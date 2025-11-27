हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं

NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं

Aga Ruhullah News: गंदेरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह ने डिप्टी सीएम के बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि वह जहां भी फायदा होता है और कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 27 Nov 2025 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के सांसद आगा रूहुल्लाह ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी पर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने निशाना साधते हुए उन पर अपने पर्सनल फायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टी बदलने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि चौधरी खुद कई बार पार्टियां बदल चुके हैं और उन्हें वफादारी पर उपदेश देने की जरूरत है. सांसद रूहुल्लाह डिप्टी सीएम सुरेंदर चौधरी की उस बात का जवाब दे रहे थे, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि NC के सांसद (रूहुल्लाह) को अपनी आवाज पार्लियामेंट में उठानी चाहिए, सड़कों पर नहीं और लाइमलाइट में आने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए.

आगा रूहुल्लाह ने डिप्टी सीएम पर बोला हमला

सांसद ने चौधरी की पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी पर सवाल उठाते हुए हमला बोला है. उन्होंने कहा, “वह जहां भी फायदा होता है और कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं. कभी वह PDP के साथ थे, फिर BJP और अब NC के साथ हैं.”

रूहुल्लाह ने गंदेरबल में मीडिया से कहा, “मुझे ऐसे व्यक्ति को जवाब देने में कोई फायदा नहीं दिखता जो अपने फायदे के लिए पार्टियां बदल रहा हो.” वह उस दिन किसानों से मिलने गए थे, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में अपनी CWC मीटिंग कर रही थी.

अपनी पार्टी में मतभेद को लेकर क्या बोले सांसद?

रूहुल्लाह ने माना कि कुछ सिद्धांतों पर उनकी अपनी पार्टी से “मतभेद” हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पॉलिटिक्स पर्सनल फायदे के लिए नहीं है, भले ही 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद से उन्हें पहली बार वर्किंग कमेटी की मीटिंग में नहीं बुलाया गया.

उन्होंने आगे कहा, “पार्टी से मेरी कुछ सिद्धांतों पर असहमति है. लेकिन यह डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमेशा सिर्फ अपने फायदे में दिलचस्पी रखता है.” सांसद आगा रूहुल्लाह गंदेरबल दौरे पर थे. यहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की. किसानों की बीच पहुंचकर उन्होंने अनकी समस्याओं को सुना.

Published at : 27 Nov 2025 05:08 PM (IST)
Tags :
Ganderbal News JAMMU KASHMIR NEWS Aga Ruhullah Mehdi Surinder Chaudhary
