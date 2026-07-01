अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा कड़ी, बॉर्डर इलाकों में तलाशी अभियान और घेराबंदी, BSF अलर्ट मोड पर
Amarnath News In Hindi: 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में बॉर्डर पुलिस पोस्ट गजनसू के इंचार्ज और BSF की 44वीं बटालियन की तरफ से सुरक्षा चलाया गया है.
3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले मौजूदा सुरक्षा हालात और सीमावर्ती इलाकों में शांति, सुरक्षा और जनता का भरोसा बनाए रखने की लगातार कोशिशों के तहत, जम्मू (ग्रामीण) पुलिस ने बॉर्डर पुलिस पोस्ट, गजनसू के अधिकार क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया है.
यह अभियान वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में बॉर्डर पुलिस पोस्ट गजनसू के इंचार्ज, बॉर्डर पुलिस पोस्ट कृपालपुर के इंचार्ज, BSF की 44वीं बटालियन और विलेज डिफेंस ग्रुप्स की संयुक्त टीम की तरफ से चलाया गया, ताकि इलाके में पकड़ मजबूत की जा सके और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके.
किन-किन इलाकों में सुरक्षा बलों ने चलाया निगरानी अभियान
अभियान के दौरान, सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीमों ने बॉर्डर पुलिस पोस्ट गजनसू के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गोलपट्टन और बठोर गुर्जर बस्ती में व्यवस्थित तलाशी और सघन क्षेत्र निगरानी अभियान चलाया. इसके अलावा, ऑपरेशनल तैयारी और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पूरे इलाके की अच्छी तरह से तलाशी ली गई और जांच की गई.
हालांकि, सुरक्षा बलों की संयुक्त निगरानी अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की तरफ से किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामग्री, प्रतिबंधित सामान, संदिग्ध गतिविधि या राष्ट्र-विरोधी गतिविधि नहीं पाई.
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अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए की गई व्यवस्थाएं
वहीं, अमरनाथ यात्रा करने वाले सनातन भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार और स्थानीय प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था तैयार की जा रही है. इसी के तहत जम्मू कश्मीर के लखनपुर में एक यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है. इस सुविधा केंद्र में यात्रियों के लिए ठहरने, रहने, मेडिकल, शौचालय की व्यवस्था बनाई गई है.
इसके साथ, इस केंद्र में ई-केवाईसी, आरएफ-आईडी जारी करने, मेडिकल सेवाओं, इन्फॉरमेशन डेस्क जैसे अन्य सभी इंतजाम भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि यात्रियों को अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाए गए केंद्रों का लिया गया जायजा
वहीं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए सुविधा केंद्रों का जायजा लिया गया. डीसी रामबन ने यात्रा शुरू होने से पहले लैंबर कैंप और यात्रा के लिए तय दूसरी जगहों पर इंतजामों का जायजा लिया. डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान ने आज अमरनाथ जी यात्रा 2026 के लिए विभागों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए लैंबर यात्रा कैंप और यात्रा के लिए तय दूसरी जगहों का भी दौरा किया.
दौरे के दौरान, डिप्टी कमिश्नर ने तीर्थयात्रियों के लिए लंगर की सुविधा, रहने की जगह, साफ-सफाई, पीने का पानी, बिजली, हेल्थकेयर, सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे इंतजामों पर सभी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की और यात्रा के मैनेजमेंट के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया.
सभी विभागों को 24 घंटे तैयार और हर सुविधा को चालू रखने का निर्देश
उन्होंने सभी विभागों को चौबीसों घंटे तैयार रहने और यात्रा के दौरान हर सुविधा को पूरी तरह चालू रखने का निर्देश दिया. साथ ही, तुरंत कार्रवाई करने के सिस्टम, असरदार साफ-सफाई, मेडिकल की पूरी तैयारी, बिना रुकावट यूटिलिटी सर्विस, बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट और मजबूत सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा.
डिप्टी कमिश्नर ने बिजली विभाग को यात्रा के लिए तय जगहों पर तिरंगे की रोशनी सुनिश्चित करने और तीर्थयात्रियों की मदद के लिए यात्रा हेल्पडेस्क को चौबीसों घंटे चालू रखने का निर्देश दिया. उन्होंने फूड इंस्पेक्टर को यात्रा के दौरान लंगर में परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई की जांच करने और एसडीएम को बेहतर सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए इंतजामों की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश दिया.
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