मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशजयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, 'हर वर्ग है परेशान'

जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, 'हर वर्ग है परेशान'

Himachal Politics: पूर्व CM जयराम ठाकुर ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. स्वास्थ्य, शिक्षा व सेब बागवानों की बदहाली का मुद्दा उठाकर फैसलों को जनविरोधी करार दिया.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 09 Aug 2026 10:49 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य की वर्तमान कांग्रेस (सुक्खू) सरकार के कामकाज और नीतिगत निर्णयों पर कड़ा प्रहार किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में आज ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है, जो इस सरकार के गलत, अव्यवहारिक और मनमाने फैसलों से प्रभावित न हुआ हो.

जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के तीन प्रमुख स्तंभ स्वास्थ्य, शिक्षा और बागवानी अर्थव्यवस्था सुक्खू सरकार की प्रशासनिक विफलता, लापरवाही और मनमानी के कारण आज गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं.

'स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल, योजनाओं का लाभ बंद'

स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार को घेरते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मरीजों को केंद्र की 'आयुष्मान भारत' और राज्य की 'हिमकेयर योजना' जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया है. सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के टीकों की आपूर्ति ठप पड़ी है.

सिविल सप्लाई दुकानों के बकाया भुगतान न होने और बारकोड की खामियों के कारण गरीब मरीजों को बाहर से महंगी दवाइयां खरीदने और निजी क्लीनिकों में हजारों रुपये खर्च कर MRI कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

शिमला जिला परिषद चुनाव पर जयराम ठाकुर की दो टूक, '2 दिन में बैठक नहीं तो...'

'फीस वृद्धि से छात्रों का भविष्य अंधकारमय'

शिक्षा के क्षेत्र में हो रही मनमानी पर जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) समेत अन्य विश्वविद्यालयों में की गई भारी फीस वृद्धि ने गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों का भविष्य अंधकारमय कर दिया है. छात्र फीस वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उग्र प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन बनी हुई है.

'बागवानों को राहत की जगह मिल रहे नोटिस'

जयराम ठाकुर ने सरकार पर 5,500 करोड़ रुपये की सेब अर्थव्यवस्था को तबाह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बागवानों को सेब का दाम खुद तय करने की गारंटी दी थी, लेकिन अब सेब बेचने पर उन्हें नोटिस भेजकर प्रताड़ित किया जा रहा है. एमआईएस (MIS) के तहत 100 से अधिक बोरियां सेब बेचने वाले हजारों बागवानों को एसडीएम और तहसीलदार कार्यालयों में भू-दस्तावेज के साथ तलब किया जा रहा है.

पिछले दो वर्षों का करीब 80 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान अब तक अटका हुआ है. पैकिंग के लिए गनी बैग (बोरी) खरीदने की 30 बैग की अव्यवहारिक सीमा तय कर दी गई है, जिससे किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है.

'सड़क से विधानसभा तक होगा विरोध'

जयराम ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा कि सुक्खू सरकार की इन जनविरोधी नीतियों और तानाशाही फैसलों के कारण पूरे प्रदेश में भारी जन-आक्रोश पनप रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने ये नोटिस और फैसले तुरंत वापस नहीं लिए, तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा और भाजपा इन मुद्दों को विधानसभा में भी प्रमुखता से उठाएगी.

हिमाचल में कुदरत का कहर! 38 दिन में 150 मौतें, 190 सड़कें बंद, 834 करोड़ का नुकसान

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 09 Aug 2026 10:48 PM (IST)
Tags :
Jairam Thakur Himachal Politics HIMACHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, 'हर वर्ग है परेशान'
जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, 'हर वर्ग है परेशान'
हिमाचल प्रदेश
शिमला जिला परिषद चुनाव पर जयराम ठाकुर की दो टूक, '2 दिन में बैठक नहीं तो...'
शिमला जिला परिषद चुनाव पर जयराम ठाकुर की दो टूक, '2 दिन में बैठक नहीं तो...'
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में कुदरत का कहर! 38 दिन में 150 मौतें, 190 सड़कें बंद, 834 करोड़ का नुकसान
हिमाचल में कुदरत का कहर! 38 दिन में 150 मौतें, 190 सड़कें बंद, 834 करोड़ का नुकसान
हिमाचल प्रदेश
चंबा में दर्दनाक बस हादसा, 7 लोगों की मौत और 11 घायल
चंबा में दर्दनाक बस हादसा, 7 लोगों की मौत और 11 घायल
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सरकार ने ED डायरेक्टर राहुल नवीन का बढ़ाया कार्यकाल
सरकार ने ED डायरेक्टर राहुल नवीन का बढ़ाया कार्यकाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव में करणी सेना की एंट्री, इतनी सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी
यूपी चुनाव में करणी सेना की एंट्री, इतनी सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी
भोजपुरी सिनेमा
'अलग खेल चल रहा है...', वायरल मीम्स पर बोले रवि किशन, पॉपुलैरिटी का जेन जी को दिया क्रेडिट
'अलग खेल चल रहा है...', वायरल मीम्स पर बोले रवि किशन, पॉपुलैरिटी का जेन जी को दिया क्रेडिट
क्रिकेट
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
इंडिया
थरूर के बयान पर आया कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का रिएक्शन, बोले- 'ध्यान रखना चाहिए कि...'
थरूर के बयान पर आया कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का रिएक्शन, बोले- 'ध्यान रखना चाहिए कि...'
ट्रैवल
Monsoon Travel Insurance: घूमने से पहले करा लें Monsoon Travel Insurance, इसमें क्या-क्या कवर?
घूमने से पहले करा लें Monsoon Travel Insurance, इसमें क्या-क्या कवर?
टेक्नोलॉजी
वायरलेस चार्जिंग में बार-बार हो रही दिक्कत? कहीं फोन कवर तो नहीं है कारण
वायरलेस चार्जिंग में बार-बार हो रही दिक्कत? कहीं फोन कवर तो नहीं है कारण
ऑटो
50 हजार की डाउन पेमेंट पर Fronx खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानें हिसाब
50 हजार की डाउन पेमेंट पर Fronx खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानें हिसाब
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget