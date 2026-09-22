J&K: BJP विधायक विजय शर्मा का बेटा लापता, बैडमिंटन खेलने निकला था

जम्मू में बीजेपी के हीरानगर से विधायक एडवोकेट विजय शर्मा के बेटे लापता हो गए हैं. घर से बैडमिंटन खेलने निकले विजय के बेटे आदित्य कुमार लापता हैं. पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट घोषित किया. कठुआ समेत जम्मू तक विधायक के बेटे को खोजने में पुलिस लगी है. सीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने से लेकर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तक जांच का दायरा बढ़ाया गया है.

जानकारी के मुताबिक, आदित्य शर्मा हीरानगर के एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं. बताया जा रहा है कि स्कूल की छुट्टी के बाद वह घर लौटे थे. इसके बाद शाम को खेलने के लिए हीरानगर स्थित एक निजी स्कूल में गए थे.

शाम 5 बजे बस में सवार होने की सूचना- सूत्र

सूत्रों के अनुसार, आदित्य शर्मा के शाम करीब 5 बजे एक बस में सवार होकर कहीं जाने की सूचना सामने आई है. हालांकि, इस संबंध में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस इस सूचना सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है.

ड्राइवर-कंडक्टर से पूछताछ

आदित्य की तलाश के बीच देर रात पुलिस कठुआ बस स्टैंड पहुंची. जानकारी के अनुसार, पुलिस एक बस के ड्राइवर और कंडक्टर को पूछताछ के लिए अपने साथ सिटी थाने ले गई. पुलिस रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य संभावित स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आदित्य की आवाजाही से जुड़े सुराग मिल सकें.

पुलिस की जांच जारी, आधिकारिक बयान का इंतजार

मामले को लेकर फिलहाल पुलिस की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस विभिन्न संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है और आदित्य की तलाश के लिए प्रयास जारी हैं.

विजय शर्मा पेशे से अधिवक्ता है. वो कठुआ में बीजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं. बीजेपी जम्मू कश्मीर के पूर्व स्टेट सेक्रेटरी भी रहे हैं. साथ ही साथ नेशनल काउंसिल के भी सदस्य रहे हैं.

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