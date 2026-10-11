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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'तमिल संस्कृति के बारे में कुछ जानते भी हैं', राहुल के बयान पर BJP का पलटवार

'तमिल संस्कृति के बारे में कुछ जानते भी हैं', राहुल के बयान पर BJP का पलटवार

रविवार को बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उनपर भाषा के आधार पर लड़ाने का आरोप लगाया. बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने पीएम मोदी की तारीफ की है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 11 Oct 2026 05:17 PM (IST)
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बीजेपी की तरफ से रविवार को पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने करते हुए राहुल गांधी पर भाषा के आधार पर लड़ाने जैसा गंभीर आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने तमिलनाडु के प्रतीकों, भाषा, साहित्य को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने में सहयोग किया है. 

राहुल गांधी पर भाषा के आधार पर लोगों के बीच लड़ाने की इच्छा रखने का आरोप लगाते हुए त्रिवेदी ने कहा, 'राहुल जी भाषा के आधार पर लोगों को लड़ाने की जो इच्छा रखते हैं, वह पूरी नहीं होने वाली है. अब AI के जरिए सभी भाषाओं का सीधा अनुवाद हो रहा है. अब कोई कुछ भी बोलकर यह नहीं सोच सकता कि लोग उसे समझ नहीं पाएंगे.'

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आपातकाल के आरोपों पर क्या बोले त्रिवेदी?

इसके अलावा त्रिवेदी ने दिल्ली को छावनी में बदलने और इमरजेंसी जैसे हालात बनाने पर कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने मानवाधिकार खत्म कर दिए थे. जो लोग लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलकर उसका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे.

'भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है'

त्रिवेदी ने भारत की इकोनॉमी को लेकर अपनी रखते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है. सैमसंग और फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियां भारत में हैं. भारत मंगल तक पहुंचने वाला देश है. बाहर से देश को अशांत करने वाली ताकतें काम कर रही हैं. ऐसी ही ताकतें देश के अंदर काम कर रही हैं. 

स्टारलिंक को राहुल के समर्थन पर क्या बोले?

इसके अलावा त्रिवेदी ने स्टालिंक के मुद्दे पर राहुल का समर्थन करने पर पूछा है कि आखिर कांग्रेस हमेशा विदेशी लोगों का साथ क्यों देती है. इस दौरान त्रिवेदी ने हिंडनबर्ग और अगस्ता वेस्ट लैंड का भी जिक्र किया.

'तमिल भाषा का सम्मान PM मोदी के कार्यकाल में हुआ'

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तमिल भाषा का पूरा सम्मान पीएम मोदी के कार्यकाल में हुआ है. जिसे भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक लेना जाने के लिए किया गया है. आज ही चेन्नई में 13 हजारकरोड़ रुपये के प्रोजेक्ट किए गए. चेन्नई मेट्रो के लिए चार हजार 9 सौ करोड़, नेशनल हाईवे के लिए 3 हजार सात सौ करोड़, और कराईकलपैरलम के लिए सात सौ पचास करोड़ और चेन्नई वीओसी कामराज नगर में, तीन पोर्ट्स को अपग्रेड करने का काम किया गया. इसके अलावा कई प्रोजेक्टस का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने किया.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 11 Oct 2026 05:12 PM (IST)
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