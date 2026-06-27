शिमला में मानसून से पहले बारिश का कहर, मलबे में दबीं 3 गाड़ियां; कई घरों में घुसा पानी

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मानसून की दस्तक से पहले ही बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. शुक्रवार (26 जून) को हुई तेज बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव और मलबा आने से जनजीवन प्रभावित हुआ. सबसे अधिक नुकसान ढली स्थित आशियाना कॉलोनी में देखने को मिला, जहां उफनते नाले से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया. इससे सड़क पूरी तरह बंद हो गई और सड़क किनारे खड़ी तीन गाड़ियां मलबे की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं.

प्रशासन और स्थानीय लोगों ने सड़क से हटाया मलबा

बारिश थमने के बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर मलबा हटाकर फंसे वाहनों को निकालने का प्रयास किया. घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन और संबंधित विभाग की टीमें जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचीं. कर्मचारियों ने सड़क से मलबा हटाने का अभियान शुरू किया और देर शाम तक मार्ग को दोबारा चालू करने के प्रयास जारी रहे.

तेज बारिश का असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा. ढली क्षेत्र के कई घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों के घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा. अचानक घरों में पानी भरने से परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और लोगों को अपने स्तर पर पानी निकालने की कोशिश करनी पड़ी.

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नालों की नियमित सफाई ना होने के कारण जलभराव की स्थिति

वहीं, शिमला शहर की कई मुख्य सड़कों और पैदल मार्गों पर भी जलभराव की स्थिति बन गई. इसके चलते राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर यातायात भी प्रभावित रहा. स्थानीय लोगों का कहना है कि नालों की नियमित सफाई और जल निकासी व्यवस्था मजबूत नहीं होने के कारण हर बारिश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आगामी मानसून को देखते हुए नालों की समय पर सफाई कराई जाए और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके.

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