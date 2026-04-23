PM मोदी पर टिप्पणी को लेकर घमासान, मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ हिमाचल में शिकायत

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘आतंकवादी’ कहे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु ने बुधवार को धर्मशाला पुलिस थाने में खरगे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया है कि 21 अप्रैल 2026 को चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खरगे ने सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए ‘आतंकवादी’ शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि उनकी पार्टी बराबरी के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती.

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भावनाएं आहत करने का आरोप

एडवोकेट विश्व चक्षु ने अपनी शिकायत में इसे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान और 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान से समाज में वैमनस्य, नफरत और अराजकता फैल सकती है तथा कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है.

खड़गे के खिलाफ कार्रवाई की मांग

विश्व चक्षु ने थाना प्रभारी धर्मशाला से मांग की है कि मल्लिकार्जुन खरगे के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी प्रधानमंत्री पद की गरिमा पर हमला न कर सके.

शिकायत के साथ संबंधित समाचार की प्रति भी संलग्न की गई है. बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस चुनावी हताशा में अमर्यादित भाषा पर उतर आई है, जिसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा.इसके खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी.

यहां बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी को आतंकवादी कहकर संबोधित किया. जिसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत की है और साथ ही अब कानूनी कार्रवाई करने की बात की जा रही है. फिलहाल यह मामला अब जल्द थमता नजर नहीं आ रहा. क्यूंकि खुद कांग्रेस और खड़गे ने नोटिस का जबाब देने की बात कही है. पार्टी भी खड़गे के साथ खड़ी है.

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