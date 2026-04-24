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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशShimla News: शिमला में बीजेपी का बड़ा प्लान, कांग्रेस के खिलाफ प्रदेशभर में तेज होंगे आंदोलन

Shimla News: शिमला में बीजेपी का बड़ा प्लान, कांग्रेस के खिलाफ प्रदेशभर में तेज होंगे आंदोलन

Shimla News In Hindi: बीजेपी की शिमला बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन तेज करने का फैसला हुआ. नेताओं ने निकाय चुनावों में जीत और संगठन मजबूत करने का दावा किया.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 24 Apr 2026 07:18 AM (IST)
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बीजेपी प्रदेश कोर ग्रुप एवं प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक दीपकमल, चक्कर शिमला में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की अध्यक्षता में आयोजित हुई. जिसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप, महामंत्री डॉ. सिकंदर कुमार, संजीव कटवाल एवं पायल वैद्य सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे.

बैठक में प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का गहन विश्लेषण करते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति तय की गई और निर्णय लिया गया कि अब बीजेपी प्रदेशभर में आंदोलन को और तेज करेगी तथा कांग्रेस सरकार की विफलताओं को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा.

बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार

बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि यह सरकार पूरी तरह जनविश्वास खो चुकी है और केवल भ्रम व झूठे वादों के सहारे चल रही है. उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता अब कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है और आने वाले नगर निगम व पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस को करारा झटका लगेगा. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा कार्यकर्ता अनुभवी, समर्पित और संघर्षशील है. कांग्रेस की हार तय है और संगठनात्मक मजबूती पर जोर देते हुए दोहराया कि बूथ जीता, चुनाव जीता-हर बूथ को बीजेपी का मजबूत किला बनाया जाएगा.

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बीजेपी का सबसे बड़ी ताकत है उसका संगठन- टंडन

बीजेपी सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि बीजेपी का संगठन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और यही ताकत आने वाले चुनावों में निर्णायक साबित होगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय सक्रिय नहीं होता, बल्कि वर्षभर जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को उठाता है, जबकि कांग्रेस के पास न नीति बची है, न नेतृत्व और न ही जमीनी पकड़. उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत किया जाएगा ताकि चुनावी जीत सुनिश्चित की जा सके.

कांग्रेस सरकार से पूरी तरह निराश हो चुकी है जनता- नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता अब इस सरकार से पूरी तरह निराश हो चुकी है और बदलाव के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि यह सरकार अब जाने वाली है जनता इसका जवाब चुनावों में देगी. प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार की हर विफलता को जनता के बीच लेकर जाएगी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी. उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, प्रशासनिक सुस्ती, बिगड़ती कानून व्यवस्था और रुके हुए विकास कार्यों को लेकर प्रदेशभर में व्यापक आक्रोश है, जिसे बीजेपी एक बड़े जनआंदोलन का रूप देगी.
बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन, जनसंपर्क अभियान और संगठनात्मक गतिविधियों को और तेज किया जाएगा, ताकि कांग्रेस सरकार की नाकामियों को उजागर किया जा सके. बीजेपी नेताओं ने विश्वास जताया कि मजबूत संगठन, समर्पित कार्यकर्ताओं और जनता के समर्थन के बल पर पार्टी आगामी चुनावों में निर्णायक जीत हासिल करेगी और प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 24 Apr 2026 07:18 AM (IST)
Tags :
Himachal Congress Political News BJP Himachal News Shimla News
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