हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम ने अचानक करवट ले ली है. रविवार (5 अक्टूबर) सुबह से लाहौल-स्पीति, कुल्लू और चंबा के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हो रही है. अक्टूबर के महीने में इस तरह की बर्फबारी आम बात बिल्कुल नहीं है.

वहीं शिमला मौसम केंद्र ने 8 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है. इससे प्रदेश में ठंड काफी बढ़ गई है और तापमान 7 से 8 डिग्री तक नीचे चला गया है. आने वाले दिनों में अचानक ठंड बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है.

ये इलाके हो रहे हैं प्रभावित

प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश और ऊंचाई पर हिमपात के कारण यातायात पर असर पड़ा है. कोकसर-पलचान (रोहतांग पास), कोकसर-लोसर (कुंजम टॉप) और चंद्रताल रोड को बंद कर दिया गया है. चंबा के मणिमहेश, कुगती और होली में बर्फबारी जारी है. निचले क्षेत्रों में भी बारिश के चलते जीवन प्रभावित हुआ है और औसत अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 2.9 डिग्री कम दर्ज किया गया है.

मौसम विभाग का अलर्ट

शिमला मौसम केंद्र ने चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी और ऊना में येलो अलर्ट जारी किया है. 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है. हल्के हिमपात की संभावना भी जताई गई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है.

तापमान में गिरावट

लाहौल-स्पीति में रोहतांग दर्रा, बारालाचा और धौलाधार रेंज पर इस सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज हुई है। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल और त्रिलोकनाथ घाटी सुबह बर्फ से ढकी हुई बेहद खूबसूरत नजर आई। मनाली का तापमान सामान्य से 7.8 डिग्री कम होकर 15.6°C, भुंतर का 22°C, मंडी का 24.8°C और सुंदरनगर का 25.5°C रिकॉर्ड हुआ। आने वाले दिनों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, चंबा, शिमला और कांगड़ा में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि 8 अक्टूबर से हालात सामान्य होने की संभावना है.