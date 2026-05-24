हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़, मनाली-रोहतांग मार्ग पर लंबा जाम

मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ रही गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं. खासकर पर्यटन नगरी मनाली और राजधानी शिमला में इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

मनाली में पर्यटकों की आमद बढ़ने से होटल और पर्यटन कारोबार में रौनक लौट आई है. वहीं मनाली से रोहतांग पास की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं. सुबह से ही सैलानियों की भीड़ उमड़ने के कारण कई स्थानों पर यातायात धीमा पड़ गया. पर्यटक बर्फीले मौसम और ठंडी वादियों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में अटल टनल, सोलंगनाला और रोहतांग की ओर पहुंच रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सिरमौर: गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में सफाईकर्मी ने बनाया वीडियो, भड़की छात्राओं ने कर दी धुनाई

शिमला में भी टूरिस्ट की भीड़

उधर राजधानी शिमला में भी पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. वीकेंड के चलते शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों रिज, माल रोड, कुफरी और जाखू में काफी चहल-पहल रही. बढ़ती भीड़ के कारण शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति आम हो गई है.

शिमला पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए शिमला पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी और विशेष गाइडलाइन जारी की है. पुलिस ने पर्यटकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने, अनावश्यक रूप से वाहन शहर के भीतर न लाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है. साथ ही अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती कर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली जा रही है.

कारोबारियों के खिले चेहरे

पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि गर्मियों के सीजन की शुरुआत के साथ ही पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे स्थानीय व्यापारियों, होटल व्यवसायियों और टैक्सी ऑपरेटरों को भी राहत मिली है.

यह भी पढ़ें: '125 यूनिट मुफ्त बिजली छीनकर...', जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला