हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर: कल से शुरू होगा 'चिल्ला-ए-कलां', सबसे ठंडे 40 दिनों के बीच Pheran Day की हुई शुरुआत

कश्मीर: कल से शुरू होगा 'चिल्ला-ए-कलां', सबसे ठंडे 40 दिनों के बीच Pheran Day की हुई शुरुआत

Parahan Day Exhibition: यह प्रदर्शनी कश्मीर हाट में आयोजित की गई है और इसका उद्घाटन कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने किया. प्रदर्शनी में दर्शकों को लुभाने के लिए पारंपरिक कश्मीरी संगीत भी पेश किया गया.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 20 Dec 2025 06:57 PM (IST)
Preferred Sources

कश्मीर में सबसे ठंडे 'चिल्ला-ए-कलां' के चालीस दिन शुरू होने वाले हैं. डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने श्रीनगर में 'फेरहन डे' का आयोजन करके सर्दियों के आगामी टूरिस्ट सीजन को गर्मजोशी देने की शुरुआत कर दी है. यह दो दिवसीय प्रदर्शनी जम्मू-कश्मीर हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा कश्मीरी संस्कृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई है.

यह प्रदर्शनी कश्मीर हाट में आयोजित की गई है और इसका उद्घाटन कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि इसका मकसद टूरिज्म सीजन के आने से पहले कश्मीरी संस्कृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है.

'पैराहन डे' के आयोजन पर डिविजनल कमिश्नर ने क्या कहा?

डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा, "सबसे ठंडा 40 दिन का दौर रविवार (21 दिसंबर) से शुरू हो रहा है. हम आने वाले टूरिस्ट सीजन की भी तैयारी कर रहे हैं. इस प्रदर्शनी के जरिए हम कारीगरों को बढ़ावा देना चाहते हैं और साथ ही सर्दियों में टूरिस्ट को कश्मीर आने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं." हालांकि प्रदर्शनी का थीम पारंपरिक कश्मीरी पोशाक पैराहन है, लेकिन प्रदर्शनी में दर्शकों को लुभाने के लिए पारंपरिक कश्मीरी संगीत भी पेश किया गया.

कश्मीर में छाया शीतलहर का प्रकोप

इस बीच, कश्मीर में एक बार फिर शीतलहर का प्रकोप छा गया है. घाटी के ज्यादातर हिस्सों में रात में तापमान शून्य से नीचे चला गया है और पुलवामा माइनस 4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा.

मौसम विभाग (MeT) के एक अधिकारी ने कहा कि घाटी में ज्यादातर जगहों पर रात का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया है. उन्होंने कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी राहत के बाद ठंड और बढ़ गई है.

श्रीनगर में इतना रहा तापमान

श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछली रात की तुलना में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की तेज गिरावट है. शहर का एयरपोर्ट और भी ठंडा था, जहां माइनस 3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

कश्मीर रविवार (21 दिसंबर) को 'चिल्ला-ए-कलां' की शुरुआत के लिए तैयार है. यह वह समय होता है जब सबसे ज्यादा ठंड होती है और बर्फबारी की सबसे ज्यादा संभावना होती है. 'चिल्ला-ए-कलां' सर्दियों का 40 दिन का सबसे मुश्किल दौर 29 जनवरी तक चलता है.

सीजन से पहले नहीं हुई बड़ी बारिश

अब तक, कश्मीर में इस सीजन में कोई बड़ी बारिश नहीं हुई है, जिससे नदियां, नाले और झरने सूख गए हैं. लंबे समय तक सूखे मौसम के कारण खांसी और सामान्य सर्दी जैसी बीमारियां बढ़ गई हैं. हालांकि, MeT ने 20-21 दिसंबर को बारिश के मौसम का अनुमान लगाया है, जो 'चिल्ला-ए-कलां' की शुरुआत के साथ मेल खाता है. सुबह-सुबह श्रीनगर और कई दूसरे इलाकों खासकर नदियों के पास घने कोहरे की चादर छा गई.

कश्मीर वेदर द्वारा जुटाए गए डेटा के अनुसार, कश्मीर में बारामूला में तापमान माइनस 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पंपोर और शोपियां में तापमान माइनस 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा. कुपवाड़ा, अनंतनाग और बांदीपोरा में न्यूनतम तापमान माइनस 3 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया, जबकि टूरिस्ट रिसॉर्ट पहलगाम में न्यूनतम तापमान माइनस 2.6 डिग्री सेल्सियस रहा. हालांकि, गुलमर्ग में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के साथ अपेक्षाकृत गर्म रहा.

