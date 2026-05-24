हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशShimla News: शिमला में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, 3 दिन में पहुंचे 70 हजार वाहन, पुलिस का खास ट्रैफिक प्लान लागू

Shimla News: शिमला में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, 3 दिन में पहुंचे 70 हजार वाहन, पुलिस का खास ट्रैफिक प्लान लागू

Shimla News In Hindi: मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला का रुख कर रहे हैं, जिससे शहर में भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 24 May 2026 10:49 PM (IST)
Preferred Sources

मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी और हीटवेव से बचने के लिए लोग अब सुकून की तलाश में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. पर्यटन सीजन (Tourist Season) शुरू होते ही पहाड़ों की रानी शिमला में पर्यटकों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है. वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या और जाम की स्थिति को देखते हुए जिला पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं.

पुलिस के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पर्यटकों की संख्या में अचानक भारी उछाल आया है. पिछले महज 3 दिनों के भीतर सोलन-शिमला और शिमला-सोलन मार्ग पर 70 हजार से ज्यादा वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई है. इनमें से 25 हजार से अधिक वाहन बाहरी राज्यों (दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी आदि) के हैं. वीकेंड (Weekend) पर सामान्य दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा जाम की स्थिति बन रही है.

'125 यूनिट मुफ्त बिजली छीनकर...', जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला

ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पुलिस का 'मास्टर प्लान'

बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच पर्यटकों और आम लोगों को राहत देने के लिए शिमला पुलिस ने कई कड़े कदम उठाए हैं:

  • 5 सेक्टरों में बंटा शहर: शिमला शहर को 5 अलग-अलग सेक्टरों में विभाजित कर दिया गया है. हर सेक्टर की जिम्मेदारी एनजीओ-1 स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है ताकि त्वरित निर्णय लिए जा सकें.
  • बढ़ी फोर्स और राइडर्स: शहर के विभिन्न हिस्सों में अतिरिक्त पुलिस बल, ट्रैफिक राइडर्स और ट्रैफिक वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है.
  • इंटरसेप्टर से निगरानी: यातायात पर नजर रखने और त्वरित कार्रवाई के लिए शहर में एक इंटरसेप्टर वाहन लगातार गश्त कर रहा है.
  • रूट डायवर्जन: ऊपरी शिमला की ओर जाने वाले पर्यटक वाहनों को शहर की भीड़ से बचाने के लिए शोघी से मेहली बाईपास मार्ग से होकर भेजा जा रहा है.

चुनाव और गर्मी की दोहरी चुनौती

पुलिस के लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण है. एक तरफ पंचायत चुनावों के चलते पुलिस बल की अतिरिक्त ड्यूटी लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. पुलिस सोशल मीडिया के जरिए भी पर्यटकों को वैकल्पिक मार्गों और ट्रैफिक अपडेट्स की जानकारी लगातार दे रही है. अधिकारियों का मानना है कि जैसे-जैसे मैदानों में गर्मी और बढ़ेगी, पहाड़ों में वाहनों की संख्या और जाम की समस्या में और इजाफा होगा.

हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़, मनाली-रोहतांग मार्ग पर लंबा जाम

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 24 May 2026 10:49 PM (IST)
Tags :
Shimla Tourism Shimla News HIMACHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
Shimla News: शिमला में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, 3 दिन में पहुंचे 70 हजार वाहन, पुलिस का खास ट्रैफिक प्लान लागू
शिमला में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, 3 दिन में पहुंचे 70 हजार वाहन, पुलिस का खास ट्रैफिक प्लान लागू
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़, मनाली-रोहतांग मार्ग पर लंबा जाम
हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़, मनाली-रोहतांग मार्ग पर लंबा जाम
हिमाचल प्रदेश
'125 यूनिट मुफ्त बिजली छीनकर...', जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला
'125 यूनिट मुफ्त बिजली छीनकर...', जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला
हिमाचल प्रदेश
सिरमौर: गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में सफाईकर्मी ने बनाया वीडियो, भड़की छात्राओं ने कर दी धुनाई
सिरमौर: गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में सफाईकर्मी ने बनाया वीडियो, भड़की छात्राओं ने कर दी धुनाई
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Dev-Vasudha का रोमांटिक डांस, Anniversary जश्न में झूमा Chauhan परिवार
Bollywood news: कान्स 2026 में ऐश्वर्या के लुक पर छिड़ी सोशल मीडिया पर जंग!
Twisha Sharma Case Update: पोस्टमार्टम से खुलेगी ट्विशा डेथ मिस्ट्री? | MP | Breaking
India-America Relations: 'सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर बात हुई'- S. Jaishankar | Marco Rubio
Honda City का नया Facelift आ गया! Hybrid और नए Look के साथ | #honda #hondacity #newupdate #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mamata Banerjee Message: फाल्टा में एक लाख वोट से जीती BJP तो ममता को लगा झटका, वीडियो शेयर कर जानें क्या कहा?
फाल्टा में एक लाख वोट से जीती BJP तो ममता को लगा झटका, वीडियो शेयर कर जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश का नहीं करता समर्थन, UP में तीसरी बार सरकार बनाएंगे योगी', तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान
'अखिलेश का नहीं करता समर्थन, UP में तीसरी बार सरकार बनाएंगे योगी', तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान
आईपीएल 2026
दिल्ली ने रचा इतिहास, IPL के सबसे बड़े टोटल की अनोखी लिस्ट में शामिल नाम; KKR के खिलाफ किया कमाल
दिल्ली ने रचा इतिहास, IPL के सबसे बड़े टोटल की अनोखी लिस्ट में शामिल नाम
बॉलीवुड
Main Vaapas Aaunga first Review: 'मैं वापस आऊंगा' का फर्स्ट रिव्यू आया सामने, जानें क्या है फिल्म का 'सरप्राइज पैकेज'
'मैं वापस आऊंगा' का फर्स्ट रिव्यू आया सामने, जानें क्या है फिल्म का 'सरप्राइज पैकेज'
इंडिया
Devendra Fadnavis On Rahul Gandhi: 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने....', राहुल गांधी बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने कसा तंज, जानें पूरा मामला
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने....', राहुल गांधी बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने कसा तंज, जानें पूरा मामला
विश्व
क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट: पाकिस्तानी सेना पर हमले के पीछे था मजीद ब्रिगेड का ये फिदायीन, BLA ने ली जिम्मेदारी
क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट: पाकिस्तानी सेना पर हमले के पीछे था मजीद ब्रिगेड का ये फिदायीन, BLA ने ली जिम्मेदारी
ट्रेंडिंग
14 साल बाद नोएडा छोड़ अपने घर लौटा युवक, बोला- बहुत कुछ मिला लेकिन अपने नहीं, इमोशनल वीडियो वायरल
14 साल बाद नोएडा छोड़ अपने घर लौटा युवक, बोला- बहुत कुछ मिला लेकिन अपने नहीं, इमोशनल वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
फेंकने के बजाय पौधों में डालें संतरे के छिलके, नेचुरल कीटनाशक बनकर गार्डन को रखेंगे एकदम हरा-भरा
फेंकने के बजाय पौधों में डालें संतरे के छिलके, नेचुरल कीटनाशक बनकर गार्डन को रखेंगे एकदम हरा-भरा
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget