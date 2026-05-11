फिर उठी जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, दिल्ली आकर CM उमर अब्दुल्ला उठाएंगे ये कदम
Omar Abdullah Delhi Visit: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज अमित शाह से मिलने नई दिल्ली आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस दिलाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है.
- मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा, सही समय पर होगा निर्णय.
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने नई दिल्ली आ रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस दिलाना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा गलत रिजर्वेशन और बिजनेस नियमों को लागू करने में देरी का मुद्दा भी उनके एजेंडा का हिस्सा है.
अपनी दिल्ली यात्रा शुरू करने से पहले श्रीनगर में रिपोर्टरों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य का दर्जा वापस दिलाने का प्रक्रिया चल रही है. इसे एक दौर की बातचीत से हासिल नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार के साथ हर मीटिंग में उठाया जाता है और उम्मीद की जाती है कि लगातार बातचीत से यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
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उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के दर्जे के अलावा, जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई दूसरे जरूरी मुद्दों पर भी गृह मंत्री के साथ चर्चा की जाएगी, जिसमें रिजर्वेशन से जुड़े मामले, बिजनेस नियम और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा केंद्र को भेजे गए मुद्दे शामिल हैं. उन्होंने कहा कि कुछ मामलों को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सीधी बातचीत से बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है और कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की सभी मुख्य चिंताएं दिल्ली मीटिंग के दौरान उनके सामने रखी जाएंगी.
टेलीकॉम पाबंदियों पर सीएम ने क्या कहा?
टेलीकॉम पाबंदियों से जुड़ी शक्तियों के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, उमर अब्दुल्ला ने आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि जब तक कानून-व्यवस्था और सुरक्षा LG एडमिनिस्ट्रेशन के तहत बनी रहेगी, तब तक इंटरनेट शटडाउन, मोबाइल सर्विस सस्पेंशन और टेलीफोन टैपिंग का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसी शक्तियां सीधे सुरक्षा और अंदरूनी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हैं, जो अभी होम डिपार्टमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में आती हैं. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चुनी हुई सरकार के लिए ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, जब तक सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां उसके कंट्रोल से बाहर हों.
पांच राज्यों के राजनीतिक घटनाक्रम पर क्या कहा?
पांच राज्यों में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए, उमर अब्दुल्ला ने BJP के नेतृत्व वाले गठबंधन को सरकार बनाने पर बधाई दी और कहा कि तमिलनाडु में कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार जरूरी संख्या हासिल हो गई. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, राज्यपाल को पहले सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए, और कहा कि बहुमत का आखिरकार विधानसभा में टेस्ट होता है.
कैबिनेट विस्तार या फेरबदल के बारे में अटकलों पर, मुख्यमंत्री ने चिंताओं को खारिज कर दिया और कहा कि शासन और विकास की गतिविधियां बिना किसी रुकावट के जारी हैं. उन्होंने कहा कि अगर किसी डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस में कमी पाई गई, तो उसके हिसाब से सुधार के कदम उठाए जाएंगे. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कैबिनेट में कोई भी फेरबदल या विस्तार पार्टी लीडरशिप से सलाह-मशविरा करने के बाद सही समय पर किया जाएगा.
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Source: IOCL