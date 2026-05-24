मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी और हीटवेव से बचने के लिए लोग अब सुकून की तलाश में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. पर्यटन सीजन (Tourist Season) शुरू होते ही पहाड़ों की रानी शिमला में पर्यटकों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है. वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या और जाम की स्थिति को देखते हुए जिला पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं.

पुलिस के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पर्यटकों की संख्या में अचानक भारी उछाल आया है. पिछले महज 3 दिनों के भीतर सोलन-शिमला और शिमला-सोलन मार्ग पर 70 हजार से ज्यादा वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई है. इनमें से 25 हजार से अधिक वाहन बाहरी राज्यों (दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी आदि) के हैं. वीकेंड (Weekend) पर सामान्य दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा जाम की स्थिति बन रही है.

'125 यूनिट मुफ्त बिजली छीनकर...', जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला

ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पुलिस का 'मास्टर प्लान'

बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच पर्यटकों और आम लोगों को राहत देने के लिए शिमला पुलिस ने कई कड़े कदम उठाए हैं:

5 सेक्टरों में बंटा शहर: शिमला शहर को 5 अलग-अलग सेक्टरों में विभाजित कर दिया गया है. हर सेक्टर की जिम्मेदारी एनजीओ-1 स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है ताकि त्वरित निर्णय लिए जा सकें.

बढ़ी फोर्स और राइडर्स: शहर के विभिन्न हिस्सों में अतिरिक्त पुलिस बल, ट्रैफिक राइडर्स और ट्रैफिक वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है.

इंटरसेप्टर से निगरानी: यातायात पर नजर रखने और त्वरित कार्रवाई के लिए शहर में एक इंटरसेप्टर वाहन लगातार गश्त कर रहा है.

रूट डायवर्जन: ऊपरी शिमला की ओर जाने वाले पर्यटक वाहनों को शहर की भीड़ से बचाने के लिए शोघी से मेहली बाईपास मार्ग से होकर भेजा जा रहा है.

चुनाव और गर्मी की दोहरी चुनौती

पुलिस के लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण है. एक तरफ पंचायत चुनावों के चलते पुलिस बल की अतिरिक्त ड्यूटी लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. पुलिस सोशल मीडिया के जरिए भी पर्यटकों को वैकल्पिक मार्गों और ट्रैफिक अपडेट्स की जानकारी लगातार दे रही है. अधिकारियों का मानना है कि जैसे-जैसे मैदानों में गर्मी और बढ़ेगी, पहाड़ों में वाहनों की संख्या और जाम की समस्या में और इजाफा होगा.

हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़, मनाली-रोहतांग मार्ग पर लंबा जाम