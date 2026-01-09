हिमाचल के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी बस, 12 की मौत, कई घायल

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के संगड़ाह उपमंडल के हरिपुरधार में शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे एक निजी बस (जीत कोच) के गहरी खाई में गिर जाने से 12 लोगों की मौत हो गई. बस में 45 लोग सवार थे. 33 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रैफर किया गया है. निजी बस जीत कोच कुपवी से शिमला की ओर जा रही थी. हादसा दोपहर करीब तीन बजे उस वक्त पेश आया जब बस हरिपुरधार बाजार से शिमला की तरफ निकली ही थी. इसी दौरान बस चालक ने अचानक वाहन से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से फिसलते हुए गहरी खाई में जा गिरी.

सीएम ने हादसे पर जताया दुख

इस हादसे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा शोक जताया. मुख्यमंत्री ने ज़िला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

हादसे का घटनाक्रम प्राप्त जानकारी के अनुसार, निजी बस कुपवी से शिमला की ओर जा रही थी. चश्मदीदों के मुताबिक, हादसा उस समय हुआ जब बस हरिपुरधार बाजार से शिमला की तरफ निकली ही थी. बाजार से मात्र 100 से 200 मीटर आगे बढ़ते ही चालक ने अचानक वाहन से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से फिसलते हुए सीधे गहरी खाई में समा गई. बताया जा रहा है कि बस में करीब तीन दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है.

राहत और बचाव कार्य जारी

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें सक्रिय हो गईं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा ने पुष्टि की है कि अब तक 5 शवों को खाई से निकाला जा चुका है. संगड़ाह, राजगढ़ और ददाहू से पुलिस और राहत दलों को तुरंत मौके पर भेजा गया है. पुलिस अधीक्षक एन.एस. नेगी भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से निकालकर तुरंत नजदीकी अस्पतालों में पहुँचाया जा रहा है.

अंधेरा और गहरी खाई बनी चुनौती



खाई काफी गहरी होने के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. मृतकों की पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है. प्रशासन की प्राथमिकता फिलहाल घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना और खाई में फंसे अन्य संभावित यात्रियों को बाहर निकालना है.