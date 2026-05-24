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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल के पर्यटन स्थलों पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़, मनाली-रोहतांग मार्ग पर लंबा जाम

हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़, मनाली-रोहतांग मार्ग पर लंबा जाम

Himachal Pradesh News: जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर आचार संहिता उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस इस मामले की मास्टरमाइंड रही है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 24 May 2026 09:53 AM (IST)
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मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ रही गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं. खासकर पर्यटन नगरी मनाली और राजधानी शिमला में इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

मनाली में पर्यटकों की आमद बढ़ने से होटल और पर्यटन कारोबार में रौनक लौट आई है. वहीं मनाली से रोहतांग पास की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं. सुबह से ही सैलानियों की भीड़ उमड़ने के कारण कई स्थानों पर यातायात धीमा पड़ गया. पर्यटक बर्फीले मौसम और ठंडी वादियों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में अटल टनल, सोलंगनाला और रोहतांग की ओर पहुंच रहे हैं.

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शिमला में भी टूरिस्ट की भीड़

उधर राजधानी शिमला में भी पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. वीकेंड के चलते शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों रिज, माल रोड, कुफरी और जाखू में काफी चहल-पहल रही. बढ़ती भीड़ के कारण शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति आम हो गई है.

शिमला पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए शिमला पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी और विशेष गाइडलाइन जारी की है. पुलिस ने पर्यटकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने, अनावश्यक रूप से वाहन शहर के भीतर न लाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है. साथ ही अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती कर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली जा रही है.

कारोबारियों के खिले चेहरे

पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि गर्मियों के सीजन की शुरुआत के साथ ही पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे स्थानीय व्यापारियों, होटल व्यवसायियों और टैक्सी ऑपरेटरों को भी राहत मिली है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 24 May 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Manali News HImachal Pradesh News
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