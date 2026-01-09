पंचायत चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि पंचायत चुनाव को अनिश्चितकाल तक टाला नहीं जा सकता. अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया 30 अप्रैल 2026 से पहले हर हाल में पूरी की जाए.

28 फरवरी तक सभी तैयारियां पूरी करने के आदेश

जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव से जुड़ी सभी जरूरी तैयारियां 28 फरवरी 2026 तक पूरी कर ली जाएं. इसमें वोटर लिस्ट और आरक्षण रोस्टर तैयार करना भी शामिल है. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की देरी न हो.

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने अपने फैसले में साफ कहा कि पंचायती राज संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं और इनके चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है. कोर्ट ने दो टूक कहा कि चुनाव को बार-बार टालना संविधान की भावना के खिलाफ है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.

मार्च की जगह अप्रैल में होंगे चुनाव

कोर्ट ने व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह भी कहा कि मार्च महीने में स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, इसलिए पंचायत चुनाव मार्च के बजाय अप्रैल महीने में कराए जाएं. अदालत के आदेश के मुताबिक 20 फरवरी 2026 से चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी और 30 अप्रैल तक चुनाव संपन्न कर लिए जाएंगे.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव समय पर न करवा पाने को लेकर कई दलीलें दीं. सरकार ने कहा कि नई पंचायतों का गठन, पुनर्गठन, आरक्षण रोस्टर तैयार करना और आपदा की स्थिति के चलते चुनाव प्रक्रिया में देरी हुई.

सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि यदि अभी आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया जाए, तब भी चुनाव कराने में कम से कम 90 दिन का समय लगेगा.

चुनाव आयोग ने भी जताई व्यावहारिक दिक्कतें

वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने फरवरी-मार्च में चुनाव कराने में व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला दिया. आयोग ने बताया कि इस दौरान स्कूल परीक्षाओं की वजह से कर्मचारी उपलब्ध नहीं रहते. इसके अलावा मई में जनगणना और जुलाई-अगस्त में भारी बारिश को भी चुनौती बताया गया.

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव टाल रही है. परिसीमन और नई पंचायतों के गठन के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय था, लेकिन आपदा का बहाना बनाकर चुनाव को आगे बढ़ाया गया. एडवोकेट मंदीप चंदेल ने यह जनहित याचिका दायर की थी.

दिसंबर 2025 में ही तैयार था आयोग

याचिका में यह भी बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर 2025 में ही पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर चुका था, लेकिन राज्य सरकार ने अलग-अलग वजहें बताकर चुनाव टाल दिए. अब हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे और इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं चलेगी.