अधिकारियों ने दी यह जानकारी

अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख में भी कड़ाके की ठंड जारी है. लेह में न्यूनतम तापमान माइनस 4.6 डिग्री सेल्सियस, कारगिल में माइनस 4 डिग्री सेल्सियस और नुब्रा घाटी में माइनस 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने निवासियों, खासकर ऊंचे इलाकों में रहने वालों को सलाह जारी की है कि वे सावधान रहें क्योंकि ठंड की स्थिति बनी हुई है और 20 तारीख की रात से 22 तारीख की शाम तक भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें रविवार को सबसे ज्यादा बर्फबारी होने की उम्मीद है.

मौसम विभाग ने कहा, "ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी की उम्मीद है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे चल रहे सूखे का दौर खत्म होने की संभावना है."

और पढ़ें
Published at : 20 Dec 2025 06:57 PM (IST)
Tags :
Kashmir Weather Srinagar News JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
क्रिकेट
Fact Check: पाकिस्तान में मैन ऑफ द मैच जीतने वाले को मिला बकरा और 2 बोतल तेल, जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
पाकिस्तान में मैन ऑफ द मैच जीतने वाले को मिला बकरा और 2 बोतल तेल, जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
राजस्थान
दौसा: 'विभाग से कोई आए तो उसे पेड़ से बांध दो', बिजली चोरी को लेकर BJP विधायक का विवादित बयान
दौसा: 'विभाग से कोई आए तो उसे पेड़ से बांध दो', बिजली चोरी को लेकर BJP विधायक का विवादित बयान
बॉलीवुड
Sohail Khan Birthday Bash: सोहेल खान के बर्थडे पर जमा हुआ खान परिवार, देखते बना सलमान का स्वैग, हाथ जोड़कर दिए पोज
सोहेल खान के बर्थडे पर जमा हुआ खान परिवार, देखते बना सलमान का स्वैग, हाथ जोड़कर दिए पोज
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence: Osman Hadi के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब, हाई अलर्ट पर हैं सुरक्षाबल | Breaking
Hindi News: बांग्लादेश में प्रमुख छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को शनिवार को सुपुर्द-ए-खाक किया गया. ढाका में दफनाया गया उस्मान हादी अंतिम संस्कार में शामिल हुए मोहम्मद यूनुस बांगलादेश में उस्मान हादी शहीद का दर्जा उस्मान हादी के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब बांग्लादेश में हाई अलर्ट पर हैं सुरक्षाबल
Hindi News: बांग्लादेश में प्रमुख छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को शनिवार को सुपुर्द-ए-खाक किया गया. ढाका में दफनाया गया उस्मान हादी अंतिम संस्कार में शामिल हुए मोहम्मद यूनुस बांगलादेश में उस्मान हादी शहीद का दर्जा उस्मान हादी के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब बांग्लादेश में हाई अलर्ट पर हैं सुरक्षाबल
PM Modi Assam Visit: 'बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी मिल..', असम में युवाओं से बोले पीएम मोदी |
Gold-Silver में निवेश हुआ आसान! सिर्फ ₹100 से शुरू करें और सुरक्षित Returns पाएं| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
क्रिकेट
Fact Check: पाकिस्तान में मैन ऑफ द मैच जीतने वाले को मिला बकरा और 2 बोतल तेल, जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
पाकिस्तान में मैन ऑफ द मैच जीतने वाले को मिला बकरा और 2 बोतल तेल, जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
राजस्थान
दौसा: 'विभाग से कोई आए तो उसे पेड़ से बांध दो', बिजली चोरी को लेकर BJP विधायक का विवादित बयान
दौसा: 'विभाग से कोई आए तो उसे पेड़ से बांध दो', बिजली चोरी को लेकर BJP विधायक का विवादित बयान
बॉलीवुड
Sohail Khan Birthday Bash: सोहेल खान के बर्थडे पर जमा हुआ खान परिवार, देखते बना सलमान का स्वैग, हाथ जोड़कर दिए पोज
सोहेल खान के बर्थडे पर जमा हुआ खान परिवार, देखते बना सलमान का स्वैग, हाथ जोड़कर दिए पोज
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
शिक्षा
SSC CGL Tier 2 Exam 2025 उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, जानें कब होगी परीक्षा ?
SSC CGL Tier 2 Exam 2025 उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, जानें कब होगी परीक्षा ?
ट्रेंडिंग
Video: 'शेर के झुंड पर भारी पड़ा हाथी' गजराज के सामने दुम दबाकर भागा जंगल के राजा का परिवार- वीडियो वायरल
'शेर के झुंड पर भारी पड़ा हाथी' गजराज के सामने दुम दबाकर भागा जंगल के राजा का परिवार- वीडियो वायरल
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
Embed widget