांधी, ममता बनर्जी दोनों हो जाएंगे खुश!
स्पोर्ट्स
IPL 2026: भुवनेश्वर के पास पर्पल कैप, जानिए ऑरेंज कैप की रेस में कौन सबसे आगे
IPL 2026: भुवनेश्वर के पास पर्पल कैप, जानिए ऑरेंज कैप की रेस में कौन सबसे आगे
तमिल सिनेमा
Jana Nayagan Release Date: 'जना नायकन' की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू, मेकर्स ने बतया कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी विजय की फिल्म
विजय की फिल्म 'जना नायकन' कब होगी रिलीज? मेकर्स ने बता दी तारीख!
इंडिया
Explained: राष्ट्रपति चुनाव कितनी आसानी से जीतेगी बीजेपी? लोकसभा के जख्मों पर कैसे लगेगा पांच विधानसभा चुनावी नतीजों का 'मरहम'
राष्ट्रपति चुनाव कितनी आसानी से जीतेगी बीजेपी? लोकसभा के जख्म पर विधानसभा चुनावी नतीजों का मरहम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव आसमान में भैंस उड़ा रहे..', ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया के लिए क्यों कही ये बात?
'अखिलेश यादव आसमान में भैंस उड़ा रहे..', ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया के लिए क्यों कही ये बात?
शिक्षा
CUET UG 2026 Exam: CUET UG 2026 परीक्षा आज से शुरू, एग्जाम सेंटर पर न करें ये गलती; यहां देखें पूरी गाइडलाइन
 CUET UG 2026 परीक्षा आज से शुरू, एग्जाम सेंटर पर न करें ये गलती; यहां देखें पूरी गाइडलाइन
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget