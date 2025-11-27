हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirNC के बागी सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी का गंदेरबल का दौरा तय, CM के इलाके में किसानों से मिलेंगे

NC के बागी सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी का गंदेरबल का दौरा तय, CM के इलाके में किसानों से मिलेंगे

Jammu Kashmir News: श्रीनगर के बागी सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी (Aga Ruhullah Mehdi) गंदेरबल में किसानों से ऐसे समय में मिलेंगे, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस CWC की बैठक चल रही है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 27 Nov 2025 02:13 PM (IST)
नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने मनमुटाव को और गहरा करते हुए और श्रीनगर के बागी MP आगा रूहुल्लाह मेहदी ने गंदेरबल का अपना दौरा तय किया है, जहां वे किसानों से उस दिन मिलेंगे, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी (CWC) की मीटिंग कर रही है. MP रूहुल्लाह गुरुवार (27 नवंबर) को दोपहर गंदेरबल विधानसभा इलाके के बुनपोरा, तुलमुल्ला में किसानों से बातचीत करेंगे, जहां से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विधायक हैं.

आगा रूहुल्लाह मेहदी के नई दिल्ली में लाल किले पर हुए धमाके में मारे गए कंगन के एक युवक के परिवार से भी मिलने की उम्मीद है. रूहुल्लाह का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कई मुद्दों पर मतभेद रहा है, जिसमें रिज़र्वेशन को सही ठहराना भी शामिल है.

आगा रूहुल्लाह के ऑफिस ने NC की बैठक पर क्या कहा?

उधर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के CWC की बैठक को लेकर आगा रूहुल्लाह के ऑफिस ने कहा कि उन्हें न तो बुलाया गया है और न ही उन्हें ऐसी किसी मीटिंग की जानकारी है. वहीं, NC के सूत्रों ने कहा है कि पार्टी के सभी MPs, MLA और यहां तक कि कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों को भी न्योता भेजा गया था, जो उमर अब्दुल्ला सरकार का समर्थन कर रहे हैं.

बडगाम में कैंपेन करने से दूर रहे थे आगा रूहुल्लाह!

आगा रूहुल्लाह बडगाम असेंबली एरिया में पार्टी के लिए कैंपेन करने से दूर रहे थे. कई लोगों का मानना है कि इसी वजह से NC वहां हारी और उन्होंने रिज़र्वेशन के मुद्दे पर असहमति और उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट की मोदी सरकार के प्रति कथित तुष्टिकरण पॉलिसी का हवाला दिया.

नेशनल कॉन्फ्रेंस CWC की बैठक में किन मसलों पर चर्चा

नेशनल कॉन्फ्रेंस CWC की बैठक में बडगाम उपचुनाव में पार्टी की हार, राज्य का दर्जा वापस मिलने में देरी, रिज़र्वेशन का मुद्दा और माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर नए उठे विवाद पर चर्चा होने की उम्मीद है.

Published at : 27 Nov 2025 02:13 PM (IST)
Srinagar Aga Syed Ruhullah Mehdi JAMMU KASHMIR NEWS
