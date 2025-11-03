हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirफिर शुरू हुई 'दरबार मूव' की परंपरा, फारूक अब्दुल्ला बोले- 'जम्मू कश्मीर को बांटने की चाहत...'

फिर शुरू हुई 'दरबार मूव' की परंपरा, फारूक अब्दुल्ला बोले- 'जम्मू कश्मीर को बांटने की चाहत...'

Farooq Abdullah News: महाराजा हरि सिंह द्वारा शुरू की गई 'दरबार मूव' की परंपरा को एक बड़ा कदम बताते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह कदम जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच एकता को दर्शाता है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Nov 2025 07:32 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू कश्मीर में 'दरबार मूव' परंपरा की एक बार शुरुआत होने पर जम्मू में फिर से सरकारी कार्यालयों के खुल गए हैं. वहीं इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर को बांटने की चाहत रखने वाले नाकाम रहे हैं.

फारूक अब्दुल्ला ने यहां कार्यालयों के फिर से खुलने के अवसर पर पत्रकारों से कहा कि केंद्र शासित प्रदेश एकजुट है और इसे सामूहिक रूप से विकास की ओर बढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को अलग करने की चाहत रखने वाले आज विफल हो गए हैं. अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के सभी हिस्से एक हैं.

BJP पर साधा निशाना

वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने वालों को 'राजनीति छोड़ देनी चाहिए' और इसके बजाय लोगों के कल्याण एवं केंद्र शासित प्रदेश के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू भी प्रगति करेगा और उम्मीद जताई कि सचिवालय के आने से उसे अधिक से अधिक लाभ मिलेगा.

'हमें जम्मू कश्मीर को विकास की ओर ले जाना होगा'

उन्होंने कहा, "इस (पूर्ववर्ती) राज्य को फिर से उठ खड़ा होना होगा. यह युद्धों सहित कई विनाशों से उबर चुका है और हमें मिलकर इसका पुनर्निर्माण करना होगा और इसे विकास की ओर ले जाना होगा." अब्दुल्ला ने इस कदम का स्वागत करने के लिए 'चैंबर ऑफ कॉमर्स' और लोगों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि मैं जम्मू के हर उस शख्स का आभार व्यक्त करता हूं जिसने इस कदम का समर्थन किया.

'ये जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच एकता को दर्शाता है'

महाराजा हरि सिंह द्वारा शुरू की गई 'दरबार मूव' की परंपरा को एक बड़ा कदम बताते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह कदम जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच एकता को दर्शाता है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "इसका मतलब है कि जम्मू-कश्मीर के लोग खुद को एक मानते हैं, चाहे उनकी भाषा या धर्म कुछ भी हो, वे एक ही धरती के हैं."

और पढ़ें
Published at : 03 Nov 2025 07:28 PM (IST)
Tags :
Omar Abdullah Farooq Abdullah JAMMU KASHMIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, मंगोलिया में हुई लैंड
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, मंगोलिया में हुई लैंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
बॉलीवुड
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
Advertisement

वीडियोज

बिहार में पप्पू-टप्पू के जवाब में गप्पू? | Bihar Election 2025 | CM Yogi | Tejashwi | Tej Pratap
Sneha को हुआ Shock, Siddhu निकला उसी औरत का बेटा जिससे वो नफरत करती है #sbs
BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, मंगोलिया में हुई लैंड
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, मंगोलिया में हुई लैंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
बॉलीवुड
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
विश्व
बुरेवेस्तनिक से पोसाइडन तक: रूस क्यों खोल रहा अपने पत्ते? एक के बाद एक नए हथियार कर रहा लॉन्च
बुरेवेस्तनिक से पोसाइडन तक: रूस क्यों खोल रहा अपने पत्ते? एक के बाद एक नए हथियार कर रहा लॉन्च
राजस्थान
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
ट्रेंडिंग
बिजनौर में चिकन फ्राई को लेकर चले लात घूंसे! शादी का हॉल बना जंग का मैदान- वीडियो वायरल
बिजनौर में चिकन फ्राई को लेकर चले लात घूंसे! शादी का हॉल बना जंग का मैदान- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
ऑनलाइन ऐसे बनवा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन उठाने वालों के लिए काम की है बात
ऑनलाइन ऐसे बनवा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन उठाने वालों के लिए काम की है बात
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget