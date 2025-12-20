कश्मीर: कल से शुरू होगा 'चिल्ला-ए-कलां', सबसे ठंडे 40 दिनों के बीच Pheran Day की हुई शुरुआत

कश्मीर में सबसे ठंडे 'चिल्ला-ए-कलां' के चालीस दिन शुरू होने वाले हैं. डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने श्रीनगर में 'फेरहन डे' का आयोजन करके सर्दियों के आगामी टूरिस्ट सीजन को गर्मजोशी देने की शुरुआत कर दी है. यह दो दिवसीय प्रदर्शनी जम्मू-कश्मीर हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा कश्मीरी संस्कृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई है.

यह प्रदर्शनी कश्मीर हाट में आयोजित की गई है और इसका उद्घाटन कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि इसका मकसद टूरिज्म सीजन के आने से पहले कश्मीरी संस्कृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है.

'पैराहन डे' के आयोजन पर डिविजनल कमिश्नर ने क्या कहा?

डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा, "सबसे ठंडा 40 दिन का दौर रविवार (21 दिसंबर) से शुरू हो रहा है. हम आने वाले टूरिस्ट सीजन की भी तैयारी कर रहे हैं. इस प्रदर्शनी के जरिए हम कारीगरों को बढ़ावा देना चाहते हैं और साथ ही सर्दियों में टूरिस्ट को कश्मीर आने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं." हालांकि प्रदर्शनी का थीम पारंपरिक कश्मीरी पोशाक पैराहन है, लेकिन प्रदर्शनी में दर्शकों को लुभाने के लिए पारंपरिक कश्मीरी संगीत भी पेश किया गया.

कश्मीर में छाया शीतलहर का प्रकोप

इस बीच, कश्मीर में एक बार फिर शीतलहर का प्रकोप छा गया है. घाटी के ज्यादातर हिस्सों में रात में तापमान शून्य से नीचे चला गया है और पुलवामा माइनस 4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा.

मौसम विभाग (MeT) के एक अधिकारी ने कहा कि घाटी में ज्यादातर जगहों पर रात का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया है. उन्होंने कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी राहत के बाद ठंड और बढ़ गई है.

श्रीनगर में इतना रहा तापमान

श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछली रात की तुलना में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की तेज गिरावट है. शहर का एयरपोर्ट और भी ठंडा था, जहां माइनस 3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

कश्मीर रविवार (21 दिसंबर) को 'चिल्ला-ए-कलां' की शुरुआत के लिए तैयार है. यह वह समय होता है जब सबसे ज्यादा ठंड होती है और बर्फबारी की सबसे ज्यादा संभावना होती है. 'चिल्ला-ए-कलां' सर्दियों का 40 दिन का सबसे मुश्किल दौर 29 जनवरी तक चलता है.

सीजन से पहले नहीं हुई बड़ी बारिश

अब तक, कश्मीर में इस सीजन में कोई बड़ी बारिश नहीं हुई है, जिससे नदियां, नाले और झरने सूख गए हैं. लंबे समय तक सूखे मौसम के कारण खांसी और सामान्य सर्दी जैसी बीमारियां बढ़ गई हैं. हालांकि, MeT ने 20-21 दिसंबर को बारिश के मौसम का अनुमान लगाया है, जो 'चिल्ला-ए-कलां' की शुरुआत के साथ मेल खाता है. सुबह-सुबह श्रीनगर और कई दूसरे इलाकों खासकर नदियों के पास घने कोहरे की चादर छा गई.

कश्मीर वेदर द्वारा जुटाए गए डेटा के अनुसार, कश्मीर में बारामूला में तापमान माइनस 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पंपोर और शोपियां में तापमान माइनस 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा. कुपवाड़ा, अनंतनाग और बांदीपोरा में न्यूनतम तापमान माइनस 3 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया, जबकि टूरिस्ट रिसॉर्ट पहलगाम में न्यूनतम तापमान माइनस 2.6 डिग्री सेल्सियस रहा. हालांकि, गुलमर्ग में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के साथ अपेक्षाकृत गर्म रहा.

अधिकारियों ने दी यह जानकारी

अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख में भी कड़ाके की ठंड जारी है. लेह में न्यूनतम तापमान माइनस 4.6 डिग्री सेल्सियस, कारगिल में माइनस 4 डिग्री सेल्सियस और नुब्रा घाटी में माइनस 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने निवासियों, खासकर ऊंचे इलाकों में रहने वालों को सलाह जारी की है कि वे सावधान रहें क्योंकि ठंड की स्थिति बनी हुई है और 20 तारीख की रात से 22 तारीख की शाम तक भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें रविवार को सबसे ज्यादा बर्फबारी होने की उम्मीद है.

मौसम विभाग ने कहा, "ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी की उम्मीद है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे चल रहे सूखे का दौर खत्म होने की संभावना है."