भारत-PAK में बातचीत शुरू करने को लेकर CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'RSS कहता है तो ठीक लेकिन...'
India Pakistan Relation: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर सवाल उठाया कि शांति प्रयासों का समर्थन करने के लिए जम्मू-कश्मीर के नेताओं की आलोचना क्यों की जाती है?
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की वकालत की है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पड़ोसी देश के साथ शांति की बात करने पर किसी भी पक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए.
दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में दौरे के दौरान उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही. वे भारत और पाकिस्तान के 101 प्रमुख नागरिकों द्वारा लिखे गए उस शांति पत्र का जवाब दे रहे थे, जिसमें दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध बहाल करने की अपील की गई थी.
फारूक अब्दुल्ला ने भी पत्र पर किए हैं साइन
नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला भी महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक और अन्य कश्मीरी नागरिकों के साथ इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल हैं. उन्हें बीजेपी और आरएसएस से जुड़ी अन्य पार्टियों की आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने शांति की इन कोशिशों को 'पाकिस्तान को खुश करने वाला' बताया है और उन पर देश-विरोधी होने का आरोप भी लगाया है.
'शांति प्रयासों का समर्थन करने पर J&K के नेताओं की आलोचना क्यों?'
शांतिपूर्ण बातचीत का समर्थन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इस बात का जिक्र किया कि 'दोस्त बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं', उमर अब्दुल्ला ने पत्र और अपील पर बीजेपी के रुख पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, ''शांति प्रयासों का समर्थन करने के लिए जम्मू-कश्मीर के नेताओं की आलोचना क्यों की जाती है, जबकि आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा की गई ऐसी ही अपीलों पर कोई आलोचना नहीं होती.''
CM उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, "आरएसएस पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का समर्थन करता है, अगर RSS ऐसा कहता है तो यह ठीक है, लेकिन अगर कश्मीरी नेतृत्व यही मांग करता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है."
हिंसा से कोई समाधान नहीं निकला है- उमर अब्दुल्ला
भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को प्रमुख नागरिकों द्वारा लिखे गए पत्र के ज़रिए सामान्य संबंध बहाल करने की हालिया पहलों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए, उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि हिंसा से कोई समाधान नहीं निकला है और कूटनीतिक बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है.
'रचनात्मक बातचीत के लिए अनुकूल माहौल की जरूरत'
शांति पहलों का मजबूती से समर्थन करते हुए, उमर अब्दुल्ला ने पहले भी कहा है कि रचनात्मक बातचीत के लिए अनुकूल माहौल की जरूरत होती है और पाकिस्तान को सीमा पार घुसपैठ और उग्रवादी हमलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे.
उमर अब्दुल्ला ने पहले भी इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि सीमा पार की शत्रुता का सीधा असर जम्मू-कश्मीर पर पड़ता है, जिससे अतीत में नागरिकों की मौतें हुई हैं, सीमावर्ती इलाकों से लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और स्थानीय आर्थिक विकास में बाधा आई है.
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