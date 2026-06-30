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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर: 'जब US- ईरान कर सकते हैं तो फिर...', मीरवाइज उमर फारूक ने की भारत-पाकिस्तान बातचीत की वकालत

कश्मीर: 'जब US- ईरान कर सकते हैं तो फिर...', मीरवाइज उमर फारूक ने की भारत-पाकिस्तान बातचीत की वकालत

Mirwaiz Umar Farooq News: मीरवाइज़ डॉ. उमर फारूक द्वारा भारत-पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता फिर से शुरू किए जाने की मांग की गई है. साथ ही, कश्मीर में आपसी एकता पर भी ज़ोर दिया गया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 30 Jun 2026 10:22 PM (IST)
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ऐतिहासिक जामिया मस्जिद के मंच से दिए गए अपने शुक्रवार (26 जून) के भाषण को मीरवाइज़-ए-कश्मीर डॉ. मौलवी मोहम्मद उमर फारूक द्वारा सही ठहराया गया है. श्रीनगर के लाल चौक पर एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए, उनके द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच रुकी हुई शांति वार्ता को उसी तरह फिर से शुरू किए जाने की पुरजोर वकालत की गई, जिस तरह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं.

अमेरिका-ईरान का दिया गया उदाहरण

मीरवाइज द्वारा विश्व की दो विरोधी शक्तियों का उदाहरण देते हुए कहा गया कि यदि कट्टर दुश्मन माने जाने वाले ईरान और अमेरिका द्वारा अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत की मेज़ पर आया जा सकता है, तो भारत और पाकिस्तान द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? उनके द्वारा उम्मीद जताई गई कि इन वैश्विक वार्ताओं का समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध से कभी किसी विवाद को हल नहीं किया जा सकता.

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आलोचनाओं का दिया गया करारा जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करने पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता शेख इमरान द्वारा लगाए गए 'भारत सरकार के सामने झुकने' के आरोपों का भी मीरवाइज़ द्वारा जवाब दिया गया. इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए स्पष्ट किया गया कि वे सभी राजनीतिक विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में हमेशा खड़े रहेंगे. उनके द्वारा भारतीय नेतृत्व से अपील की गई कि उपमहाद्वीप की तरक्की और अपार आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए राजनीतिक दूरदर्शिता दिखाई जानी चाहिए.

कश्मीर में आपसी एकता पर दिया गया ज़ोर

मीडिया से बातचीत के दौरान मीरवाइज़ द्वारा कश्मीर के मुसलमानों के बीच आपसी एकता को मजबूत किए जाने की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया गया. मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा काउंसिल (MMU) के हवाले से उनके द्वारा बताया गया कि मुहर्रम के दौरान बडगाम में हुई सांप्रदायिक झड़पों के बाद सभी संप्रदायों को एकजुट किए जाने की सख्त ज़रूरत है. उनके द्वारा अपील की गई कि यदि अलग-अलग संप्रदायों के बीच कोई गलतफहमी पैदा होती है, तो उसे व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए केवल बातचीत और नेक नीयती के ज़रिए ही सुलझाया जाना चाहिए.

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Published at : 30 Jun 2026 10:19 PM (IST)
Tags :
Mirwaiz Umar Farooq JAMMU KASHMIR NEWS
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