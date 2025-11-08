हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'जम्मू कश्मीर का पतन तब ही शुरू हो गया था जब...', CM उमर अब्दुल्ला का PDP पर तीखा हमला

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर तीखा प्रहार किया है. उन्होंने महबूबा मुफ्ती और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 08 Nov 2025 06:47 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) पर आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर का पतन तब शुरू हुआ जब पार्टी ने 2014 में BJP के साथ गठबंधन करके लोगों के जनादेश के साथ धोखा किया. उमर ने  कहा कि पार्टी ने नगरोटा सीट पर उम्मीदवार खड़ा न करके BJP के साथ अपना गठबंधन दिखाया है.

उमर अब्दुल्ला बडगाम के मीरगुंड इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर हमला करते हुए कहा कि BJP को दूर रखने के लिए वोट मांगने के बाद 2014 में PDP का BJP के साथ हाथ मिलाना जम्मू और कश्मीर के पतन की शुरुआत थी.

BJP ने जम्मू-कश्मीर को पहुंचाया नुकसान- उमर अब्दुल्ला

सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि BJP ने जम्मू और कश्मीर को जितना नुकसान पहुंचाया है, उतना किसी ने नहीं पहुंचाया. हम बदकिस्मत लोग हैं जिन्हें एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि PDP ने 2014 में BJP को दूर रखने के लिए घर-घर जाकर वोट मांगे, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने उनके साथ हाथ मिला लिया." 

उन्होंने कहा कि NC, दूसरों के विपरीत, अपने वादे पर कायम रही. हमें इसलिए सजा मिल रही है क्योंकि हमने BJP के साथ हाथ नहीं मिलाया. हमने समझौता करने से इनकार कर दिया और हम एकमात्र ऐसी पार्टी हैं जो उनसे लड़ने के लिए तैयार है."

उमर ने PDP पर लगाए GST लागू करने के आरोप

उमर ने PDP के नेतृत्व वाली सरकार पर GST लागू करने का आरोप लगाया और कहा कि जम्मू और कश्मीर का विनाश 2014 में शुरू हुआ, 2019 में नहीं. उन्होंने पूछा, "क्या PDP ने कभी BJP के साथ अपने गठबंधन के लिए माफी मांगी?" उन्होंने आगे कहा कि PDP, BJP अपनी पार्टी और अन्य पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस को गलत तरीके से निशाना बना रही हैं.

उन्होंने सवाल किया कि अगर PDP और अन्य पार्टियां सच में BJP के खिलाफ थीं तो उन्होंने नगरोटा उपचुनाव में उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे. उन्होंने कहा, "हमने कांग्रेस को भी यह सीट ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने चार दिन लिए और आखिरी समय में मना कर दिया, इसलिए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया."

सीएम ने की यूनिवर्सिटी और स्टेडियम की घोषणा

बडगाम के लिए बड़े विकास परियोजनाओं का वादा करते हुए, उमर ने कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी और एक नई BCCI क्रिकेट अकादमी और स्टेडियम स्थापित करने की योजनाओं की घोषणा की. उन्होंने कहा, "बडगाम इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है - क्योंकि यहां रेल, एयरपोर्ट और बाईपास पास में हैं."

उन्होंने आगे कहा कि पहले बडगाम सीट छोड़ने के बावजूद, उन्होंने कभी भी इस निर्वाचन क्षेत्र को नहीं छोड़ा. उन्होंने कहा कि मैंने बडगाम के विकास के लिए एक साल काम किया, जिसमें मैकाडमाइजेशन, खेल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स पर 110 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए. आगा महमूद जहां भी इशारा करेंगे, वहां काम होगा, विकास का एक नया दौर शुरू होगा.

अपनी सरकार के वेलफेयर उपायों पर जोर देते हुए उमर ने कहा, “हमने कई वादे पूरे किए हैं. महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, शादी के लिए ज़्यादा मदद, परीक्षा कैलेंडर में बदलाव, और स्टाम्प ड्यूटी टैक्स माफ करना. विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि हम अपने वादों को पूरा कर रहे हैं.”

सीएम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट देने की अपील की

लोगों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा महमूद को वोट देने की अपील करते हुए उमर ने कहा, “आप अपना मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि अपना MLA चुन रहे हैं. बडगाम के वोट सरकार बनाएंगे या बिगाड़ेंगे नहीं, लेकिन वे बडगाम के विकास को आकार देंगे. 11 नवंबर को NC का बटन दबाएं और बिस्मिल्लाह कहें.”

उन्होंने आगे कहा, “मैं अब भी खुद को बडगाम का MLA मानता हूं. यह एक पर एक फ्री जैसा है. आगा महमूद को वोट दें, और आपको मैं भी मिलूंगा.” इस बीच, मीडिया वालों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरी कश्मीर का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य इंजीनियर अब्दुल राशिद अभी भी जेल में हैं.

अबरार रशीद के चुनावों में धांधली के आरोपों पर क्या बोले सीएम?

1987 में चुनावों में धांधली के बारे में इंजीनियर राशिद के बेटे अबरार राशिद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उमर ने कहा कि वह उस समय पैदा भी नहीं हुए थे. "उन्हें अपने उस बयान के बारे में बात करने दें जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद उनके पिता जेल से बाहर आ जाएंगे." हालांकि, जैसा कि उन्होंने चुनाव जीत लिया, उत्तरी कश्मीर के लोग बिना किसी प्रतिनिधित्व के रह गए. 

सीएम ने कहा कि इसलिए, हमने वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चौधरी मुहम्मद रमजान को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करने का फैसला किया," उन्होंने यह भी दोहराया कि अगर लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहते हैं तो वे मना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 200 यूनिट मुफ्त बिजली का फायदा नहीं मिलेगा.

Published at : 08 Nov 2025 06:47 PM (IST)
