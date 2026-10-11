'तमिल संस्कृति के बारे में कुछ जानते भी हैं', राहुल के बयान पर BJP का पलटवार

बीजेपी की तरफ से रविवार को पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने करते हुए राहुल गांधी पर भाषा के आधार पर लड़ाने जैसा गंभीर आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने तमिलनाडु के प्रतीकों, भाषा, साहित्य को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने में सहयोग किया है.

राहुल गांधी पर भाषा के आधार पर लोगों के बीच लड़ाने की इच्छा रखने का आरोप लगाते हुए त्रिवेदी ने कहा, 'राहुल जी भाषा के आधार पर लोगों को लड़ाने की जो इच्छा रखते हैं, वह पूरी नहीं होने वाली है. अब AI के जरिए सभी भाषाओं का सीधा अनुवाद हो रहा है. अब कोई कुछ भी बोलकर यह नहीं सोच सकता कि लोग उसे समझ नहीं पाएंगे.'

आपातकाल के आरोपों पर क्या बोले त्रिवेदी?

इसके अलावा त्रिवेदी ने दिल्ली को छावनी में बदलने और इमरजेंसी जैसे हालात बनाने पर कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने मानवाधिकार खत्म कर दिए थे. जो लोग लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलकर उसका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे.

'भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है'

त्रिवेदी ने भारत की इकोनॉमी को लेकर अपनी रखते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है. सैमसंग और फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियां भारत में हैं. भारत मंगल तक पहुंचने वाला देश है. बाहर से देश को अशांत करने वाली ताकतें काम कर रही हैं. ऐसी ही ताकतें देश के अंदर काम कर रही हैं.

स्टारलिंक को राहुल के समर्थन पर क्या बोले?

इसके अलावा त्रिवेदी ने स्टालिंक के मुद्दे पर राहुल का समर्थन करने पर पूछा है कि आखिर कांग्रेस हमेशा विदेशी लोगों का साथ क्यों देती है. इस दौरान त्रिवेदी ने हिंडनबर्ग और अगस्ता वेस्ट लैंड का भी जिक्र किया.

'तमिल भाषा का सम्मान PM मोदी के कार्यकाल में हुआ'

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तमिल भाषा का पूरा सम्मान पीएम मोदी के कार्यकाल में हुआ है. जिसे भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक लेना जाने के लिए किया गया है. आज ही चेन्नई में 13 हजारकरोड़ रुपये के प्रोजेक्ट किए गए. चेन्नई मेट्रो के लिए चार हजार 9 सौ करोड़, नेशनल हाईवे के लिए 3 हजार सात सौ करोड़, और कराईकलपैरलम के लिए सात सौ पचास करोड़ और चेन्नई वीओसी कामराज नगर में, तीन पोर्ट्स को अपग्रेड करने का काम किया गया. इसके अलावा कई प्रोजेक्टस का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने किया.